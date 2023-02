I 10 migliori libri di sofrologia

La sofrologia è un metodo per il rilassamento sviluppato negli anni ’60 da un neuropsichiatra spagnolo, Alfonso Caycedo. Combina tecniche di rilassamento occidentali con pratiche di meditazione orientali e mira a promuovere il benessere fisico e mentale. La sofrologia è una disciplina che enfatizza la consapevolezza del corpo e il pensiero positivo per raggiungere uno stato di rilassamento, equilibrio e armonia. Il metodo viene anche utilizzato nella psicologia dello sport per aiutare gli atleti a migliorare la concentrazione e le prestazioni.

Di cosa parlano i libri di sofrologia

I libri sulla sofrologia in genere parlano delle tecniche che si mettono appunto per eseguire queste pratiche, tecniche come esercizi di respirazione, visualizzazioni guidate e tecniche di consapevolezza del corpo. I testi possono anche esplorare la filosofia e i principi alla base della sofrologia, incluso il concetto di “azione positiva”, che enfatizza il potere del pensiero positivo e della visualizzazione.

Alcuni libri sulla sofrologia possono anche approfondire applicazioni specifiche della pratica, come usarla per gestire il dolore, migliorare il sonno o prepararsi al parto. Altri possono concentrarsi sull’uso della sofrologia in contesti specifici, come lo stress sul posto di lavoro o la gestione di eventi traumatici. Nel complesso, i libri sulla sofrologia possono essere utili per chiunque sia interessato a migliorare il proprio benessere mentale e fisico, indipendentemente dal proprio livello di esperienza con la pratica.

Tra i migliori abbiamo Sofrologia di Bernard Etchelecou, un libro che presenta tutti gli aspetti di questa tecnica sia a livello pratico che a livello teorico e propone alcuni esempi di applicazione, ad esempio per la preparazione al parto o per l’allenamento sportivo.

Lista dei migliori libri di sofrologia su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri di sofrologia che sono acquistabili su Amazon:

Sofrologia. Teoria e pratica

Titolo: Sofrologia

Sottotitolo: Teoria e pratica

ISBN-13: 978-8870314687

Autore: Bernard Etchelecou

Traduttore: M. Citterio

Editore: Red Edizioni

Edizione: 1 settembre 1997

Pagine: 208



Formato: copertina flessibile







Manuale di sofrologia: Fondamenti, concetti e pratica del mestiere

Titolo: Manuale di sofrologia

Sottotitolo: Fondamenti, concetti e pratica del mestiere

ISBN-13: 978-2931117064

Autore: Catherine ALIOTTA, Catherine ALIOTTA

Editore: Catherine ALIOTTA

Pagine: 302



Formato: copertina flessibile







Sofrologia dinamica: Scienza dell’equilibrio mentale

Titolo: Sofrologia dinamica

Sottotitolo: Scienza dell’equilibrio mentale

ISBN-13: 9798799673642

Autore: Emanuele Gesualdi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 93



Formato: copertina flessibile







Protocolli di sofrologia

Titolo: Protocolli di sofrologia

ISBN-13: 978-2931117071

Autore: Catherine ALIOTTA, Catherine ALIOTTA

Editore: Catherine ALIOTTA

Pagine: 237



Formato: copertina flessibile







Sofrologia. La medicina del benessere

Titolo: Sofrologia

Sottotitolo: La medicina del benessere

ISBN-13: 978-8833872179

Autore: Antonio Bernardi

Editore: CTL (Livorno)

Edizione: 10 settembre 2020

Pagine: 226



Formato: copertina flessibile











