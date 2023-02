I 10 migliori libri per cantanti

I libri per cantanti possono trattare vari argomenti legati al canto, dalla tecnica vocale e fisiologia alla presenza scenica e all’ansia da prestazione. Sono scritti per cantanti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, e possono essere una risorsa preziosa per chiunque cerchi di migliorare le proprie capacità vocali. Uno degli obiettivi principali di questi libri è la tecnica vocale.

Possono trattare argomenti come il supporto del respiro, la risonanza vocale e l’estensione vocale, fornendo esercizi e suggerimenti per migliorare questi aspetti del canto. Possono anche affrontare questioni come la salute vocale e un’adeguata cura vocale, insegnando ai cantanti come mantenere la propria voce e prevenire lesioni.

Tra i migliori presenti su Amazon si può citare Igiene vocale per cantanti , scritto da un vocal coach specializzata in tecnica vocale, Loretta Martinez, e da un professore di logopedia dell’Università Federico II di Napoli. Potrebbe, inoltre, essere di interesse per i cantanti, sia professionisti che amatoriali, Ear training per cantanti , un libro che serve soprattutto per “allenare” l’orecchio, aspetto essenziale per chi opera nel mondo del canto.

Su Amazon è disponibile, tra le altre cose, anche Analisi degli stili musicali moderni per cantanti , un testo in cui vengono spiegati gli stili di molti generi musicali moderni, tra cui la musica dense, il funk e l’hip-hop.

Lista dei migliori libri per cantanti su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri per cantanti che si possono comprare su Amazon (versione italiana):

Igiene vocale per cantanti

Titolo: Igiene vocale per cantanti

ISBN-13: 978-8876656491

Autore: Loretta Martinez, Ugo Cesari

Editore: Rugginenti

Edizione: 1 gennaio 2015

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ear training per cantanti. Capire la musica

Titolo: Ear training per cantanti

Sottotitolo: Capire la musica

Note: con CD-Audio

ISBN-13: 978-8876656590

Autore: Andrea Leprotti

Editore: Rugginenti

Edizione: 10 novembre 2016

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Professione cantante

Titolo: Professione cantante

ISBN-13: 978-8865989869

Autore: Andrea Mingardi

Editore: Pendragon

Edizione: 27 settembre 2018

Pagine: 331

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Anatomia della voce. Una guida illustrata per cantanti, vocal coach e logopedisti

Titolo: Anatomia della voce

Sottotitolo: Una guida illustrata per cantanti, vocal coach e logopedisti

ISBN-13: 978-8829930500

Autore: Theodore Dimon, Pietro Scimemi (a cura di), Gaia Lucarini (a cura di)

Illustratore: David G. Brown

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 1 dicembre 2019

Pagine: 107

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cantare con le stelle. Un programma completo per la formazione della voce. Con File audio per il download

Titolo: Cantare con le stelle

Sottotitolo: Un programma completo per la formazione della voce. Con File audio per il download

ISBN-13: 978-8863880304

Autore: Seth Riggs

Adattatore: John Dominick Carratello

Traduttore: Linda Battistuzzi

Editore: Volontè & Co

Edizione: 22 febbraio 2010

Pagine: 162

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’anatomia per il cantante: Guida anatomica per conoscere il proprio strumento

Titolo: L’anatomia per il cantante

Sottotitolo: Guida anatomica per conoscere il proprio strumento

ISBN-13: 978-8896739242

Autore: Angela Castellani, Cecilia Cardinali

Illustratore: Micaela Menegoi

Illustratore: Irene Pertile

Editore: Wondermark Books

Edizione: 17 settembre 2012

Pagine: 56

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il metodo VMS

Titolo: Il metodo VMS

ISBN-13: 978-8876656392

Autore: Loretta Martinez

Editore: Rugginenti

Edizione: 1 gennaio 2015

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri per cantanti





Tabella riepilogativa dei migliori libri per cantanti