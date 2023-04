I 10 migliori libri su Bergamo

Bergamo è un comune italiano situato nella regione Lombardia del Nord Italia, è noto per la sua architettura medievale e le viste mozzafiato sulle montagne circostanti. La città è circondata da mura veneziane del XVI secolo. Molto apprezzata anche la cucina bergamasca, con piatti tradizionali come i casoncelli, la polenta e la stracciatella.

Di cosa parlano i libri su Bergamo?

I libri su Bergamo possono essere utili sia per i turisti che per la gente del posto, nonché per gli appassionati di cultura italiana, gli appassionati di storia e i professionisti in campi come l’architettura e l’urbanistica.

Per chi pensa di sapere già tutto di Bergamo o vuole scoprire un lato più nascosto e sorprendente di questa città lombarda, c’è Bergamo insolita e segreta , scritta da Emanuele Roncalli, una guida diversa e proprio per questo più interessante. In alternativa, Guida di Bergamo: Due città in una , scritta da Roberta Merli, è una guida turistica classica con informazioni sulle principali attrazioni della città, come chiese, musei, gastronomia, curiosità e dintorni.

Bergamo Misteriosa , scritto da Dafne Abeni, fornisce un viaggio attraverso una Bergamo insolita, tra leggende, luoghi infestati, tradizioni e curiosità, cosa che fa, tra l’altro, anche I segreti di Bergamo , a cura di Fabio Conti e Ivan Scelsa. Quest’ultima è una raccolta di storie che portano il lettore fuori dai soliti itinerari o liste di posti da visitare ma svela dettagli e scorci non conosciuti dai più come palazzi signorili, chiese e castelli.

Per gli appassionati di ciclismo abbiamo Itinerario felice , scritto da Giacomo Pellizzari, è una guida lungo le strade del celebre ciclista Felice Gimondi, da Bergamo a Brescia. Breve storia di Bergamo , scritta da Giulia Greco e Rossella Monaco, è una storia della città che va dalla prima occupazione del territorio nell’Età del Rame passando per l’età romana, attraversando i secoli durante i quali la città era un libero comune e arrivando fino alla dominazione veneziana e poi ai giorni nostri.

Infine, Il focolaio , scritto da Francesca Nava, racconta la storia della prima diffusione del Covid-19 a Bergamo, che divenne l’epicentro della pandemia in Italia. Questo libro descrive come la situazione si è evoluta e ha colpito l’intero paese.

Lista dei migliori libri su Bergamo su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri su Bergamo che sono in vendita su Amazon versione in italiano:

Bergamo insolita e segreta

Titolo: Bergamo insolita e segreta

ISBN-13: 978-2361952556

Autore: Emanuele Roncalli

Editore: Jonglez

Edizione: 5 giugno 2018

Pagine: 256



Formato: copertina flessibile







Guida di Bergamo: Due città in una

Titolo: Guida di Bergamo

Sottotitolo: Due città in una

ISBN-13: 978-1797487779

Autore: Roberta Merli

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 63



Formato: copertina flessibile







Bergamo Misteriosa

Titolo: Bergamo Misteriosa

ISBN-13: 978-1713100188

Autore: Dafne Abeni

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 194



Formato: copertina flessibile







I segreti di Bergamo

Titolo: I segreti di Bergamo

ISBN-13: 978-8899485313

Autore: Fabio Conti (a cura di), Ivan Scelsa (a cura di)

Editore: Rudis Edizioni

Edizione: 31 agosto 2021



Formato: copertina flessibile







Itinerario felice. Da Bergamo a Brescia lungo le strade di Gimondi

Titolo: Itinerario felice

Sottotitolo: Da Bergamo a Brescia lungo le strade di Gimondi

ISBN-13: 9791254560242

Autore: Giacomo Pellizzari

Editore: ED-Enrico Damiani Editore

Edizione: 17 marzo 2023

Pagine: 192



Formato: copertina flessibile







Breve storia di Bergamo

Titolo: Breve storia di Bergamo

ISBN-13:

Autore: Giulia Greco, Rossella Monaco

Editore: Licenza – Newton Compton Editori

Edizione: 30 settembre 2022

Pagine: 286



Formato: copertina flessibile







Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale

Titolo: Il focolaio

Sottotitolo: Da Bergamo al contagio nazionale

ISBN-13: 978-8858142257

Autore: Francesca Nava

Editore: Laterza

Edizione: 17 settembre 2020

Pagine: 200



Formato: copertina flessibile







Bergamo e valli bergamasche

Titolo: Bergamo e valli bergamasche

ISBN-13: 978-8833332666

Autore:

Editore: Editoriale Domus

Edizione: 20 gennaio 2022

Pagine: 152



Formato: copertina flessibile







Bergamo. Una guida. Con mappa

Titolo: Bergamo

Sottotitolo: Una guida. Con mappa

ISBN-13: 978-8896303993

Autore: Lucia Cecio

Editore: Odós (Udine)

Edizione: 29 marzo 2023

Pagine: 196



Formato: copertina flessibile











