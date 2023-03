I 10 migliori libri su Celestino V

Celestino V, noto anche come Pietro da Morrone, era un eremita italiano che fu inaspettatamente eletto Papa nel 1294. Fu il primo pontefice a dimettersi dal papato, evento significativo nella storia della Chiesa cattolica. Nato nel 1215 in Abruzzo, Celestino V visse da eremita in montagna per oltre 20 anni prima di essere convinto a diventare papa dal cardinale Benedetto Gaetani. Tuttavia, ha lottato per far fronte alle responsabilità del suo nuovo ruolo e agli intrighi del Vaticano, che lo hanno portato a dimettersi appena cinque mesi dopo la sua elezione.

Nonostante il suo breve mandato come papa, Celestino V ha lasciato un’impressione duratura sulla Chiesa cattolica. La sua umiltà e semplicità, che contrastavano con lo sfarzo e la stravaganza del papato dell’epoca, lo resero una figura popolare tra i fedeli.

Di cosa parlano i libri su Celestino V

I libri su Celestino V in genere naturalmente tendono a concentrarsi sulla sua vita e sul suo breve periodo di papato nonché sul significato delle sue dimissioni. Possono anche approfondire il più ampio background storico e culturale dell’Italia medievale e della Chiesa cattolica dell’epoca. Alcuni libri potrebbero analizzare l’impatto di Celestino V sugli eventi successivi, come il Grande Scisma del 1378, quando c’erano pretendenti rivali al papato.

Tra i migliori su Amazon si può trovare L’inganno del gran rifiuto , un libro di oltre 220 pagine pubblicato nel 2013 che ha avuto o diverse recensioni positive.

A chi sono indirizzati i libri su Celestino V

Questi libri possono essere utili per chiunque sia interessato alla storia della Chiesa cattolica, all’Italia medievale o al concetto di rinuncia papale, un concetto portato poi alla ribalta negli ultimi anni con le dimissioni di Benedetto XIV. Possono anche interessare studiosi di religione, storia o cultura. Nello specifico, questi libri possono essere utili per teologi, studenti e studiosi cattolici. Possono anche essere rilevanti per le persone interessate alla leadership, alla governance e al processo decisionale, aspetti che, in un certo senso, hanno fortemente riguardato il breve papato dello stesso Celestino.

Lista dei migliori libri su Celestino V su Amazon

Ecco la classifica dei 10 migliori libri su Celestino V che si possono trovare su Amazon italiano:

L’inganno del gran rifiuto: La vera storia di Celestino V

Titolo: L’inganno del gran rifiuto

Sottotitolo: La vera storia di Celestino V

ISBN-13: 978-8841896877

Autore: Barbara Frale

Editore: Utet

Edizione: 1 gennaio 2013

Pagine: 222











Il dramma di Celestino V

Titolo: Il dramma di Celestino V

ISBN-13: 978-8896786765

Autore: Amedeo Bonifacio

Editore: TERRE SOMMERSE

Edizione: 30 maggio 2013

Pagine: 136











Celestino V: Il papa contadino

Titolo: Celestino V

Sottotitolo: Il papa contadino

ISBN-13: 978-8842535744

Autore: Paolo Golinelli

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 1 gennaio 2007

Pagine: 316











Celestino V e il tesoro dei Templari

Titolo: Celestino V e il tesoro dei Templari

ISBN-13: 978-8864830056

Autore: Maria Grazia Lopardi

Editore: Edizioni Arkeios

Edizione: 4 giugno 2010

Pagine: 246











I papi e Celestino V. La perdonanza da Bonifacio VIII a Francesco

Titolo: I papi e Celestino V

Sottotitolo: La perdonanza da Bonifacio VIII a Francesco

ISBN-13: 9791280691064

Autore: Angelo De Nicola

Editore: One Group

Edizione: 1 gennaio 2022











Celestino V. Pontefice e santo

Titolo: Celestino V

Sottotitolo: Pontefice e santo

ISBN-13: 978-8878701700

Autore: Ludovico Gatto, E. Plebani (a cura di)

Editore: Bulzoni

Edizione: 1 gennaio 2007

Pagine: 395











Quando un papa si dimette. La storia di Celestino V

Titolo: Quando un papa si dimette

Sottotitolo: La storia di Celestino V

ISBN-13: 978-8831164566

Autore: Mario Dal Bello

Editore: Città Nuova

Edizione: 4 marzo 2019

Pagine: 120











Una memoria controversa. Celestino V e le sue fonti

Titolo: Una memoria controversa

Sottotitolo: Celestino V e le sue fonti

ISBN-13: 978-8884505224

Autore: Alessandra Bartolomei Romagnoli

Editore: Sismel

Edizione: 1 gennaio 2013

Pagine: 346











Celestino V e la sua Basilica

Titolo: Celestino V e la sua Basilica

ISBN-13: 978-8836607235

Autore: Leonida Giardini, Marcello Pezzutti, Fabio Redi

Editore: Silvana

Edizione: 16 novembre 2006

Pagine: 183















