I 10 migliori libri per migliorare qualità del sonno

In questa selezione di libri, i lettori scopriranno uno spettro di approfondimenti sul ruolo cruciale del sonno nelle nostre vite. Dal miglioramento delle prestazioni atletiche al miglioramento delle capacità cognitive e del benessere generale, questi testi approfondiscono la scienza, i miti e le strategie pratiche che possono essere messe in atto per migliorare, tramite approcci anche molto diversi tra loro, la qualità del sonno.

Di cosa parlano i libri per migliorare qualità del sonno?

La Scienza del Sonno Profondo, per Vincere di Gian Mario Migliaccio è un’esplorazione innovativa del profondo impatto del sonno sulla salute e sulle prestazioni. Il libro svela la scienza dietro la qualità del sonno. Sottolinea il suo ruolo nel ripristino dell’energia, nel consolidamento della memoria e nella gestione dell’umore. Migliaccio, un rinomato accademico, fornisce una guida accessibile attraverso le varie fasi del sonno, offrendo strategie pratiche per migliorare la qualità del sonno, compresi approcci nutrizionali. È una lettura utile per atleti, professionisti impegnati e genitori, che cercano di sbloccare il loro pieno potenziale e condurre una vita più sana e appagante.

Successivamente, Il potere del sonno di Richard Wiseman accompagna i lettori in un affascinante viaggio nel mondo del sonno. Wiseman affronta i miti comuni sul sonno e presenta le ultime scoperte scientifiche, offrendo un metodo rivoluzionario per ottenere un riposo di qualità. Il libro esplora gli straordinari effetti di un buon sonno sulla salute, sulla felicità e sulla longevità. È una lettura approfondita per coloro che cercano di trasformare la propria vita da svegli attraverso migliori pratiche di sonno.

Perché dormiamo di Matthew Walker è un lavoro pionieristico di un importante neuroscienziato. Il libro approfondisce l’importanza vitale del sonno, illustrando come esso migliori l’apprendimento, il processo decisionale, la regolazione emotiva e la funzione immunitaria. Il lavoro di Walker è un’esplorazione completa degli straordinari poteri del sonno, offrendo ai lettori una prospettiva trasformativa sul valore del sonno e dei sogni nel migliorare la nostra vita.

In Sonno facile , Shawn Stevenson presenta 21 strategie clinicamente testate per sconfiggere l’insonnia e ottenere un sonno ristoratore. Il viaggio personale di Stevenson da una malattia debilitante a una salute ottimale sottolinea il messaggio del libro. I lettori troveranno consigli pratici e diretti su come creare l’ambiente ideale per il sonno, regolare i ritmi circadiani e scegliere gli alimenti che favoriscono il sonno. È utile per chiunque cerchi di ringiovanire il proprio corpo e la propria mente attraverso un sonno migliore.

Sonno e cervello di Michael Mosley è un’esplorazione illuminante di come il sonno apporta benefici alle prestazioni del cervello e al sistema immunitario. Il libro integra le più recenti scoperte scientifiche. Fornisce approfondimenti su come la salute dell’intestino e gli orari dei pasti possono migliorare il sonno. Mosley offre consigli e trucchi pratici per migliorare il sonno, ridurre lo stress e raggiungere una vita più felice e più sana.

Se vuoi dormire… Svegliati! di Charlie Morley affronta l’impatto dello stress e dei traumi sul sonno, presentando un approccio unico approccio per ottenere un sonno ristoratore e guarire i sogni. Attingendo al suo lavoro con i veterani di guerra, Morley offre oltre 20 esercizi efficaci che coinvolgono tecniche di corpo, respiro, mente e sogni lucidi. È una guida preziosa per chiunque cerchi di trasformare la propria esperienza del sonno.

La meditazione migliora la qualità del sonno di Henri Proulx è un viaggio verso la serenità attraverso la meditazione. Proulx fonde la saggezza antica con approcci scientifici per migliorare la qualità del sonno. Il libro tratta la connessione tra meditazione e sonno, le radici della meditazione e guide pratiche per principianti. È una lettura essenziale per coloro che cercano di migliorare il proprio sonno attraverso la consapevolezza.

L’arte del dormire di Loris Bonamassa è un manuale pratico incentrato sui cinque pilastri del buon sonno per migliorare la qualità della vita. Bonamassa spiega cos’è il sonno, la sua importanza e come le abitudini personali del sonno cambiano nel tempo. Il libro offre preziosi consigli per migliorare le abitudini prima del sonno, scegliere il letto giusto e creare un ambiente ideale per il sonno. È una guida indispensabile per chiunque desideri migliorare il proprio sonno e, di conseguenza, le proprie prestazioni quotidiane.

In L’orologio della salute , Michael Terman e Ian McMahan presentano uno sguardo completo sui ritmi circadiani che regolano il nostro sonno -cicli di veglia. Il libro esplora le intricate dinamiche di questi ritmi e offre semplici rimedi per ricalibrarli, come la terapia della luce e la pianificazione del sonno. Questa guida è una lettura utile per coloro che cercano di dare energia alla propria vita e ottenere un sonno migliore e un benessere generale.

Sleep Smarter di Shawn Stevenson è una guida in inglese, che ha avuto un enorme successo su Amazon, che ridefinisce l’importanza del sonno per la salute generale. Basandosi sulla sua esperienza personale con una malattia degenerativa delle ossa, Stevenson presenta un approccio trasformativo che integra un sonno migliore e un’alimentazione ottimizzata.

Lista dei migliori libri per migliorare qualità del sonno su Amazon

Ed ora la top list dei 10 migliori libri per migliorare qualità del sonno che sono acquistabili su Amazon.it (l’ultimo è in inglese):

Perché dormiamo. Poteri e segreti del sonno per una vita sana e felice

Titolo: Perché dormiamo

Sottotitolo: Poteri e segreti del sonno per una vita sana e felice

ISBN-13: 978-8897412601

Autore: Matthew Walker

Traduttore: Eva Filoramo

Editore: Espress Edizioni

Edizione: 23 maggio 2019

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sonno facile. 21 strategie per sconfiggere l’insonnia, avere la mente lucida, vivere più a lungo

Titolo: Sonno facile

Sottotitolo: 21 strategie per sconfiggere l’insonnia, avere la mente lucida, vivere più a lungo

ISBN-13: 978-8820061609

Autore: Shawn Stevenson

Prefazione: Sara Gottfried

Traduttore: Dade Fasic

Editore: Sperling & Kupfer

Edizione: 31 gennaio 2017

Pagine: 306

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sonno e cervello. Perché dormire fa bene e cosa fare per dormire bene

Titolo: Sonno e cervello

Sottotitolo: Perché dormire fa bene e cosa fare per dormire bene

ISBN-13: 978-8855053914

Autore: Michael Mosley

Traduttore: Nicola Ferloni

Editore: Vallardi A.

Edizione: 7 ottobre 2021

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Se vuoi dormire… Svegliati! 5 pratiche per migliorare il sonno e la consapevolezza dei sogni

Titolo: Se vuoi dormire..

Sottotitolo: Svegliati! 5 pratiche per migliorare il sonno e la consapevolezza dei sogni

ISBN-13: 978-8869962516

Autore: Charlie Morley

Traduttore: Alice Crocella

Editore: Amrita

Edizione: 29 luglio 2022

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’orologio della salute. Migliorare sonno e umore per vivere meglio con la cronoterapia

Titolo: L’orologio della salute

Sottotitolo: Migliorare sonno e umore per vivere meglio con la cronoterapia

ISBN-13: 978-8850332069

Autori: Michael Terman, Ian McMahan

Traduttore: P. Poli

Editore: Apogeo

Edizione: 5 giugno 2013

Pagine: 286

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











