I 10 migliori libri per imparare il vietnamita

Addentrandosi nel mondo della lingua vietnamita, la nostra selezione offre una varietà di pubblicazioni volte a semplificare il processo di apprendimento della lingua.

Di cosa parlano i libri per imparare il Vietnamita?

Imparare il vietnamita in 52 settimane di William Kitsumaki è un corso accelerato per studenti di lingua vietnamita. Distribuito su 360 pagine e 52 test, questo lavoro promette un’esperienza di apprendimento rapida ed efficace, stimolando la memoria attraverso 2500 frasi.

Imparare il Vietnamita per Principianti, Le Mie Prime 1000 Parole di Effie Delarosa funge da guida introduttiva bilingue per bambini e ragazzi. adulti. Le sue immagini vivaci e la copertura completa di argomenti vitali lo rendono un punto di partenza ideale per i principianti della lingua vietnamita.

Nel Vietnamese Picture Dictionary , Nguyen Thi Lien Huong fornisce una risorsa visivamente accattivante per studenti di tutte le età. Con oltre 1.500 parole ed espressioni, questo libro utilizza illustrazioni e temi colorati per rendere l’apprendimento del vietnamita un’esperienza piacevole.

Learning Vietnamese di Bac Hoai Tran è una guida per principianti. Coprendo le abilità di conversazione, lettura e scrittura, il libro include conversazioni pratiche, note di grammatica e un dizionario di parole di uso comune.

Reading & Writing Vietnamese di Tri C. Tran si concentra sugli aspetti fondamentali della lingua vietnamita. È progettato per principianti senza esperienza precedente e include registrazioni audio per esercitarsi nella pronuncia.

Let’s Learn Vietnamese Kit di Linh Doan è uno strumento di apprendimento innovativo per bambini, contenente flashcard, giochi e canzoni. Introduce parole e frasi vietnamite di base in modo divertente e interattivo.

Easy Vietnamese di Bac Hoai Tran è un libro di facile utilizzo per principianti, che enfatizza le conversazioni pratiche quotidiane e il vocabolario. Le sue dimensioni compatte lo rendono uno strumento eccellente per viaggiatori o uomini d’affari.

Learn Vietnamese di Languages World adotta un approccio semplice e fluido per imparare il vietnamita. Guida i lettori dai saluti di base alle conversazioni più complesse, concentrandosi sui modelli linguistici e sulle strutture grammaticali.

Learn Vietnamese Through Stories: Elementary- Volume 1 di Anh Bui e Jack Noble utilizza storie avvincenti per migliorare l’apprendimento della lingua vietnamita. Ogni storia è accompagnata da un glossario e da approfondimenti linguistici, che la rendono uno strumento efficace per comprendere il vietnamita meridionale contemporaneo.

Infine, Trace di Mamma Margaret è un libro di esercizi progettato per bambini di età superiore ai 4 anni. Offre un modo divertente per imparare e praticare la scrittura dei 29 alfabeti vietnamiti attraverso esercizi di tracciamento.

Lista dei migliori libri per imparare il Vietnamita su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri per imparare il Vietnamita che si possono comprare su Amazon (gli ultimi 8 sono in inglese):

Imparare il vietnamita in 52 settimane

Titolo: Imparare il vietnamita in 52 settimane

ISBN-13: 9798438263364

Autore: William Kitsumaki

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 370









Vietnamese Picture Dictionary: Learn 1,500 Vietnamese Words and Expressions – for Visual Learners of All Ages – Includes Online Audio

Titolo: Vietnamese Picture Dictionary

Sottotitolo: Learn 1,500 Vietnamese Words and Expressions – for Visual Learners of All Ages – Includes Online Audio

ISBN-13: 978-0804853736

Autore: Nguyen Thi Lien Huong

Collaboratori: Emily Dinh, Tran Hai Sam

Traduttore: Hai-Tsang Huang

Editore: Tuttle Pub

Edizione: 2 marzo 2021

Pagine: 95

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Learning Vietnamese: Learn to Speak, Read and Write Vietnamese Quickly!

Titolo: Learning Vietnamese

Sottotitolo: Learn to Speak, Read and Write Vietnamese Quickly!

ISBN-13: 978-0804854467

Autore: Bac Hoai Tran

Editore: Tuttle Pub

Edizione: 13 settembre 2022

Pagine: 222

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Reading & Writing Vietnamese: Learn to Read, Write and Pronounce Vietnamese Correctly

Titolo: Reading & Writing Vietnamese

Sottotitolo: Learn to Read, Write and Pronounce Vietnamese Correctly

ISBN-13: 978-0804853347

Autore: Tri C. Tran

Illustratori: Nguyen Thi Hop, Nguyen Dong

Editore: Tuttle Pub

Edizione: Workbook (24 maggio 2022)

Pagine: 156

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Let’s Learn Vietnamese Kit: A Complete Language Learning Kit for Kids

Titolo: Let’s Learn Vietnamese Kit: A Complete Language Learning Kit for Kids

Sottotitolo: A Complete Language Learning Kit for Kids (64 Flash Cards, Free Online Audio, Games & Songs, Learning Guide and Wall Chart)

ISBN-13: 978-0804846967

Autore: Linh Doan

Editore: Tuttle Publishing

Edizione: Book and Kit with CD ed. (25 luglio 2017)

Pagine: 48

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Easy Vietnamese: Learn to Speak Vietnamese Quickly!

Titolo: Easy Vietnamese

Sottotitolo: Learn to Speak Vietnamese Quickly!

ISBN-13: 978-0804845977

Autore: Bac Hoai Tran

Illustratore: Sandra Guja

Editore: Tuttle Pub

Edizione: Bilingual (16 agosto 2016)

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Learn Vietnamese Through Stories: Elementary – Volume 1

Titolo: Learn Vietnamese Through Stories

Sottotitolo: Elementary – Volume 1

ISBN-13: 9798411417487

Autori: Anh Bui, Jack Noble

Illustratore: Imillus Nguyen

Editore: pubblicazione indipendente

Edizione: 2 febbraio 2022

Pagine: 91

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Trace and learn Vietnamese ALPHABETS: Perfect Workbook For Children To Learn How To Write Vietnamese Alphabets

Titolo: Trace and learn Vietnamese ALPHABETS

Sottotitolo: Perfect Workbook For Children To Learn How To Write Vietnamese Alphabets

ISBN-13: 9798502626132

Autore: Mamma Margaret

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 118

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











