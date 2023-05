I 10 migliori libri su Caterina de’ Medici

Caterina de’ Medici è stata un’importante figura femminile del XVI secolo, appartenente alla nota famiglia di origine fiorentina. Caterina esercitò un’immensa influenza non solo in casa propria ma in tutta Europa. Salì, infatti, al trono di Francia come regina attraverso il suo matrimonio con il re Enrico II e, proprio con questo ruolo, svolse un ruolo cruciale nella politica e nella cultura francese. Ancora oggi Caterina è oggetto di forte interesse da parte di molte persone che possono rivolgersi ai libri che elenchiamo qui sotto per ottenere resoconti dettagliati e analisi delle sue manovre politiche, dei rapporti con figure influenti e della sua duratura eredità culturale.

Di cosa parlano i libri su Caterina de' Medici?

L’elenco che formiamo è incentrato sulla figura storica di Caterina de’ Medici. I testi parlano dei vari aspetti della sua vita, inclusa la sua ascesa al potere, la sua influenza politica e la sua vita personale.

Alcuni dei libri, come “Caterina de’ Medici. Un’italiana alla conquista della Francia” e “Caterina de’ Medici. Un’italiana sul trono di Francia”, si concentrano sul ruolo di Caterina nella politica francese e sul suo impatto sul paese. Questi libri forniscono un resoconto dettagliato della sua vita di regina ed esplorano i suoi contributi politici e culturali alla Francia.

Altri libri, come “Caterina la Magnifica. Vita straordinaria di una geniale innovatrice”, si concentrano sulla vita personale di Caterina e sui suoi successi come mecenate delle arti e delle scienze. Altri testi cercano di esplorare aspetti più intimi della vita della donna esaminando anche diverse accuse mosse contro di lei (tra cui quelle di stregoneria).

In generale questi libri variano in lunghezza da poco più di 60 pagine a quasi 900 pagine e sono stati pubblicati nell’arco di diversi decenni.

Lista dei migliori libri su Caterina de' Medici su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri su Caterina de’ Medici che si possono trovare su Amazon.it:

Caterina de’ Medici. Un’italiana alla conquista della Francia

Titolo: Caterina de’ Medici

Sottotitolo: Un’italiana alla conquista della Francia

ISBN-13: 978-8829708253

Autore: Alessandra Necci

Editore: Marsilio

Edizione: 26 novembre 2020

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Caterina de’ Medici. Un’italiana sul trono di Francia

Titolo: Caterina de’ Medici

Sottotitolo: Un’italiana sul trono di Francia

ISBN-13: 978-8804677918

Autore: Jean Orieux

Traduttore: Francesca Sircana

Editore: Mondadori

Edizione: 5 maggio 2017

Pagine: 821

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Caterina de’ Medici. Un ricamo a punto filza

Titolo: Caterina de’ Medici

Sottotitolo: Un ricamo a punto filza

ISBN-13: 978-8889262641

Autore: Rosalba Pepi, M. R. Faleri (a cura di)

Editore: Nuova S1

Edizione: 25 febbraio 2013

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Caterina de’ Medici

Titolo: Caterina de’ Medici

ISBN-13: 978-8818032260

Autore: Mariangela Melotti

Editore: Rusconi Libri

Edizione: 22 agosto 2019

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Caterina la Magnifica. Vita straordinaria di una geniale innovatrice

Titolo: Caterina la Magnifica

Sottotitolo: Vita straordinaria di una geniale innovatrice

ISBN-13: 978-8851184308

Autore: Lia Celi, Andrea Santangelo

Editore: UTET

Edizione: 20 ottobre 2020

Pagine: 233

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una filza. Pensando a Caterina de’ Medici

Titolo: Una filza

Sottotitolo: Pensando a Caterina de’ Medici

ISBN-13: 978-8885743182

Autore: Silvana Fontanelli

Editore: Nuova S1

Edizione: prima (25 giugno 2020)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le confessioni di Caterina De’ Medici

Titolo: Le confessioni di Caterina De’ Medici

ISBN-13: 978-8863800784

Autore: C. W. Gortner

Traduttore: Valeria Galassi

Editore: Corbaccio

Edizione: 24 marzo 2011

Pagine: 465

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Caterina de’ Medici

Titolo: Caterina de’ Medici

ISBN-13: 978-8818235241

Autore: Nemi, Henry Orsola Furst

Editore: Rusconi

Edizione: terza (1 gennaio 1981)

Pagine: 456

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Caterina Dè Medici

Titolo: Caterina Dè Medici

ISBN-13:

Autore: Ivan Cloulas

Editore: Sansoni

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Processo per stregoneria a Caterina de’ Medici 1616-1617

Titolo: Processo per stregoneria a Caterina de’ Medici 1616-1617

ISBN-13: 978-8862181808

Autore: Giuseppe Farinelli, Ermanno Paccagnini

Editore: Book Time

Edizione: Prima edizione (7 dicembre 2011)

Pagine: 315

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











