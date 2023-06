I 10 migliori libri per dormire meglio

In questa selezione presentiamo un elenco di libri incentrati sul tema del sonno e su come migliorarne la qualità. Ogni libro offre spunti preziosi e consigli pratici per ottenere un sonno migliore e coglierne i benefici. Sebbene condividano tutti un tema comune, ogni libro affronta l’argomento da una prospettiva unica e offre diverse strategie per migliorare il sonno. Questi testi sono risorse preziose per chiunque cerchi di migliorare la qualità del sonno e il benessere generale.

Di cosa parlano i libri per dormire meglio?

Quando si tratta di dormire, è fondamentale comprendere il nostro orologio biologico e il suo impatto sul nostro benessere. Un libro, intitolato L’arte di dormire bene , approfondisce la scienza degli orologi biologici e del sonno, condividendo la quarantennale esperienza dell’autore nel settore. Esplora come i nostri ritmi circadiani influenzano vari aspetti della nostra vita, come l’umore, il processo decisionale e la salute generale.

Un altro libro della lista, Superare l’insonnia , si concentra specificamente sull’insonnia, un diffuso disturbo del sonno. Mette in evidenza l’approccio della terapia cognitivo-comportamentale (CBT) come uno dei trattamenti più efficaci per l’insonnia. Il libro funge da manuale di auto-aiuto, guidando i lettori attraverso un viaggio terapeutico per districare i pensieri negativi e disadattivi associati ai disturbi del sonno.

Il libro Il manuale del sonno sottolinea l’importanza del sonno riposante come pilastro fondamentale della buona salute. Fornisce approfondimenti sui segreti del sonno e su come modificare le nostre abitudini può portare a una migliore qualità del sonno. Con un approccio diretto e accessibile, gli autori spiegano come un sonno adeguato influisca positivamente sulle prestazioni fisiche e mentali, proteggendo al tempo stesso dalle malattie e dall’invecchiamento.

Nella lista c’è anche Il potere del sonno esplora l’affascinante mondo del sonno e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana. Il libro evidenzia le peculiarità del sonno, come i sogni, e discute i benefici che porta una buona notte di sonno. Sottolinea l’importanza di prestare la giusta attenzione al sonno, considerandolo una parte vitale della nostra esistenza.

Lista dei migliori libri per dormire meglio su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri per dormire meglio che sono acquistabili su Amazon:

Superare l’insonnia. Come dormire meglio con la terapia cognitivo-comportamentale

Titolo: Superare l’insonnia

Sottotitolo: Come dormire meglio con la terapia cognitivo-comportamentale

ISBN-13: 978-8859016694

Autore: Colin A. Espie

Traduttore: Laura Palagini

Editore: Erickson

Edizione: 30 agosto 2018

Pagine: 143

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il manuale del sonno. Come imparare a dormire per vivere meglio

Titolo: Il manuale del sonno

Sottotitolo: Come imparare a dormire per vivere meglio

ISBN-13: 978-8868959821

Autori: Antonio Gracco, Francesca Milano, Giulia Milioli

Editore: Edizioni LSWR

Edizione: 28 febbraio 2022

Pagine: 328

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Notti in bianco addio. Come superare i disturbi del sonno e dormire meglio

Titolo: Notti in bianco addio

Sottotitolo: Come superare i disturbi del sonno e dormire meglio

ISBN-13: 978-8880938507

Autore: Nerina Ramlakhan

Traduttore: L. Cazzola

Editore: Edizioni Il Punto d’Incontro

Edizione: 2 febbraio 2012

Pagine: 263

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dormire bene per vivere meglio

Titolo: Dormire bene per vivere meglio

ISBN-13: 978-8869390753

Autore: Loris Bonamassa

Editore: Mind Edizioni

Edizione: 1 dicembre 2016

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il sonno felice. Dormire bene per vivere meglio

Titolo: Il sonno felice

Sottotitolo: Dormire bene per vivere meglio

ISBN-13: 978-8867004522

Autore: Marc Rey

Traduttore: Francesca Ilardi

Editore: Corbaccio

Edizione: 13 settembre 2018

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dormire meglio per negati

Titolo: Dormire meglio per negati

ISBN-13: 978-8804609599

Autore: Eduard Estivill

Traduttore: G. Cecchini

Editore: Mondadori

Edizione: 21 giugno 2011

Pagine: 268

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri per dormire meglio





Tabella riepilogativa dei migliori libri per dormire meglio