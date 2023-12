I 10 migliori libri per imparare l’olandese

Questi libri offrono un approccio diversificato per padroneggiare l’olandese, dalla grammatica fondamentale alle frasi di conversazione e agli approfondimenti culturali. Ideali per studenti di tutti i livelli, coprono il dialogo quotidiano, le regole grammaticali e il vocabolario pratico.

Di cosa parlano i libri per imparare l'olandese?

Mooi Zo! Corso di lingua neerlandese combina l’apprendimento della lingua con approfondimenti culturali, ideale sia per lo studio in classe che per lo studio autonomo. Dolores Ross e i suoi coautori hanno creato un corso che eleva il tuo olandese da principiante a intermedio. Le sue 16 unità e file audio facilitano l’apprendimento di vocabolari pratici e strutture grammaticali, immergendoti nella vita quotidiana olandese.

Capire e farsi capire in olandese di Annelies Mertens è un’ancora di salvezza tascabile per i viaggiatori. Al di là delle frasi di base, approfondisce sfumature culturali e conversazioni pratiche. Il suo design compatto lo rende un compagno di viaggio perfetto per coloro che desiderano esplorare il mondo di lingua olandese con sicurezza e consapevolezza culturale.

In Il neerlandese , Ineke Paupert integra elementi culturali e grammaticali in un’esperienza di apprendimento completa. Questo libro, ideale per lo studio autonomo, segue un metodo di assimilazione unico, passando gradualmente da strutture di base a strutture più complesse. È uno strumento efficace per raggiungere un livello olandese intermedio.

La Grammatica neerlandese di base di Elisabeth Koenraads è una risorsa fondamentale per comprendere la grammatica olandese. È pensato sia per i principianti che per coloro che desiderano rinfrescare le proprie conoscenze. Con 90 esercizi e un focus sulle sfide che devono affrontare gli italofoni, questo libro è uno strumento prezioso per padroneggiare le basi dell’olandese.

Italiano – olandese per principianti del Dr. Johannes Schumann è un punto di partenza ideale per i principianti. Offre 100 capitoli facili, in linea con i livelli europei A1 e A2. È adatto a chi non ha conoscenze pregresse di grammatica e ha bisogno del vocabolario di base.

Il Vocabolario Italiano-Olandese per studio autodidattico – 9000 parole di Andrey Taranov è una risorsa vocabolario unica. Classifica oltre 9000 parole comuni per argomento, non in ordine alfabetico, migliorando il processo di apprendimento e revisione. Questo libro rappresenta un’aggiunta sostanziale a qualsiasi corso di lingua, adatto sia agli studenti principianti che a quelli avanzati.

Olandese. Cinquanta lezioni di base di Simona Maddalena Rosso, pur mancando una descrizione dettagliata, risulta essere una scelta pratica per i principianti. Con 50 lezioni, offre probabilmente solide basi nell’olandese di base, adatte a coloro che iniziano il loro viaggio linguistico.

Il neerlandese. Con audio MP3 su memoria USB , sempre di Ineke Paupert, sembra espandere il suo lavoro precedente. Questa versione probabilmente include risorse audio aggiuntive, migliorando l’esperienza di apprendimento concentrandosi su dialoghi pratici e quotidiani e approfondimenti grammaticali.

Libri in inglese

Dutch In 3 Months di DK è una guida rapida all’olandese. Promette di fornire agli studenti competenze grammaticali e di conversazione essenziali attraverso esercizi pratici e scenari di vita reale. È una scelta entusiasmante per una rapida acquisizione della lingua.

Basic Dutch: A Grammar and Workbook di Jenneke A. Oosterhoff è una risorsa completa che unisce lezioni di grammatica ed esercizi pratici. È pensato su misura per coloro che non hanno familiarità con le strutture olandesi, introducendole gradualmente per esprimersi efficacemente in varie situazioni.

Lista dei migliori libri per imparare l'olandese su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri per imparare l’olandese che sono presenti su Amazon Italia (gli ultimi 2:

Mooi Zo! Corso di lingua neerlandese. Livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue

Titolo: Mooi Zo! Corso di lingua neerlandese

Sottotitolo: Livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue

ISBN-13: 978-8820374969

Autori: Dolores Ross, Luisa Berghout, Marleen Mertens, Roberto Dagnino

Editore: Hoepli

Edizione: 10 marzo 2017

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: Turtleback

Note: con file audio formato MP3







Capire e farsi capire in olandese

Titolo: Capire e farsi capire in olandese

ISBN-13: 978-8860404909

Autori: Annelies Mertens, Cesare Dapino (a cura di)

Traduttore: C. Boglione

Editore: Lonely Planet Italia

Edizione: seconda (30 aprile 2009)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il neerlandese

Titolo: Il neerlandese

ISBN-13: 978-8885695368

Autore: Ineke Paupert

Traduttore: Elena Brosio

Editore: Assimil Italia

Edizione: Collana Senza Sforzo (1 dicembre 2020)

Pagine: 672

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Grammatica neerlandese di base

Titolo: Grammatica neerlandese di base

ISBN-13: 978-8820338787

Autori: Elisabeth Koenraads, Dolores Ross

Editore: Hoepli

Edizione: 1 marzo 2007

Pagine: 196

Recensioni: vedi

Formato: Libro







Italiano – olandese per principianti: Un libro in due lingue

Titolo: Italiano – olandese per principianti

Sottotitolo: Un libro in due lingue

ISBN-13: 978-1640183704

Autore: Dr. Johannes Schumann

Editore: 50LANGUAGES LLC

Edizione: 5 gennaio 2017

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Olandese. Cinquanta lezioni di base

Titolo: Olandese

Sottotitolo: Cinquanta lezioni di base

ISBN-13: 9791220361767

Autore: Simona Maddalena Rosso

Editore: Youcanprint

Edizione: 14 ottobre 2021

Pagine: 366

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il neerlandese. Con audio MP3 su memoria USB. Con 4 CD-Audio

Titolo: Il neerlandese

Sottotitolo: Con audio MP3 su memoria USB. Con 4 CD-Audio

ISBN-13: 978-8885695375

Autore: Ineke Paupert

Traduttore: Elena Brosio

Editore: Assimil Italia

Edizione: Collana Senza Sforzo (1 dicembre 2020)

Pagine: 672

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dutch In 3 Months: Your Essential Guide to Understanding and Speaking Dutch

Titolo: Dutch In 3 Months

Sottotitolo: Your Essential Guide to Understanding and Speaking Dutch

ISBN-13: 0001405391618, 9781405391610

Autore: DK

Editore: DK

Edizione: 3 settembre 2012

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Basic Dutch: A Grammar and Workbook

Titolo: Basic Dutch

Sottotitolo: A Grammar and Workbook

ISBN-13: 978-0415774437

Autore: Jenneke A. Oosterhoff

Editore: Routledge

Edizione: prima (17 febbraio 2009)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri per imparare l'olandese





Tabella riepilogativa dei migliori libri per imparare l'olandese