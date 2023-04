I 10 migliori libri su Carlo V

Carlo V, noto anche come Carlo I di Spagna, fu uno dei sovrani più potenti del XVI secolo. Fu imperatore del Sacro Romano Impero dal 1519 al 1556, re di Spagna dal 1516 al 1556, e detenne anche altri titoli. Conoscere Carlo V può essere utile per comprendere il contesto storico dell’Europa e del mondo durante il periodo rinascimentale.

Di cosa parlano i libri su Carlo V?

I libri elencati ruotano tutti attorno alla vita e ai tempi di Carlo V, un potente sovrano che controllava vaste parti d’Europa durante il XVI secolo. La maggior parte dei libri approfondisce diversi aspetti del suo regno, comprese le sue campagne militari, i conflitti religiosi e le strategie politiche. Alcuni dei libri discutono anche del suo rapporto con l’Italia e dell’impatto del suo regno sul paese.

Questi libri forniscono approfondimenti sul complesso contesto politico e culturale dell’Europa durante il XVI secolo e sul ruolo di Carlo V nel plasmarlo. Di solito sono lunghi e ben studiati, con più di 300 pagine, il che li rende una preziosa fonte di informazioni per appassionati e studiosi di storia.

In ogni caso sono libri di varie lunghezze, da un libro relativamente breve di 78 pagine a un lungo tomo di 768 pagine, con la maggior parte che rientra nell’intervallo di 200-400 pagine. I libri sono stati pubblicati in tempi diversi, con il più vecchio risalente al 2000 e il più recente uscito nel 2022.

Alcuni, come quello di Braudel, forniscono una panoramica più generale del regno di Carlo V, mentre altri, come quello di Pellegrini, si concentrano su uno specifico evento o aspetto del suo governo.

Lista dei migliori libri su Carlo V su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri su Carlo V che sono acquistabili su Amazon in lingua italiana:

Carlo V

Titolo: Carlo V

ISBN-13: 978-8868012410

Autore: Fernand Braudel

Editore: Ghibli

Edizione: 9 dicembre 2019

Pagine: 78

Pagine: 78

Formato: copertina flessibile







Carlo V

Titolo: Carlo V

ISBN-13: 978-8806195991

Autore: Karl Brandi

Traduttore: L. Ginzburg

Traduttore: E. Bassan

Editore: Einaudi

Edizione: 29 ottobre 2008

Pagine: 707

Pagine: 707

Formato: copertina flessibile







L’imperatore. Vita di Carlo V

Titolo: L’imperatore

Sottotitolo: Vita di Carlo V

ISBN-13: 978-8820397470

Autore: Geoffrey Parker

Traduttore: Emanuela Braida

Editore: Hoepli

Edizione: 5 novembre 2021

Pagine: 768

Pagine: 768

Formato: copertina flessibile







Guerra santa contro i turchi. La crociata impossibilie di Carlo V

Titolo: Guerra santa contro i turchi

Sottotitolo: La crociata impossibilie di Carlo V

ISBN-13: 978-8815258595

Autore: Marco Pellegrini

Editore: Il Mulino

Edizione: 12 novembre 2015

Pagine: 416

Pagine: 416

Formato: copertina flessibile







Carlo V e l’Italia. Itinerario Meridiano 1535-1536

Titolo: Carlo V e l’Italia

Sottotitolo: Itinerario Meridiano 1535-1536

ISBN-13: 978-8869780837

Autore: Antonino De Rosa

Editore: Di Mauro Franco

Edizione: 25 maggio 2022

Pagine: 320

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile







Carlo V e l’Italia

Titolo: Carlo V e l’Italia

ISBN-13: 978-8883195341

Autore: M. Fantoni (a cura di)

Editore: Bulzoni

Edizione: 1 dicembre 2000

Pagine: 270

Pagine: 270

Formato: copertina flessibile







L’impero di Carlo V. Il regno su cui non tramonta mai il sole

Titolo: L’impero di Carlo V

Sottotitolo: Il regno su cui non tramonta mai il sole

ISBN-13: 978-8866971528

Autore: Salvador de Madariaga, G. Walter (a cura di)

Editore: Res Gestae

Edizione: 26 novembre 2015

Pagine: 433

Pagine: 433

Formato: copertina flessibile







Carlo V. Il sovrano di tre continenti

Titolo: Carlo V

Sottotitolo: Il sovrano di tre continenti

ISBN-13: 978-8809049710

Autore: Mila Lavorini

Editore: Giunti Editore

Edizione: 11 ottobre 2006

Pagine: 128

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile











