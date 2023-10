I 10 migliori libri su Chamonix

Nella nostra esplorazione della letteratura relativa a Chamonix, ci siamo imbattuti in un’interessante selezione di opere che soddisfano interessi diversi. Per gli appassionati dell’avventura, titoli come “Escursioni a Chamonix” o “Haute Route. La regina delle traversate alpine. Da Chamonix a Zermatt” sono un invito a immergersi nel mondo dei trekking di montagna e delle traversate alpine. D’altra parte, se il tuo interesse si rivolge alla storia, “Chamonix Mont-Blanc: Toute une histoire” susciterebbe sicuramente la tua curiosità.

Ora, per quanto riguarda le date di pubblicazione, è piacevole vedere il mix di lavori pubblicati di recente, come quelli del 2022, e altri che esistono da circa un decennio. Ciò suggerisce il fascino duraturo di Chamonix. Le mappe e le rappresentazioni geografiche, come nella “Carta n. 107 Monte Bianco, Courmayeur, Chamonix, la Thuile 1:25.000”, hanno un valore immenso per chi pianifica viaggi o semplicemente si abbandona ai viaggi in poltrona. E se sei propenso all’arrampicata su roccia, titoli come “Chamonix, Rockfax” potrebbero essere proprio quello che stai cercando.

Che si tratti di ricerca, pianificazione di viaggi o pura lettura per il tempo libero, questa classificazione delle pubblicazioni offre una comprensione completa di Chamonix, delle sue montagne, dei sentieri e del ricco patrimonio. Per chiunque sia affascinato dalla cultura della montagna o cerchi una guida per la sua prossima avventura alpina, immergersi in questi volumi sarebbe illuminante e gratificante.

Lista dei migliori libri su Chamonix su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri su Chamonix che si trovano su Amazon (gli ultimi 6 sono in inglese):

Escursioni a Chamonix

Titolo: Escursioni a Chamonix

ISBN-13: 978-8885468580

Autori: Marco Romelli, Francesco Cappellari (a cura di)

Editore: Idea Montagna Edizioni

Edizione: 36 (17 luglio 2019)

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Haute Route. La regina delle traversate alpine. Da Chamonix a Zermatt

Titolo: Haute Route

Sottotitolo: La regina delle traversate alpine. Da Chamonix a Zermatt

ISBN-13: 978-8869854286

Editore: Libreria Geografica

Edizione: 28 luglio 2022

Pagine: 56

Formato: copertina flessibile







Chamonix Mont-Blanc: Toute une histoire

Titolo: Chamonix Mont-Blanc

Sottotitolo: Toute une histoire

ISBN-13: 978-2746827417

Autori: Elisa Giacomotti, Jean-Marie Cuzin

Illustratore: J.M. Cuzin

Editore: Editions du Signe

Pagine: 48

Formato: copertina flessibile







Chamonix, Rockfax

Titolo: Chamonix, Rockfax

ISBN-13: 978-1873341780

Autori: Charlie Boscoe, Luke Davies

Editore: Rockfax

Edizione: 2nd (21 luglio 2022)

Pagine: 512

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Walking Chamonix Mont Blanc: Unmissable Walks in France: Real Ign Maps: 1:25,000

Titolo: Walking Chamonix Mont Blanc: Unmissable Walks in France: Real Ign Maps

Sottotitolo: 1:25,000

ISBN-13: 978-1912933044

Autore: Andrew Mccluggage

Editore: Knife Edge Outdoor

Edizione: 1st, 2020 (16 marzo 2020)

Pagine: 119

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Chamonix Mountain Adventures: Summer routes for a multi-activity holiday in the shadow of Mont Blanc

Titolo: Chamonix Mountain Adventures

Sottotitolo: Summer routes for a multi-activity holiday in the shadow of Mont Blanc

ISBN-13: 978-1852846633

Autore: Hilary Sharp

Editore: Cicerone Pr Ltd

Edizione: illustrata (15 maggio 2012)

Pagine: 281

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Cicerone Trekking Chamonix to Zermatt: The Classic Walker’s Haute Route

Titolo: Cicerone Trekking Chamonix to Zermatt

Sottotitolo: The Classic Walker’s Haute Route

ISBN-13: 978-1786311382

Autore: Kev Reynolds

Editore: Cicerone Pr Ltd

Edizione: settima (12 luglio 2022)

Pagine: 253

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Walker’s Haute Route: Chamonix to Zermatt

Titolo: Walker’s Haute Route

Sottotitolo: Chamonix to Zermatt

ISBN-13: 978-1912933020

Autore: Andrew Mccluggage

Editore: Knife Edge Outdoor

Edizione: 1st ed, May 2019 (9 maggio 2019)

Pagine: 149

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











