I 10 migliori libri per il riconoscimento degli insetti

Perfetti sia per gli appassionati che per gli studiosi, queste pubblicazioni possono essere considerate come delle guide per riconoscere gli insetti anche se trattano diversi argomenti riguardanti questo vasto gruppo animale oltre all’identificazione, argomenti quali il ruolo ecologico e l’incredibile diversità.

Di cosa parlano i libri sul riconoscimento degli insetti

Il primo libro della nostra selezione, Guida agli insetti d’Europa , di Heiko Bellmann e tradotto da Melani Traini, è una guida che accompagna i lettori attraverso il variegato mondo degli insetti europei. Con descrizioni dettagliate di circa 900 specie, arricchite da oltre 1400 fotografie, questa guida ha un valore utile. Dagli scarafaggi alle farfalle, passando per i principali aracnidi, il libro costituisce una risorsa indispensabile sia per gli entomologi dilettanti che per quelli professionisti.

Andiamo avanti, Che inserto è questo? sempre di Heiko Bellmann, si concentra su oltre 400 specie di insetti italiani ed europei. Combina più di 2.000 fotografie e disegni con descrizioni concise, facilitando l’identificazione facile e precisa. Questa guida sul campo è progettata per essere pratica e portatile, presenta un’ampia gamma di insetti con dettagli vividi.

Guida ai coleotteri d’Europa , scritta da Vincent Albouy e Denis Richard, si concentra sugli scarabei d’Europa, descrivendo quasi 800 specie. Non è solo una guida; è un tuffo nel mondo degli scarafaggi. Fornisce approfondimenti sulla loro biologia, ecologia e sulle intricate relazioni che hanno con il loro ambiente. È illustrato, offre fotografie ad alta risoluzione che aiutano nell’identificazione e sottolinea il ruolo fondamentale degli scarafaggi negli ecosistemi e l’importanza della loro conservazione.

Per il nostro pubblico più giovane, Gli insetti. Osservo e gioco di François Laserre e Isabelle Simler, è un libro di attività colorato e coinvolgente. È pieno di giochi, attività di taglia e incolla e pagine da colorare, con l’obiettivo di educare i bambini agli insetti in modo divertente. Sebbene sia ideale per i bambini un po’ più grandi, incoraggia l’apprendimento attraverso il gioco.

Il micromondo delle foreste di Lombardia di Gianluca Ferretti offre uno sguardo affascinante sulle foreste della Lombardia attraverso la lente degli insetti. Il libro non offre solo descrizioni dettagliate delle principali farfalle e insetti della zona, ma suggerisce anche itinerari di esplorazione. La stampa e le fotografie di alta qualità lo rendono un tesoro per gli appassionati di macrofotografia e gli amanti della natura.

Grilli e cavallette d’Europa di Heiko Bellmann è un manuale essenziale per chiunque sia interessato agli ortotteri, che copre oltre 280 specie con fino a quattro fotografie per ciascuno. Questa guida non solo aiuta l’identificazione con le sue vaste immagini e mappe dettagliate, ma arricchisce anche la comprensione del lettore degli habitat, degli stili di vita e dei canti di questi insetti. Descrive la necessità della loro conservazione.

Infine, Guida alle libellule , un’altra opera di Heiko Bellmann, illumina il mondo delle libellule nell’Europa centrale e meridionale. Con 155 disegni esplicativi e 295 fotografie a colori vivaci, questo libro offre chiavi di identificazione dettagliate sia per le larve che per le libellule adulte. Ne esplora le caratteristiche, la distribuzione, il comportamento e gli habitat preferiti. È un’eccezionale guida sul campo per gli appassionati della natura.

Insetti, ragni e altri artropodi terrestri di George C. McGavin, tradotto da F. Garibaldi, fornisce una dettagliata e guida sistematica per classificare oltre 300 specie di insetti e altri artropodi. Supportato da fotografie e descrizioni concise, questo libro è un’eccellente risorsa sia per principianti che per entomologi esperti, poiché offre approfondimenti sulla classificazione e l’identificazione di varie specie.

Infine abbiamo inserito un’interessante guida in lingua inglese: Insects: The Most Accessible Recognition Guide di George C. McGavin. Abbraccia l’ampiezza degli ordini di insetti, insieme a ragni e altri artropodi terrestri ed è caratterizzato da annotazioni dettagliate e oltre 500 illustrazioni. Semplifica l’identificazione con una guida fotografica e sintetiche descrizioni familiari, evidenziando cicli di vita, ambienti e caratteristiche principali.

Lista dei migliori libri sul riconoscimento degli insetti su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sul riconoscimento degli insetti che si trovano su Amazon.it (l’ultimo è in inglese):

Guida agli insetti d’Europa

Titolo: Guida agli insetti d’Europa

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8866940609

Autore: Heiko Bellmann

Traduttore: Melani Traini

Editore: Ricca

Edizione: illustrata (17 ottobre 2019)

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Che insetto è questo? Ediz. illustrata

Titolo: Che insetto è questo?

ISBN-13: 978-8866940265

Autore: Heiko Bellmann

Traduttore: M. Traini

Editore: Ricca

Edizione: illustrata (12 maggio 2016)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida ai coleotteri d’Europa

Titolo: Guida ai coleotteri d’Europa

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8866940524

Autori: Vincent Albouy, Denis Richard

Traduttore: Dario Olivero

Editore: Ricca

Edizione: illustrata (14 febbraio 2019)

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Gli insetti. Osservo e gioco

Titolo: Gli insetti

Sottotitolo: Osservo e gioco

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8828503088

Autori: François Laserre, Isabelle Simler

Editore: Macro Junior

Edizione: illustrata (20 maggio 2019)

Pagine: 40

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida al riconoscimento e allo studio di cavallette, grilli, mantidi e insetti affini del Veneto

Titolo: Guida al riconoscimento e allo studio di cavallette, grilli, mantidi e insetti affini del Veneto

Note: con CD Audio

ISBN-13: 978-8890018435

Autori: Paolo Fontana, Filippo M. Buzzetti, Andrea Cogo

Editore: Comune di Vicenza

Edizione: 1 dicembre 2002

Pagine: 592

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il micromondo delle foreste di Lombardia. Alla scoperta degli insetti

Titolo: Il micromondo delle foreste di Lombardia

Sottotitolo: Alla scoperta degli insetti

ISBN-13: 978-8896162354

Autore: Gianluca Ferretti

Editore: Scripta

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Grilli e cavallette d’Europa

Titolo: Grilli e cavallette d’Europa

ISBN-13: 978-8866940630

Autore: Heiko Bellmann

Editore: Ricca

Edizione: 25 giugno 2020

Pagine: 432

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida alle libellule. Tutte le specie dell’Europa centrale e meridionale

Titolo: Guida alle libellule

Sottotitolo: Tutte le specie dell’Europa centrale e meridionale

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8866940098

Autore: Heiko Bellmann

Traduttore: M. Traini

Editore: Ricca

Edizione: illustrata (16 maggio 2013)

Pagine: 314

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Insetti, ragni e altri artropodi terrestri. Guida fotografica a oltre 300 specie di tutto il mondo

Titolo: Insetti, ragni e altri artropodi terrestri

Sottotitolo: Guida fotografica a oltre 300 specie di tutto il mondo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8845175749

Autore: George C. McGavin

Traduttore: F. Garibaldi

Editore: Fabbri

Edizione: terza (4 maggio 2000)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Insects: The Most Accessible Recognition Guide

Titolo: Insects

Sottotitolo: The Most Accessible Recognition Guide

ISBN-13: 978-0789493927

Autore: George C. McGavin

Editore: DK

Edizione: American (6 febbraio 2002)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sul riconoscimento degli insetti