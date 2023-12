I 10 migliori libri di storia greca

Se sei interessato alla storia greca questi sono i migliori libri che potrai trovare al momento (fine 2023) su Amazon italiano.

Di cosa parlano i libri di storia greca?

Storia greca di Marco Bettalli, Anna Lucia D’Agata e Anna Magnetto è un’esplorazione completa della storia greca. Distinto per la sua ricerca innovativa, il libro copre la storia greca dai suoi primi giorni fino all’epoca romana, andando oltre l’età classica e gli eventi significativi di Atene. Combina storie sociali, economiche e culturali, enfatizzando le fonti non letterarie, in particolare quelle archeologiche. Il testo presenta una visione chiara e concisa della storia greca, evitando anacronismi e riconoscendo la distanza tra il mondo antico e noi.

Il Manuale di storia greca , scritto da Cinzia Bearzot, presenta una panoramica esaustiva della storia greca antica dalle sue origini fino ai Conquista romana. Focalizzandosi sugli eventi politici, necessari per comprendere gli aspetti economici, sociali e culturali, questo testo dedica particolare attenzione alle relazioni internazionali e alla sfuggente ricerca dell’equilibrio panellenico. Alcune recensioni ne evidenziano la chiarezza e l’organizzazione in capitoli, mentre altre lo criticano per essere frammentato e pesante nella lettura, suggerendo alternative come il lavoro di Corsaro e Gallo per una presentazione più fluida e chiara.

In Storia greca. Linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana , Domenico Musti offre una grande sintesi del mondo greco, dai palazzi micenei alla dominazione romana. Esplora la storia greca attraverso gli occhi dei greci, evidenziandone la cultura, la mentalità e i valori fondamentali come la libertà, la democrazia e l’equità. Il libro non è solo un resoconto cronologico degli eventi ma approfondisce l’essenza di varie questioni, fornendo una comprensione più profonda dello sviluppo storico. Alcuni utenti lo trovano complesso ma utile per uno studio approfondito della storia greca.

Manuale di storia greca di Carlo Franco ed Elisabetta Poddighe è una guida e concisa adatta ai principianti e a chi cerca approfondimenti. intuizioni. Presenta una panoramica chiara e logicamente strutturata delle varie fasi della civiltà greca. Sebbene alcuni utenti menzionino errori tipografici, elogiano anche la copertura esaustiva del libro, l’esposizione chiara e l’attrattiva grafica.

Introduzione alla storia greca di Maurizio Giangiulio è uno strumento tematico e cronologico per lo studio della storia greca nelle università. Questo manuale sul lavoro di squadra copre aspetti significativi della società, della politica e dell’economia greca, offrendo una visione sintetizzata degli eventi.

Storia greca , realizzata da Mauro Corsaro e Luigi Gallo, offre una guida e aggiornata adatta agli studenti universitari, evitando specializzazioni eccessive pur rimanendo chiare e fluide nella presentazione. Copre gli aspetti essenziali e significativi della storia greca dai primi tempi fino all’assorbimento romano, supportato da un ricco apparato cartografico e iconografico, che lo rende ideale per gli studenti alle prime armi.

Storia greca di Detlef Lotze. Dalle origini all’età ellenistica ripercorre la storia greca dall’età minoica fino all’incorporazione dei regni ellenistici nell’Impero Romano. Analizza le diverse forme di governo e il conflitto tra Atene e Sparta, fornendo una panoramica completa del percorso dell’antica Grecia.

Prima lezione di storia greca di Luciano Canfora è un libro compatto ma approfondito che getta le basi per comprendere la storia dell’antica Grecia. Sottolinea l’importanza della metodologia e dell’esame critico delle fonti negli studi storici, utilizzando esempi tratti da Erodoto e Tucidide. Canfora consiglia ai lettori di scrutare le fonti e di non accettare tutto come verità assoluta, offrendo una guida pratica sia per esperti che per principianti.

Storia greca di Luisa Breglia, Francesco Guizzi e Flavio Raviola è pensato per studenti universitari di varie discipline umanistiche. Coprendo dall’età del bronzo al 31 a.C., presenta una visione completa della storia greca, comprese le aree greche dell’Asia Minore e della Grecia occidentale. Il testo è arricchito da carte geografiche, testi antichi e una ricca bibliografia, che presenta sfide e complessità nell’interpretazione e nella ricostruzione del passato.

Infine, la Storia dell’antica Grecia di P. J. Rhodes offre un profilo conciso ma informativo della storia greca.

Lista dei migliori libri di storia greca su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri di storia greca che sono in vendita su Amazon:

Storia greca

Titolo: Storia greca

ISBN-13: 978-8829004423

Autori: Marco Bettalli, Anna Lucia D’Agata, Anna Magnetto

Editore: Carocci

Edizione: terza (21 gennaio 2021)

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di storia greca

Titolo: Manuale di storia greca

ISBN-13: 978-8815258823

Autore: Cinzia Bearzot

Editore: Il Mulino

Edizione: terza (27 agosto 2015)

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia greca. Linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana

Titolo: Storia greca

Sottotitolo: Linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana

ISBN-13: 978-8842075141

Autore: Domenico Musti

Editore: Laterza

Edizione: quattordicesima (7 settembre 2006)

Pagine: 952

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di storia greca

Titolo: Manuale di storia greca

ISBN-13: 978-8860084194

Autori: Carlo Franco, Elisabetta Poddighe

Editore: UTET Università

Edizione: 15 gennaio 2015

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione alla storia greca

Titolo: Introduzione alla storia greca

ISBN-13: 978-8815293510

Autore: Maurizio Giangiulio (a cura di)

Editore: Il Mulino

Edizione: 7 ottobre 2021

Pagine: 502

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia greca

Titolo: Storia greca

ISBN-13: 978-8800753814

Autori: Mauro Corsaro, Luigi Gallo

Editore: Le Monnier Università

Edizione: seconda (12 gennaio 2022)

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia greca. Dalle origini all’età ellenistica

Titolo: Storia greca

Sottotitolo: Dalle origini all’età ellenistica

ISBN-13: 978-8815105035

Autori: Detlef Lotze, V. Garulli (a cura di)

Traduttore: M. Cesa

Editore: Il Mulino

Edizione: 26 agosto 2010

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Prima lezione di storia greca

Titolo: Prima lezione di storia greca

ISBN-13: 978-8842059486

Autore: Luciano Canfora

Editore: Laterza

Edizione: tredicesima (14 gennaio 2000)

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia greca

Titolo: Storia greca

ISBN-13: 978-8879598446

Autori: Luisa Breglia, Francesco Guizzi, Flavio Raviola

Editore: Edises

Edizione: I/2014 (1 dicembre 2014)

Pagine: 504

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia dell’antica Grecia

Titolo: Storia dell’antica Grecia

ISBN-13: 978-8815260543

Autore: P. J. Rhodes

Traduttore: L. R. Schluderer

Editore: Il Mulino

Edizione: 25 febbraio 2016

Pagine: 273

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di storia greca





Tabella riepilogativa dei migliori libri di storia greca