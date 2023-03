I 10 migliori libri su alimentazione e nutrizione

L’alimentazione e la nutrizione sono fattori a cui le persone stanno dando sempre più importanza negli ultimi tempi. Ciò può essere attribuito all’abbondanza di pasti ipercalorici disponibili nel mondo di oggi, che porta a un aumento di problemi di salute come obesità, malattie cardiache e diabete. Man mano che le persone diventano più consapevoli dell’impatto del cibo sulla loro salute, stanno adottando misure per fare scelte migliori e dare priorità alla nutrizione nella loro dieta.

Ecco perché i libri sull’alimentazione e sulla nutrizione sono tra i più venduti su Amazon per quanto riguarda il grosso settore dei testi dedicati alla salute umana.

Di cosa parlano i libri su alimentazione e nutrizione

I libri sull’alimentazione e sulla nutrizione possono avere un approccio scientifico, e in questo caso sono indirizzati agli operatori sanitari operanti in questi settori oppure agli studenti, oppure possono avere un approccio più generale e quindi possono essere dedicati ad un pubblico molto più ampio. Ad esempio possono concentrarsi sui benefici degli alimenti integrali, sui pericoli degli alimenti trasformati o sull’importanza di bilanciare i macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) in una dieta. Alcuni libri possono esplorare gli aspetti culturali e sociali del cibo, ad esempio il modo in cui le diverse regioni e culture si avvicinano alla cucina e al cibo.

Lista dei migliori libri su alimentazione e nutrizione su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri su alimentazione e nutrizione che sono presenti su Amazon versione italiana:

Alimentazione e nutrizione umana

ISBN-13: 978-8849005479

ISBN-13: 978-8849005479

Autore: Aldo Mariani Costantini, Carlo Cannella, Gianni Tomassi

Editore: Il Pensiero Scientifico

Edizione: terza (19 ottobre 2016)

Pagine: 670

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fondamenti di alimentazione e nutrizione umana

ISBN-13: 978-8893852258

ISBN-13: 978-8893852258

Autore: Carla Pignatti

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: seconda (10 novembre 2020)

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alimentazione, nutrizione e salute

ISBN-13: 978-8833190518

ISBN-13: 978-8833190518

Autore: Lucantonio Debellis (a cura di), Alessandro Poli (a cura di)

Editore: Edises

Edizione: I/2019 (20 ottobre 2019)

Pagine: 690

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Biochimica degli alimenti e della nutrizione

ISBN-13: 978-8829918256

ISBN-13: 978-8829918256

Autore: Ivo Cozzani, Enrico Dainese

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 1 settembre 2006

Pagine: 285

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Elementi essenziali di alimentazione e nutrizione umana

ISBN-13: 978-8893850599

ISBN-13: 978-8893850599

Autore: Carla Pignatti

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: prima (27 novembre 2017)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nutrizione e dietologia clinica

ISBN-13: 978-8808253811

ISBN-13: 978-8808253811

Autore: Gianfranco Liguri (a cura di)

Editore: Zanichelli

Edizione: 11 maggio 2015

Pagine: 688

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alimentazione nello sport

ISBN-13: 978-8808085122

ISBN-13: 978-8808085122

Autore: William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch

Traduttore: A. Parisi

Editore: CEA

Edizione: 1 gennaio 2001

Pagine: 800

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in età evolutiva. Diagnosi, assessment e trattamento

Titolo: Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in età evolutiva

Sottotitolo: Diagnosi, assessment e trattamento

ISBN-13: 978-8859007081

Autore: Susanna Pizzo, Valentina Massignani

Editore: Erickson

Edizione: 6 novembre 2014

Pagine: 198

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











