I 10 migliori libri di storia marittima

La storia marittima è la storia di tutte le interazioni delle società umane con il mare e parte dalle antichissime civiltà fino alla storia moderna. Si parla di argomenti quali l’esplorazione, il commercio, le guerre navali, la pirateria, e tanti altri ancora. I vari libri sulla storia marittima offrono approfondimenti su concetti quali gli scambi culturali, le tecnologie del mare, la politica, l’economia, geografia e le relazioni internazionali.

Di cosa parlano i libri di storia marittima?

I libri sulla storia marittima possono parlare della storia delle culture marinare, come gli antichi romani o i vichinghi, o esaminare il ruolo del commercio marittimo nel plasmare le economie globali nonché il ruolo delle stesse esplorazioni nell’evoluzione delle società e dei popoli. Alcuni libri possono approfondire l’impatto della guerra navale sugli eventi mondiali o discutere le esperienze di marinai ed esploratori nel corso della storia.

Uno dei libri, Storia marittima del mondo , pubblicato nel 2020, abbraccia 4.000 anni di storia marittima, documentando scoperte, rotte e le persone dietro attraverso oltre 1.000 pagine. Analogamente, Storia della navigazione ripercorre la storia della navigazione dal 5000 a.C., dall’utilizzo dei tronchi d’albero fino alle imbarcazioni molto più complesse, ma lo fa attraverso poco più di 260 pagine.

Il genio marittimo di Roma e Viaggio nel Mediterraneo romano sono entrambi incentrati sulla storia marittima di Roma. Il primo esplora le conquiste navali di Roma in poco più di 270 pagine, mentre il secondo porta i lettori in un viaggio attraverso il Mediterraneo in epoca romana con un numero di pagine più o meno simile.

Il Mare di Mezzo è un voluminoso tomo di 1.140 pagine che ripercorre la storia del Mediterraneo, fulcro vitale dell’attività marittima, dall’antichità ai giorni nostri. Gente di bordo approfondisce la vita quotidiana dei marinai genovesi del XVIII secolo, mentre Guerra e mare esplora conflitti, politica e diritto marittimo in circa 230 pagine.

Popoli del mare porta i lettori ancora più indietro nel tempo, alle attività marittime preistoriche di popoli quali i minoici, i micenei e gli shardana e le loro rotte commerciali.

Infine, Storia della vela ripercorre la storia di questo tipo di imbarcazione, dal suo ruolo nel commercio e nella guerra al suo uso moderno nello sport.

Lista dei migliori libri di storia marittima su Amazon

Ecco la classifica dei 10 migliori libri di storia marittima che sono in vendita su Amazon Italia:

Storia marittima del mondo. Quattro millenni di scoperte, uomini e rotte

Titolo: Storia marittima del mondo

Sottotitolo: Quattro millenni di scoperte, uomini e rotte

Autore: David Abulafia

Traduttore: Massimo Parizzi

Traduttore: Chiara Rizzo

Editore: Mondadori

Edizione: 10 novembre 2020

Pagine: 1056

Il genio marittimo di Roma

Titolo: Il genio marittimo di Roma

Autore: Gérard Coulon

Illustratore: Jean-Claude Golvin

Traduttore: Dario Tosoni

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 27 maggio 2021

Pagine: 272

Storia della navigazione. Dal 5000 a. C. ai giorni nostri

Titolo: Storia della navigazione. Dal 5000 a

Sottotitolo: C. ai giorni nostri

Autore: Hendrik Willem Van Loon

Editore: Magenes

Edizione: 9 aprile 2008

Pagine: 268

Guerra e mare: Conflitti, politica e diritto marittimo

Titolo: Guerra e mare

Sottotitolo: Conflitti, politica e diritto marittimo

Autore: Ferdinando Sanfelice di Monteforte

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 26 ottobre 2015

Pagine: 232

Gente di bordo. La vita quotidiana dei marittimi genovesi nel XVIII secolo

Titolo: Gente di bordo

Sottotitolo: La vita quotidiana dei marittimi genovesi nel XVIII secolo

Autore: Luca Lo Basso

Editore: Carocci

Edizione: 26 gennaio 2017

Pagine: 189

Le consuetudini marittime: dalle origini a Giustiniano

Titolo: Le consuetudini marittime

Sottotitolo: dalle origini a Giustiniano

Autore: Giuseppe Sabella

Editore: Pragmata

Edizione: Unabridged (1 settembre 2021)

Pagine: 112

Viaggio nel Mediterraneo romano

Titolo: Viaggio nel Mediterraneo romano

Autore: Jean-Claude Golvin, Michel Reddé

Collaboratore: Jean-Marie Gassend

Traduttore: Cristina Spinoglio

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 30 agosto 2018

Pagine: 241

Il Mare di Mezzo. Una storia del Mediterraneo

Titolo: Il Mare di Mezzo

Sottotitolo: Una storia del Mediterraneo

Autore: John Julius Norwich

Traduttore: Chiara Rizzuto

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 26 novembre 2020

Pagine: 1140

Storia della vela. Tra commercio, guerra e sport

Titolo: Storia della vela

Sottotitolo: Tra commercio, guerra e sport

Autore: Massimo Pappalardo

Editore: Hoepli

Edizione: 25 ottobre 2019

Pagine: 384

