I 10 migliori libri di zooarcheologia in inglese

Questa raccolta di libri in inglese di zooarcheologia offre approfondimenti sullo studio dei resti animali provenienti da siti archeologici. Questi volumi forniscono conoscenze essenziali per ricercatori, studenti e professionisti interessati a comprendere le passate relazioni uomo-animale, gli antichi ecosistemi e le pratiche culturali attraverso l’analisi faunistica.

Di cosa parlano i libri di zooarcheologia

The Oxford Handbook of Zooarchaeology presenta una prospettiva globale sulla zooarcheologia, che copre diversi approcci e metodi utilizzati nel campo. Il libro esplora i ruoli che gli animali hanno avuto nel plasmare la storia umana nei cinque continenti. Esamina le relazioni uomo-animale in vari ambienti, dall’Artico alle foreste tropicali, e discute di come la zooarcheologia contribuisca alla nostra comprensione di cacciatori-raccoglitori, agricoltori, pastori e abitanti delle città nel corso della storia. Il volume affronta anche aspetti metodologici e sfide future nella zooarcheologia.

Zooarchaeology and Field Ecology unisce osteologia ed ecologia della fauna selvatica in un unico volume, fungendo sia da guida sul campo che da manuale di laboratorio. Questo atlante fotografico integra ecologia animale e storia naturale con osteologia dettagliata di classi di vertebrati native del Nord America occidentale. Il libro fornisce immagini scheletriche a vari ingrandimenti e viste, accompagnate da fotografie di animali nei loro habitat naturali. Questo approccio unico aiuta ricercatori e studenti a sviluppare una comprensione completa dell’identificazione delle specie, della tassonomia e del contesto ecologico.

Introduzione alla zooarcheologia offre una panoramica critica della zooarcheologia dei vertebrati, che copre la storia delle relazioni uomo-animale dal Pliocene alla Rivoluzione industriale. Il libro è organizzato in cinque sezioni, guidando i lettori attraverso definizioni chiave, sviluppi storici e quadri analitici. Fornisce una revisione completa della letteratura classica e attuale, arricchita da commenti e illustrazioni originali. Questo volume funge da risorsa essenziale per studenti e ricercatori che desiderano integrare i dati zooarcheologici all’interno di un quadro analitico coerente.

Zooarchaeology si concentra sull’identificazione e l’analisi di resti animali provenienti da siti archeologici. Il libro enfatizza gli animali che forniscono informazioni sulle relazioni uomo-ambiente, sui processi di formazione del sito, sulle strategie di sussistenza, sulla domesticazione e sui paleoambienti. Coprendo esempi dal Pleistocene a oggi, affronta argomenti come la distorsione negli assemblaggi faunistici, i metodi zooarcheologici di base, l’ultrastruttura dello smalto, gli isotopi stabili, la genetica antica e la ricostruzione ambientale.

Zooarchaeology in Practice approfondisce le discussioni metodologiche e gli sviluppi nell’analisi archeofaunistica attraverso studi di casi, resoconti storici e revisioni tecniche. Il libro esamina come i dati e l’interpretazione zooarcheologica siano modellati da vari metodi di pratica ed esplora il loro impatto a diversi livelli di indagine. I collaboratori attingono a set di dati geograficamente e tassonomicamente diversi, fornendo approcci istruttivi sia alle preoccupazioni metodologiche tradizionali che a quelle emergenti.

Zooarchaeology and Modern Human Origins esplora il comportamento di caccia dell’uomo tra 70.000 e 25.000 anni fa, un periodo critico nell’evoluzione della nostra specie. Il libro riunisce studiosi che hanno lavorato con assemblaggi faunistici provenienti da Europa, Vicino Oriente e Africa per contribuire alla nostra comprensione dell’estinzione dei Neanderthal e delle origini dell’uomo moderno. Concentrandosi sulla variabilità del comportamento di caccia dell’uomo durante questo periodo, il volume fornisce approfondimenti sulle differenze comportamentali tra i Neanderthal e gli esseri umani moderni, il che è fondamentale per comprendere la rapida diffusione degli esseri umani moderni e la scomparsa dei Neanderthal.

Zooarcheologia sociale adotta una visione olistica delle relazioni uomo-animale nel passato, andando oltre la tradizionale attenzione rivolta agli animali nella dieta umana e nell’economia di sussistenza. Il libro sostiene che gli animali hanno svolto vari ruoli nelle società umane, tra cui ricchezza, compagni, aiutanti spirituali, vittime sacrificali, totem e altro ancora. Basandosi su prove provenienti da zooarcheologia, etnografia, storia e studi classici, l’autore esplora la gamma di relazioni uomo-animale e la loro importanza nella società umana.

Isotope Research in Zooarchaeology presenta nuove tecniche per comprendere le interazioni tra animali e umani nel passato attraverso l’analisi degli isotopi stabili. Il libro presenta casi di studio di resti faunistici provenienti da vari contesti archeologici, tra cui la Britannia romana, il sud-est asiatico preistorico e le antiche culture pastorali africane. I collaboratori dimostrano come diverse tecniche isotopiche possono essere utilizzate per affrontare questioni di dieta, movimento, ecologia e gestione degli animali. Il volume esamina anche come strategie di campionamento, tecniche statistiche e considerazioni regionali e temporali possano influenzare i risultati e le interpretazioni isotopiche, fornendo preziose informazioni per i ricercatori che applicano questi metodi insieme alle tradizionali analisi zooarcheologiche.

Zooarchaeology and Conservation Biology sostiene che la biologia della conservazione e la gestione della fauna selvatica possono trarre vantaggio dalla ricerca zooarcheologica. Il libro si concentra sul record faunistico nordamericano, presentando casi di studio e ricerche sugli ecosistemi del passato. I collaboratori identificano specifici problemi di gestione o conservazione, analizzano i dati zooarcheologici rilevanti e offrono raccomandazioni per la risoluzione. Studiando le influenze umane e non umane a lungo termine sugli ecosistemi, i ricercatori possono acquisire informazioni sulle dinamiche biogeografiche e sui modelli comportamentali che potrebbero non essere visibili negli studi a breve termine sugli organismi viventi.

The Oxford Handbook of Zooarchaeology

Titolo: The Oxford Handbook of Zooarchaeology

ISBN-13: 978-0198854432

Autori: Umberto Albarella (a cura di), Mauro Rizzetto (a cura di), Hannah Russ (a cura di), Kim Vickers (a cura di), Sarah Viner-Daniels (a cura di)

Editore: OUP Oxford

Edizione: 23 luglio 2020

Pagine: 864

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Zooarchaeology and Field Ecology: A Photographic Atlas

Titolo: Zooarchaeology and Field Ecology

Sottotitolo: A Photographic Atlas

ISBN-13: 978-1607814856

Autori: Jack M. Broughton, Shawn D. Miller, Frank E. Bayham (Avanti)

Editore: Univ of Utah Pr

Edizione: 30 giugno 2016

Pagine: 201

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







An Introduction to Zooarchaeology

Titolo: An Introduction to Zooarchaeology

ISBN-13: 978-3030097462

Autore: Diane Gifford-gonzalez

Editore: Springer Nature

Edizione: Reprint (21 dicembre 2018)

Pagine: 604

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Zooarchaeology

Titolo: Zooarchaeology

ISBN-13: 978-0521673938

Autore: Elizabeth J. Reitz

Editore: Cambridge University Press

Edizione: seconda (27 marzo 2008)

Pagine: 558

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Zooarchaeology: Examining creatures from the past with the techniques of the future.: Zooarchaeology Notebook Journal

Titolo: Zooarchaeology: Examining creatures from the past with the techniques of the future.

Sottotitolo: Zooarchaeology Notebook Journal

ISBN-13: 978-1679036637

Autore: Nishi Singh

Editore: pubblicazione indipendente

Edizione: 21 dicembre 2019

Pagine: 150

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Zooarchaeology in Practice: Case Studies in Methodology and Interpretation in Archaeofaunal Analysis

Titolo: Zooarchaeology in Practice

Sottotitolo: Case Studies in Methodology and Interpretation in Archaeofaunal Analysis

ISBN-13: 978-3319878652

Autori: Christina M. Giovas (a cura di), Michelle J. LeFebvre (a cura di)

Editore: Springer

Edizione: Reprint (5 settembre 2018)

Pagine: 348

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Zooarchaeology and Modern Human Origins: Human Hunting Behavior during the Later Pleistocene

Titolo: Zooarchaeology and Modern Human Origins

Sottotitolo: Human Hunting Behavior during the Later Pleistocene

ISBN-13: 978-9400796256

Autori: Jamie L. Clark (a cura di), John D. Speth (a cura di)

Editore: Springer

Edizione: Reprint (9 agosto 2015)

Pagine: 288

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Social Zooarchaeology: Humans and Animals in Prehistory

Titolo: Social Zooarchaeology

Sottotitolo: Humans and Animals in Prehistory

ISBN-13: 978-0521143110

Autore: Nerissa Russell

Editore: Cambridge University Press

Edizione: 9 febbraio 2012

Pagine: 562

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Isotope Research in Zooarchaeology: Methods, Applications, and Advances

Titolo: Isotope Research in Zooarchaeology

Sottotitolo: Methods, Applications, and Advances

ISBN-13: 978-0813069418

Autori: Ashley E. Sharpe (a cura di), John Krigbaum (a cura di)

Editore: Univ Pr of Florida

Edizione: 30 ottobre 2022

Pagine: 360

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Zooarchaeology and Conservation Biology

Titolo: Zooarchaeology and Conservation Biology

ISBN-13: 978-1607815716

Autori: R. Lee Lyman (a cura di), Kenneth P. Cannon (a cura di), Robert E. Gresswell (Avanti)

Editore: Univ of Utah Pr

Edizione: Reprint

Pagine: 266

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri di zooarcheologia