I 10 migliori libri di Telmo Pievani

Questa selezione delle opere di Pievani presenta una prospettiva approfondita e diversificata sull’evoluzione, sulla natura umana e sul nostro posto nel mondo naturale. Ogni titolo, a suo modo, sfida i lettori a riconsiderare le proprie opinioni su questi argomenti fondamentali.

Di cosa parlano i libri di Telmo Pievani?

Imperfezione . Questo volume presenta una narrazione accattivante sul ruolo dell’imperfezione nell’evoluzione. Pievani sostiene in modo eloquente che gli stessi difetti del nostro genoma e del nostro cervello sono stati cruciali nel modellare il nostro percorso evolutivo. È una testimonianza della bellezza dell’imperfezione del mondo naturale, rivelando come anche le più piccole deviazioni abbiano influenzato profondamente l’evoluzione dell’universo.

In La natura è più grande di noi , Pievani si imbarca in una illuminante spedizione attraverso vari percorsi scientifici, ecologici, e prospettive antropologiche. Questo lavoro riflette sulla breve permanenza dell’umanità sulla Terra, evidenziando il nostro impatto sulla biodiversità e sul cambiamento climatico. Descrive in modo avvincente come la vastità e l’imprevedibilità della natura superino costantemente gli sforzi umani.

In Finitudine , incontriamo una svolta romanzesca. Pievani reinventa un mondo in cui Albert Camus sopravvive al suo incidente mortale, impegnandosi in profonde discussioni con Jacques Monod sulla natura finita dell’esistenza. Questo romanzo filosofico esplora le implicazioni dell’accettazione dei nostri limiti e il potenziale per una vita significativa al loro interno, fondendo magistralmente elementi reali e immaginari.

Passando a Homo Sapiens e altre catastrofi , Pievani, insieme a Niles Eldredge, approfondisce l’evoluzione dell’Homo sapiens. Questo testo porta alla luce il viaggio della nostra specie e come noi siamo solo un altro filo nell’intricato mondo del processo evolutivo della vita, sfidando la nozione di eccezionalismo umano.

Per il pubblico più giovane, Sulle tracce degli antenati rappresenta un’avvincente esplorazione dell’evoluzione umana. Attraverso gli occhi curiosi di un giovane Homo sapiens, i lettori intraprendono un viaggio nel tempo, incontrando vari antenati e apprendendo la nostra storia condivisa. Questo lavoro semplifica efficacemente concetti complessi per le giovani menti.

In Viaggio nell’Italia dell’Antropocene , Pievani e Mauro Varotto elaborano una visione del futuro dell’Italia influenzato dai cambiamenti climatici. Questa geografia visionaria specula sulle trasformazioni che il nostro ambiente potrebbe subire, fondendo rigore scientifico e narrativa fantasiosa, offrendo così una riflessione avvincente sulle conseguenze delle nostre azioni attuali.

Serendipità è un’affascinante esplorazione delle scoperte accidentali nella scienza. Pievani spiega come scoperte impreviste abbiano spesso portato a scoperte significative, sottolineando il ruolo della curiosità e del caso nei progressi scientifici.

Infine, La fine del mondo e La teoria dell’evoluzione sono letture che fanno riflettere. Il primo affronta il fascino dell’umanità per gli scenari apocalittici, mentre il secondo offre una visione completa dell’evoluzione, rafforzando il suo status di pietra angolare della comprensione scientifica.

Lista dei migliori libri di Telmo Pievani su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri di Telmo Pievani che si possono comprare su Amazon:

Imperfezione. Una storia naturale

Titolo: Imperfezione

Sottotitolo: Una storia naturale

ISBN-13: 978-8832850901

Autore: Telmo Pievani

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 16 maggio 2019

Pagine: 197

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La natura è più grande di noi

Titolo: La natura è più grande di noi

ISBN-13: 978-8828209485

Autore: Telmo Pievani

Editore: Solferino

Edizione: 6 settembre 2022

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Finitudine. Un romanzo filosofico su fragilità e libertà

Titolo: Finitudine

Sottotitolo: Un romanzo filosofico su fragilità e libertà

ISBN-13: 978-8832852172

Autore: Telmo Pievani

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 5 novembre 2020

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Homo Sapiens e altre catastrofi. Per una archeologia della globalizzazione

Titolo: Homo Sapiens e altre catastrofi

Sottotitolo: Per una archeologia della globalizzazione

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8883537936

Autore: Telmo Pievani

Prefazione: Niles Eldredge

Editore: Meltemi

Edizione: New (1 marzo 2018)

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sulle tracce degli antenati. L’avventurosa storia dell’umanità

Titolo: Sulle tracce degli antenati

Sottotitolo: L’avventurosa storia dell’umanità

ISBN-13: 978-8873077053

Autore: Telmo Pievani

Illustratori: Adriano Gon, K. Kalc

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 30 settembre 2016

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro

Titolo: Viaggio nell’Italia dell’Antropocene

Sottotitolo: La geografia visionaria del nostro futuro

ISBN-13: 978-8855230612

Autori: Telmo Pievani, Mauro Varotto

Editore: Aboca Edizioni

Edizione: 22 aprile 2021

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Serendipità. L’inatteso nella scienza

Titolo: Serendipità

Sottotitolo: L’inatteso nella scienza

ISBN-13: 978-8832853582

Autore: Telmo Pievani

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 4 novembre 2021

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La fine del mondo. Guida per apocalittici perplessi

Titolo: La fine del mondo

Sottotitolo: Guida per apocalittici perplessi

ISBN-13: 978-8815295071

Autore: Telmo Pievani

Editore: Il Mulino

Edizione: seconda (24 febbraio 2022)

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La teoria dell’evoluzione. Attualità di una rivoluzione scientifica

Titolo: La teoria dell’evoluzione

Sottotitolo: Attualità di una rivoluzione scientifica

ISBN-13: 978-8815270795

Autore: Telmo Pievani

Editore: Il Mulino

Edizione: terza (15 giugno 2017)

Pagine: 133

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Homo Sapiens. Le nuove storie dell’evoluzione umana

Titolo: Homo Sapiens

Sottotitolo: Le nuove storie dell’evoluzione umana

ISBN-13: 978-8875789725

Autori: Luigi Luca Cavalli-Sforza, Telmo Pievani

Editore: Codice

Edizione: 15 settembre 2021

Pagine: 187

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











