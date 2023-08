I 10 migliori libri per bambini sul circo

Nella selezione di libri disponibili su Amazon incentrati sul tema del circo, ce ne sono diversi dedicati ai bambini. Queste pubblicazioni catturano collettivamente la magia, l’avventura e l’eccitazione associate al mondo del circo.

Di cosa parlano i libri per bambini sul circo?

Una categoria importante all’interno di questa raccolta si concentra sulla letteratura per bambini. “Il circo dei piccoli miracoli” è un romanzo di narrativa storica che trasporta i lettori a Parigi durante la seconda guerra mondiale, dove la vita di un giovane prende una svolta trasformativa quando si unisce a un circo itinerante. “Cane Puzzone va al circo”, invece, si rivolge a giovani lettori dai sei anni in su, offrendo un racconto divertente ambientato in un circo unico che lotta per rimanere a galla. Inoltre, “Il circo. I miei piccoli libri sonori” e “Benvenuto al circo! Ediz. illustrata” sono libri interattivi pensati per il pubblico ancora più giovane, immergendolo nelle immagini e nei suoni del circo.

Per bambini di 4-5 anni si rivela ottimo “Il circo di Harold”. La storia introduce i lettori alle fantasiose avventure di Harold, un personaggio portato in vita con un magico pastello viola. Questa storia fonde il mondo del circo con le stravaganti scappatelle di Harold, perfette per bambini dai quattro anni in su.

“Ernest e Celestine al circo” invita i giovani lettori dai quattro anni in su a vivere la commovente storia di un orso e un topo che si ritrovano invischiati nel mondo del circo. Il libro esplora l’amicizia, la nostalgia e il brivido del tendone.

In questa raccolta diversificata troverai anche libri come “Il tuo primo libro del circo”, che offre un’introduzione completa ai temi del circo, e “Il circo dei colori”, che presenta un’esplorazione visivamente sbalorditiva dei colori all’interno del circo.

Lista dei migliori libri per bambini sul circo su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri per bambini sul circo che si trovano su Amazon:

Il circo dei piccoli miracoli

Titolo: Il circo dei piccoli miracoli

ISBN-13: 978-8822749314

Autore: Carly Schabowski

Traduttore: Chiara Mancini

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 29 aprile 2021

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Cane Puzzone va al circo

Titolo: Cane Puzzone va al circo

ISBN-13: 978-8861897205

Autore: Colas Gutman

Illustratore: Marc Boutavant

Traduttore: Francesca Novajra

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: 25 ottobre 2022

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il circo. I miei piccoli libri sonori

Titolo: Il circo

Sottotitolo: I miei piccoli libri sonori

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8891581655

Autore: Marion Billet

Editore: Fabbri

Edizione: illustrata (19 marzo 2019)

Pagine: 10

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Benvenuto al circo! Ediz. illustrata

Titolo: Benvenuto al circo!

ISBN-13: 978-8857011318

Autore: Martine Perrin

Editore: Franco Cosimo Panini

Edizione: illustrata (27 ottobre 2016)

Pagine: 36

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Ernest e Celestine al circo

Titolo: Ernest e Celestine al circo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8861457553

Autore: Gabrielle Vincent

Traduttore: Y. Mélaouah

Editore: Gallucci

Edizione: illustrata (2 ottobre 2014)

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il circo di Harold

Titolo: Il circo di Harold

Note: edizione a colori

ISBN-13: 9791280014856

Autore: Crockett Johnson

Traduttore: Sara Saorin

Editore: Camelozampa

Edizione: illustrata (24 giugno 2022)

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il tuo primo libro del circo

Titolo: Il tuo primo libro del circo

ISBN-13: 978-8877470874

Autore: aa.vv

Editore: Larus

Edizione: Prima edizione (1 ottobre 2001)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Hugo. Che circo! Ediz. a colori

Titolo: Hugo

Sottotitolo: Che circo! Ediz. a colori

ISBN-13: 978-8897865162

Autore: Mia Nilsson

Traduttori: Tor Anders Grönlund, Susanna Di Cosimo

Editore: Il Barbagianni

Edizione: illustrata (13 maggio 2021)

Pagine: 44

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Il circo dei colori. Ediz. deluxe

Titolo: Il circo dei colori

Sottotitolo: Ediz. deluxe

ISBN-13: 978-8855062503

Autori: Chiara Bordoni, Emanuela Bussolati

Editore: La Coccinella

Edizione: illustrata (20 maggio 2021)

Pagine: 24

Recensioni: vedi

Formato: Giocattolo







Il circo di Berta e Pablo

Titolo: Il circo di Berta e Pablo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8860366979

Autori: Chiara Carrer, Antonio Ventura

Editore: Donzelli

Edizione: illustrata (5 dicembre 2011)

Pagine: 36

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri per bambini sul circo





Tabella riepilogativa dei migliori libri per bambini sul circo