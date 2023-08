I 10 migliori libri su Cartesio

La selezione di libri su Cartesio disponibile su Amazon copre una gamma di prospettive sulla vita, la filosofia e le opere di René Descartes. Queste opere approfondiscono vari aspetti dei suoi contributi, affrontando sia le sue idee filosofiche che il contesto storico. La raccolta comprende esplorazioni dell’impatto di Cartesio sulla separazione tra emozione e intelletto, il suo ruolo fondamentale nell’era moderna e le sue significative opere filosofiche come “Meditazioni Metafisiche” e “Discorso sul metodo”. Diversi dei testi sono stati scritti dallo stesso Cartesio e sono fondamentali per la comprensione dell’approccio scientifico e filosofico dello studioso.

Di cosa parlano i libri su Cartesio?

Se vogliamo fare una sintesi possiamo dire che questo elenco offre un’esplorazione sfumata dell’eredità di René Descartes, coprendo le sue idee filosofiche, il contesto storico e l’influenza duratura sul pensiero moderno. Consigliamo in particolare i testi alle persone interessate alla vita di Cartesio, ai suoi principi filosofici e alle loro implicazioni nei campi contemporanei.

Diversi libri si concentrano sulla vita di Descartes, in particolare il suo tempo in Svezia e il mistero che circonda la sua morte, presentando intrighi storici ed elementi di fantasia. Inoltre, c’è un’edizione completa delle opere di Descartes, che mostra i suoi interessi ad ampio raggio, dalle questioni metodologiche alla matematica, fisica, metafisica e altro ancora.

Uno dei temi salienti è il ruolo influente di Cartesio nel rimodellare il pensiero filosofico. Opere come “Opere 1637-1649” sottolineano i suoi sforzi per staccarsi dalla filosofia scolastica e stabilire un quadro coerente e moderno. La separazione tra emozione e intelletto, segno distintivo della filosofia cartesiana, è discussa in opere come “L’errore di Cartesio”, offrendo approfondimenti critici e prospettive aggiornate.

Per coloro che cercano di comprendere le idee di Descartes a un livello più profondo, ci sono traduzioni delle sue opere chiave come “Meditazioni Metafisiche” e “Regole per la guida dell’intelligenza”, che forniscono approfondimenti sulla sua metodologia filosofica e pensieri sulla mente. Infine, ci sono testi che esaminano le più ampie implicazioni della filosofia di Cartesio in campi come la psicologia e le scienze cognitive.

Lista dei migliori libri su Cartesio su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri su Cartesio che sono in vendita su Amazon.it:

L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano

Titolo: L’errore di Cartesio

Sottotitolo: Emozione, ragione e cervello umano

ISBN-13: 978-8845911811

Autore: Antonio R. Damasio

Traduttore: F. Macaluso

Editore: Adelphi

Edizione: nona (15 novembre 1995)

Pagine: 404

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il caso Cartesio

Titolo: Il caso Cartesio

ISBN-13: 978-8899666064

Autore: Daniele Bondi

Editore: Foschi (Santarcangelo)

Edizione: 15 novembre 2016

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Opere 1637-1649. Testo francese e latino a fronte. Ediz. multilingue

Titolo: Opere 1637-1649. Testo francese e latino a fronte

Sottotitolo: Ediz. multilingue

ISBN-13: 978-8845263323

Autori: Renato Cartesio, Giulia Belgioioso (a cura di)

Collaboratori: Francesco Marrone, Massimiliano Savini, Igor Agostini

Editore: Bompiani

Edizione: Multilingual (2 settembre 2009)

Pagine: 2608

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Meditazioni metafisiche

Titolo: Meditazioni metafisiche

ISBN-13: 978-8845291142

Autore: Renato Cartesio

Collaboratori: Giovanni Reale, Lucia Urbani Ulivi

Editore: Bompiani

Edizione: 4 luglio 2001

Pagine: 426

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







R. Cartesio. Discorso sul metodo

Titolo: R

Sottotitolo: Cartesio. Discorso sul metodo

ISBN-13: 978-1523615247

Autore: Cartesio (René Descartes)

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Pagine: 50

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le passioni dell’anima: Testo francese a fronte

Titolo: Le passioni dell’anima

Sottotitolo: Testo francese a fronte

ISBN-13: 978-8845292194

Autore: Renato Cartesio

Traduttore: Salvatore Obinu

Editore: Bompiani

Edizione: 26 febbraio 2003

Pagine: 478

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Regole per la guida dell’intelligenza

Titolo: Regole per la guida dell’intelligenza

ISBN-13: 978-8845290336

Autore: Cartesio

Traduttore: Lucia Urbani Ulivi

Editore: Bompiani

Edizione: 6 settembre 2000

Pagine: 432

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una cosa che pensa. La mente in Cartesio

Titolo: Una cosa che pensa

Sottotitolo: La mente in Cartesio

ISBN-13: 9791220600095

Autore: Sergio Landucci

Editore: Mondadori Università

Edizione: 29 ottobre 2021

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su Cartesio





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Cartesio