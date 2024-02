I 10 migliori libri di Tahereh Mafi

Tahereh Mafi (nata nel 1988) è un’autrice iraniano-americana, rinomata per la sua avvincente narrativa per giovani adulti. Ha guadagnato importanza con il suo romanzo d’esordio, “Shatter Me” (2011), che ha lanciato una serie di bestseller acclamata per il suo stile narrativo unico e l’avvincente sviluppo dei personaggi. Il lavoro di Mafi, spesso ambientato in paesaggi distopici, esplora temi di identità, potere e resilienza.

Di cosa parlano i libri di Tahereh Mafi

Shatter Me ci presenta Juliette, una diciassettenne dal tocco letale, imprigionata da un regime tirannico. La sua vita prende una svolta inaspettata quando le viene assegnato un compagno di cella, Adam, che è immune al suo potere mortale. La loro storia d’amore nascente e la rivelazione delle sue capacità innescano un audace piano di fuga, coinvolgendo Juliette in una ribellione contro il governo oppressivo.

In Unravel Me , il viaggio di Juliette continua mentre si unisce a un gruppo di ribelli, il tutto mentre è alle prese con i suoi sentimenti per Adam e Warner, il soldato incaricato della sua cattura. Mentre impara a controllare i suoi poteri, Juliette affronta battaglie interne ed esterne, mettendo in discussione il suo ruolo nella lotta contro il regime e nelle vite dei due uomini che si contendono il suo cuore.

Le trame del regno sposta l’attenzione su un nuovo regno, introducendo Alizeh, un’erede jinn nascosta in un mondo in cui antiche profezie e eredità magica si scontrano con i doveri reali. La sua strada si incrocia con quella del principe Kamran, il cui destino è intrecciato al suo in una saga che fonde il romanticismo con la lotta per il potere e l’identità.

La narrazione si intensifica in These Infinite Threads , dove il destino di Alizeh come erede jinn si svolge, mettendo alla prova la sua relazione con Kamran e le proprie convinzioni. Mentre le alleanze cambiano ed emergono nuove minacce, Alizeh deve scegliere tra il suo cuore e il suo dovere verso il suo popolo, mettendo alla prova i legami di amore e lealtà.

Defy Me getta Juliette in un tumulto più profondo, rivelando verità scioccanti sul suo passato e mettendola in rotta di collisione con coloro una volta si fidava. Mentre la guerra contro la Restaurazione raggiunge il suo apice, Juliette deve decidere se sarà un’arma o una guerriera, con in gioco il futuro del suo mondo.

In Restore Me , Juliette affronta le sfide della leadership, lottando con il peso delle aspettative e la complessità dei suoi poteri. Con Warner al suo fianco, affronta intrighi politici e demoni personali, sforzandosi di usare le sue capacità per il bene superiore mentre cerca un percorso verso la pace.

Ignite Me vede Juliette radunare i resti delle forze ribelli, con l’inaspettata alleanza di Warner che le offre la possibilità di ribaltare la situazione. marea contro la Restaurazione. Questo volume intreccia una storia di resilienza, passione e ricerca di libertà, mentre Juliette si sforza di smantellare il regime oppressivo una volta per tutte.

Imagine Me conclude l’epica saga di Juliette, costringendola a confrontarsi con la sua identità e l’eredità delle sue azioni. Mentre i vecchi nemici incombono e le alleanze vengono messe alla prova, Juliette si trova di fronte alla scelta finale, che determinerà il destino del suo mondo e il suo posto al suo interno.

Le novelle offre una prospettiva unica sulla serie. Fornisce spunti nelle menti di Warner, Adam e Kenji. Queste novelle colmano le lacune tra i romanzi principali. Approfondisce la comprensione delle loro motivazioni, paure e speranza incrollabile per un futuro migliore.

Le novelle vol. 2 continua ad arricchire l’universo di Shatter Me. Approfondisce le conseguenze degli eventi culminanti della serie. Attraverso gli occhi di Kenji, i lettori esplorano le sfide legate alla ricostruzione di un mondo distrutto, il potere dell’amicizia e la forza duratura dell’amore.

Lista dei migliori libri di Tahereh Mafi su Amazon

Qui sotto la “classifica” dei 10 migliori libri di Tahereh Mafi che si possono trovare su Amazon:

Shatter me (Vol. 1)

Titolo: Shatter me (Vol 1)

ISBN-13: 978-8834744314

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Laura Mastroddi

Editore: Fanucci

Edizione: 5 dicembre 2023

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Unravel me. Shatter me (Vol. 2)

Titolo: Unravel me

Sottotitolo: Shatter me (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8834744321

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Laura Mastroddi

Editore: Fanucci

Edizione: 26 gennaio 2024

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le trame del regno. This woven kingdom (Vol. 1)

Titolo: Le trame del regno

Sottotitolo: This woven kingdom (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8834743027

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Bianca Giolitti

Editore: Fanucci

Edizione: 2 maggio 2023

Pagine: 372

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







These infinite threads. Gli intrighi del regno

Titolo: These infinite threads

Sottotitolo: Gli intrighi del regno

ISBN-13: 978-8834744147

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Bianca Giolitti

Editore: Fanucci

Edizione: 27 ottobre 2023

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Defy me. Shatter me (Vol. 5)

Titolo: Defy me

Sottotitolo: Shatter me (Vol. 5)

ISBN-13: 978-8834742518

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Annarita Guarnieri

Editore: Fanucci

Edizione: 1 giugno 2022

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Restore me.: Vol. 4

Titolo: Restore me.

Sottotitolo: Vol. 4

ISBN-13: 978-8834742501

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Annarita Guarnieri

Editore: Fanucci

Edizione: 1 giugno 2022

Pagine: 348

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Ignite me. Shatter me (Vol. 3)

Titolo: Ignite me

Sottotitolo: Shatter me (Vol. 3)

ISBN-13: 978-8834744338

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Laura Mastroddi

Editore: Fanucci

Edizione: 23 febbraio 2024

Pagine: 324

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Imagine me. Shatter me (Vol. 6)

Titolo: Imagine me

Sottotitolo: Shatter me (Vol. 6)

ISBN-13: 978-8834742525

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Annarita Guarnieri

Editore: Fanucci

Edizione: 1 giugno 2022

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le novelle. Shatter me (Vol. 1)

Titolo: Le novelle

Sottotitolo: Shatter me (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8834743218

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Annarita Guarnieri

Editore: Fanucci

Edizione: 25 novembre 2022

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le novelle. Shatter me (Vol. 2)

Titolo: Le novelle

Sottotitolo: Shatter me (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8834743225

Autore: Tahereh Mafi

Traduttore: Annarita Guarnieri

Editore: Fanucci

Edizione: 25 novembre 2022

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











