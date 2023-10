I 10 migliori libri per agenti immobiliari

I libri per gli agenti immobiliari sono come manuali per gli scienziati. Forniscono conoscenze e tecniche. Sono utili per agenti, acquirenti di case e chiunque sia curioso di conoscere la “scienza” della compravendita immobiliare. Proprio come gli esperimenti, ogni affare immobiliare necessita di ricerca!

Di cosa parlano i libri per agenti immobiliari?

Dopo aver approfondito le complessità della piattaforma Amazon, la mia selezione svela una serie di lavori intriganti incentrati sul regno degli agenti immobiliari. Iniziando il nostro viaggio con la Guida rapida per l’esame da agente immobiliare , scritta da Daniela Colombo, questo volume fornisce una panoramica rapida ma completa degli esami delle agenzie immobiliari.

Altro testo degno di nota nel nostro compendio è Esame per agente immobiliare. Manuale completo per l’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di Agente di affari in mediazione . Realizzato da Silvia Dell’Agnello, questo ampio manuale è pensato su misura per coloro che sostengono l’esame di agente immobiliare. Copre ampiamente le discipline legali, gli aspetti tecnici della proprietà e fornisce ampi quiz per esercitarsi.

Passando a un punto di vista più strategico, Agente immobiliare perfetto di Manuel Frinconi offre un insieme di tecniche e strategie. Questo lavoro è l’ideale per coloro che cercano di prosperare come agenti immobiliari, soprattutto nel tumultuoso mercato immobiliare a coloro che si preparano all’esame di qualificazione professionale, funge anche da riferimento quotidiano per gli agenti praticanti.

Poi, abbiamo Obiettivo 100 acquisizioni di Simone Rossi. Evocando le sue esperienze personali, Rossi rivela intuizioni su come acquisire con successo contratti esclusivi a prezzi adeguati al mercato.

Agente immobiliare si distingue come un manuale onnicomprensivo per gli aspiranti agenti immobiliari che si preparano all’esame normativo. Questo volume tratta argomenti critici, dalle discipline giuridiche legate alla mediazione immobiliare ai dettagli tecnici come il finanziamento ipotecario.

Andando avanti, un altro testo interessante nella nostra selezione è il lavoro di Michele Pizzullo e altri, intitolato L’agente immobiliare . Questa pubblicazione offre approfondimenti pratici sulla professione della mediazione immobiliare, affrontando anche l’evoluzione del panorama giuridico e amministrativo. Vale la pena notare che questo titolo fa ampio riferimento alla legislazione recente.

Per chi è interessato alle tattiche non convenzionali, Guerrilla marketing immobiliare di Salvatore Coddetta potrebbe essere una lettura interessante. Rivolgendosi agli agenti immobiliari che operano con budget limitati, questo lavoro introduce 127 strategie di marketing creative specifiche per il settore. Potrebbe essere particolarmente utile per le agenzie di piccole e medie dimensioni che desiderano espandere la propria quota di mercato.

Infine, per chi è alle prime armi nel settore o desidera uno strumento di consultazione sintetico, Il dizionario dell’agente immobiliare semplifica il gergo del settore.

