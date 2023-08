I 10 migliori libri su Alessandro Del Piero

Alessandro Del è restato uno dei migliori “numeri 10” della storia del calcio italiano, non solo di quella recente. Presentiamo in questa pagina una serie di testi sulla vita e la carriera di questo leggendario calciatore. Questi testi approfondiscono diversi aspetti del viaggio di Del Piero, offrendo ai lettori una visione sfaccettata del suo impatto sul mondo dello sport e non solo.

Di cosa parlano i libri su Alessandro Del Piero?

Questo assortimento di libri offre un’esplorazione a tutto tondo della vita e della carriera di Alessandro Del Piero, toccando le sue riflessioni personali, gli sforzi imprenditoriali e il suo segno indelebile nel mondo del calcio.

Un gruppo di libri si concentra sulle esperienze e riflessioni personali di Del Piero. Questi titoli forniscono uno sguardo intimo sulle sue emozioni, pensieri e ricordi durante i momenti cruciali della sua carriera. Catturano il mix agrodolce di euforia e addio che ha segnato la sua partenza dalla Juventus, sottolineando il legame genuino che aveva con i suoi tifosi.

Un’altra serie di libri esplora la più ampia influenza di Del Piero, dipingendolo come qualcosa di più di una semplice icona del calcio. Mettono in evidenza le sue iniziative imprenditoriali e il modo in cui ha unito con successo la sua abilità calcistica con il senso degli affari, diventando un giocatore pionieristico dell ‘”industria del calcio”. Questi libri decodificano i segreti dietro il suo duraturo successo, rendendolo non solo un simbolo nel mondo del calcio, ma anche un modello per aspiranti atleti e imprenditori.

Inoltre, alcuni libri di questa raccolta forniscono resoconti biografici completi della carriera di Del Piero, tracciando il suo viaggio da giovane talento a professionista esperto. Descrivono in dettaglio gli alti e bassi, i trionfi e le sfide che ha affrontato durante le sue 19 stagioni, creando un quadro completo del suo impatto sul calcio italiano.

Lista dei migliori libri su Alessandro Del Piero su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri su Alessandro Del Piero che sono in vendita su Amazon.it:

Detto tra noi

Titolo: Detto tra noi

ISBN-13: 978-8804679615

Autore: Alessandro Del Piero

Editore: Mondadori

Edizione: 28 novembre 2017

Pagine: 149

Formato: copertina rigida







10+. Il mio mondo in un numero

Titolo: 10+

Sottotitolo: Il mio mondo in un numero

ISBN-13: 978-8804575382

Autore: Alessandro Del Piero

Editore: Mondadori

Edizione: 8 aprile 2008

Pagine: 164

Formato: copertina flessibile







Alessandro Del Piero. L’ultimo atto di un campione infinito

Titolo: Alessandro Del Piero

Sottotitolo: L’ultimo atto di un campione infinito

ISBN-13: 978-8836161942

Autore: Alberto Galimberti

Prefazione: Bruno Pizzul

Editore: DIARKOS

Edizione: 21 giugno 2022

Pagine: 360

Formato: copertina flessibile







ESSERE DEL PIERO: Una Vita da Campione: 33

Titolo: ESSERE DEL PIERO: Una Vita da Campione

Sottotitolo: 33

ISBN-13: 978-8899356538

Autore: Alessandro Vignati

Editore: HOW2 Edizioni

Pagine: 150

Formato: copertina flessibile







GeniAle. L’album di Alessandro Del Piero

Titolo: GeniAle

Sottotitolo: L’album di Alessandro Del Piero

ISBN-13: 978-8888771366

Autore: Bartolomeo Ruggiero

Editore: Edizioni Eraclea

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 84

Formato: copertina rigida







Sarò sempre al tuo fianco: Dieci momenti che mi hanno fatto amare Alessandro Del Piero

Titolo: Sarò sempre al tuo fianco

Sottotitolo: Dieci momenti che mi hanno fatto amare Alessandro Del Piero

ISBN-13: 978-8892780286

Autore: Francesco Gavatorta

Editore: Ultra

Edizione: 28 gennaio 2021

Pagine: 207

Formato: copertina flessibile







Pinturicchio. La favola di Alessandro Del Piero

Titolo: Pinturicchio

Sottotitolo: La favola di Alessandro Del Piero

ISBN-13: 978-8889509296

Autore: Bruno Bernardi

Editore: Graphot

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Manualex Tutto il bello del calcio

Titolo: Manualex Tutto il bello del calcio

ISBN-13: 978-8817157179

Autore: Alessandro Del Piero

Illustratori: Loris De Marco, Marco Cattaneo (Collaboratore principale)

Editore: Rizzoli

Edizione: 12 ottobre 2021

Pagine: 288

Formato: copertina rigida







Lo sberleffo di Godot. Il ritorno di Alessandro Del Piero

Titolo: Lo sberleffo di Godot

Sottotitolo: Il ritorno di Alessandro Del Piero

ISBN-13: 978-8860410153

Autori: Marco Franzelli, Donatella Scarnati

Editore: Lìmina

Edizione: 1 gennaio 2006

Pagine: 298

Formato: copertina flessibile











