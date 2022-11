I 10 migliori libri per il concorso OSS 2022

Anche per quest’anno sono diversi i manuali e i “kit di preparazione” per il concorso per diventare OSS (operatore socio-sanitario) che sono diventati disponibili su Amazon in italiano. Molti dei libri per la preparazione al concorso sono relativi proprio ai concorsi dell’anno 2022, da quelli che si svolgono in Puglia fino a quelli banditi a Parma o a Padova, giusto per fare qualche esempio.

Tra i migliori della serie, proprio per quanto riguarda i libri per gli aspiranti OSS, ci sono sempre quelli pubblicati da Edizioni Simone con la nuova edizione 2022. Anche in questo caso è possibile acquistare il manuale per la formazione professionale con il software con centinaia di quiz e, a parte, anche il libro con 3600 quiz commentati, utilissimo per la prova di concorso (e anche in questo caso è possibile accedere a più di 20.000 quiz on-line prelevati dai questionari realmente svolti dai partecipanti degli anni passati).

Ci sono inoltre altri libri utili (di altre case editrici) per i concorsi da operatori socio-sanitari e alcuni del 2021 che comunque risultano parimenti utili per la preparazione del concorso 2022.

Lista dei migliori libri per il concorso OSS 2022 su Amazon

Titolo: Concorso OSS e OSSS Operatore Socio-sanitario

Sottotitolo: 3600 Quiz commentati per la preparazione alle prove concorsuali

ISBN-10: 8891433121

ISBN-13: 9788891433121

Autore: AA.VV.

Editore: Edizioni Simone

Edizione: nona (10 agosto 2022)

Pagine: 752

Formato: Copertina flessibile

Titolo: Concorso OSS-OSSS Operatori Socio-Sanitari

Sottotitolo: Per i concorsi e l’aggiornamento professionale. Kit di preparazione: Manuale Completo-Quiz Commentati

ISBN-10: 8891433480

ISBN-13: 9788891433480

Autore: AA. VV.

Editore: Edizioni Giuridiche Simone

Edizione: 7 settembre 2022

Note: con software di simulazione online

Pagine: 1440

Formato: Copertina flessibile

Manuale OSS operatore socio sanitario. Manuale completo per la preparazione ai corsi e ai concorsi per operatore socio sanitario

Titolo: Manuale OSS operatore socio sanitario

Sottotitolo: Manuale completo per la preparazione ai corsi e ai concorsi per operatore socio sanitario

ISBN-10: 8833587165

ISBN-13: 9788833587165

Autore: Isabella Iacurto

Editore: Nld Concorsi

Edizione: quinta (27 giugno 2022)

Note: nuova ediz.

Pagine: 592

Formato: Copertina flessibile

La formazione sanitaria dell’OSS

Titolo: La formazione sanitaria dell’OSS

ISBN-10: 8808780072

ISBN-13: 9788808780072

Autore: Marina Cuel

Editore: CEA

Edizione: quarta (1 gennaio 2021)

Note: con e-book

Pagine: 688

Formato: Copertina flessibile

Titolo: OSS Quiz: Operatore Socio Sanitario

Sottotitolo: Quiz spiegati e commentati per tutte le prove concorsuali per OSS

ISBN-10: 8833585420

ISBN-13: 9788833585420

Autore: Flavio Ruggiero (a cura di)

Editore: Nld Concorsi

Edizione: New (15 settembre 2021)

Note: nuova ediz.

Pagine: 770

Formato: Copertina flessibile

OSS operatore socio sanitario. Manuale per la preparazione ai corsi e ai concorsi per OSS

Titolo: OSS operatore socio sanitario

Sottotitolo: Manuale per la preparazione ai corsi e ai concorsi per OSS

ISBN-10: 8833585413

ISBN-13: 9788833585413

Autore: Isabella Iacurto

Editore: Nld Concorsi

Edizione: seconda (9 febbraio 2021)

Note: con software di simulazione

Pagine: 492

Formato: Copertina flessibile

