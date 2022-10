I 10 migliori libri di topografia

La topografia è lo studio e l’analisi della superficie terrestre. La topografia si concentra soprattutto sulle forme e sulle caratteristiche geografiche e morfologiche di un luogo, ad esempio i rilievi o le depressioni. Si tratta di una scienza che può essere inserita nel più grande campo della geoscienza e delle scienze planetarie. In senso stretto un topografo registra i rilievi e altre caratteristiche morfologiche del terreno.

Tuttavia la stessa topografia si rivela utile in diversi casi, ad esempio in ambito militare oppure per orientarsi in un determinato luogo, come una foresta o un bosco. Non ci sono diversi manuali di topografia.

Alcuni di essi la trattano in senso tecnico (ad esempio ci sono manuali per la misura e la rappresentazione di un territorio). Altri volumi sono indirizzati a chi vuole capire meglio l’orientamento, una cosa utile, per esempio, durante le escursioni, il trekking o nell’ambito della sopravvivenza. Ci sono, infine, dei volumi per le scuole superiori, in particolare gli istituti tecnici professionali.

Lista dei migliori libri di topografia su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri di topografia che si possono comprare su Amazon versione italiana:

Topografia di base. Fondamentali della geomatica per la misura e rappresentazione del territorio

Titolo: Topografia di base

Sottotitolo: Fondamentali della geomatica per la misura e rappresentazione del territorio

ISBN-10: 8863105797

ISBN-13: 9788863105797

Autore: Aldo Riggio, Renzo Carlucci

Editore: EPC

Edizione: 1 febbraio 2015

Pagine: 951

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Elementi di topografia e trattamento delle osservazioni

Titolo: Elementi di topografia e trattamento delle osservazioni

ISBN-10: 8825174250

ISBN-13: 9788825174250

Autore: Riccardo Barzaghi, Livio Pinto, Diana Pagliari

Editore: CittàStudi

Edizione: seconda (10 ottobre 2018)

Pagine: 530

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Manuale del topografo

Titolo: Manuale del topografo

ISBN-10: 8820316785

ISBN-13: 9788820316785

Autore: Luigi Vazzoler

Editore: Hoepli

Edizione: 1 aprile 1988

Pagine: 230

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Topografia e costruzioni. Volume topografia. Sistemi di riferimento, strumenti e misure, operazioni sulle superfici

Titolo: Topografia e costruzioni

Sottotitolo: Volume topografia. Sistemi di riferimento, strumenti e misure, operazioni sulle superfici

Note: con espansione online, per gli istituti per geometri

ISBN-10: 8808237002

ISBN-13: 9788808237002

Autore: Renato Cannarozzo, Lanfranco Cucchiarini, William Meschieri

Editore: Zanichelli

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 528

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Principi di topografia

Titolo: Principi di topografia

ISBN-10: 8855515498

ISBN-13: 9788855515498

Autore: Folloni

Collaboratore: Folloni

Editore: Patron

Edizione: seconda (15 giugno 1982)

Pagine: 406

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Manuale di topografia

Titolo: Manuale di topografia

ISBN-10: 8838774515

ISBN-13: 9788838774515

Autore: Roberto D’Apostoli

Editore: Maggioli Editore

Edizione: prima (1 settembre 2012)

Pagine: 224

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Introduzione alla topografia antica

Titolo: Introduzione alla topografia antica

ISBN-10: 8815099198

ISBN-13: 9788815099198

Autore: Lorenzo Quilici, Stefania Quilici Gigli

Editore: Il Mulino

Edizione: 8 luglio 2004

Pagine: 210

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Topografia: quello che devi sapere

Titolo: Topografia: quello che devi sapere

ISBN-13: 9798705075379

Autore: Claudio Spinelli

Editore: Independently published

Pagine: 159

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi











FAQ sui libri di topografia

Che cos’è la topografia carsica?

La topografia carsica è quel tipo di topografia che si concentra sulle alterazioni indotte dalle rocce sul paesaggio sovrastante.

Che cos’è la topografia per l’orientamento?

La topografia è un’analisi del territorio può rivelarsi molto utile per l’orientamento, ad esempio durante il trekking. Capire una cartina topografica ed utilizzare la bussola nonché altri strumenti per capire dove ci si trova esattamente vuol dire “orientarsi” e molte delle tecniche utilizzate per orientarsi provengono proprio dalla topografia.





