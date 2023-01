I 10 migliori libri su come cucinare la carne

La cottura della carne può sembrare un’operazione facile ma in realtà sono tante le cose a cui fare attenzione. Arrostire, grigliare, friggere o cuocere al forno la carne vuol dire porre attenzione a quello che si sta facendo e seguire diversi passaggi che sono alla base della stessa cottura della carne. Ad esempio per alcuni piatti vanno eliminati i grassi in eccesso e per altri la stessa carne va pretrattata prima di porla in cottura. E questo senza parlare dei condimenti precottura: per alcuni piatti la carne va condita con sale, pepe o altre erbe e spezie, cosa assolutamente fondamentale per la riuscita della ricetta.

Per la cottura nel forno lo strumento va preriscaldato così come andrebbe riscaldato il piano cottura alla temperatura desiderata. L’utilizzo di un termometro per controllare la temperatura della carne, poi, per alcuni piatti, ad esempio per quelli a base di manzo o di pollame, è un’operazione di primaria importanza in alcune ricette.

I manuali per cuocere bene la carne sono diversi su Amazon. In particolare c’è un libro, intitolato La scienza della carne , che si rivela molto utile per capire come cucinare al meglio la carne perché spiega la composizione della stessa nonché la consistenza e i livelli di succosità, il tutto con un linguaggio relativamente semplice e con varie tabelle e disegni esplicativi.

C’è poi un libro dello chef Alain Ducasse intitolato Il grande libro di cucina di Alain Ducasse . Nelle oltre 380 pagine di questo testo l’autore spiega come realizzare più di 190 ricette a base di carne, alcune caratterizzate da un vero e proprio estro creativo.

Anche Cottura a bassa temperatura può rivelarsi molto utile, in particolare per gli appassionati della cottura a bassa temperatura. Il libro, breve, compatto e facile da consultare, presenta diverse ricette per cucinare secondi piatti a base di carne.

Lista dei migliori libri su come cucinare la carne su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri su come cucinare la carne che si possono comprare su Amazon versione Italia:

La scienza della carne. La chimica della bistecca e dell'arrosto

Autore: Dario Bressanini

Sottotitolo: La chimica della bistecca e dell’arrosto

Autore: Dario Bressanini

Il grande libro di cucina di Alain Ducasse. Carne

Titolo: Il grande libro di cucina di Alain Ducasse

Sottotitolo: Carne

Autore: Alain Ducasse, Jean-François Piège (a cura di), Elena Didier (a cura di), Franck Cerutti (a cura di), Patrick Ogheard (a cura di), Benoît Witz (a cura di)

La nuova bibbia del BBQ. 175 ricette per diventare maghi del barbecue! Ediz. illustrata

Autore: Jamie Purviance

Sottotitolo: 175 ricette per diventare maghi del barbecue! Ediz. illustrata

Autore: Jamie Purviance

Universo bistecca. I segreti di una steakhouse a casa tua

Autore: Marco Agostini

Sottotitolo: I segreti di una steakhouse a casa tua

Autore: Marco Agostini

Il bosco in tavola. Le carni degli ungulati selvatici

Titolo: Il bosco in tavola

Sottotitolo: Le carni degli ungulati selvatici

Tutto sulla carne. Tipi, tagli, tecniche di cottura, eccellenza

Autore: Luca Terni

Sottotitolo: Tipi, tagli, tecniche di cottura, eccellenza

Autore: Luca Terni

Il grande libro della carne. Tutte le razze, le provenienze, i tagli e le tecniche di cottura

Autore: Arthur Le Caisne

Sottotitolo: Tutte le razze, le provenienze, i tagli e le tecniche di cottura

Autore: Arthur Le Caisne

Le carni. Conoscerle per cucinarle meglio. Come farsi i salumi in casa

Titolo: Le carni

Sottotitolo: Conoscerle per cucinarle meglio. Come farsi i salumi in casa

Autore: Dino Bergamaschi, Claudio Bergamaschi

FAQ sui libri su come cucinare la carne

Perché è difficile cuocere bene la carne?

Cuocere la carne bene a volte può essere difficile perché è difficoltoso individuare il giusto grado di cottura. Questo dipende da vari fattori, dal taglio della carne e dal condimento che si intende utilizzare oltre che dal livello di cottura desiderato. Inoltre la composizione della stessa carne può variare: tagli diversi possono presentare un quantitativo maggiore di grasso oppure una quantità maggiore di muscolo, fattori che influenzano il tempo di cottura. In generale mantenere il giusto livello di temperatura durante la cottura è fondamentale perché possa risultare cotta in maniera uniforme.





Tabella riepilogativa dei migliori libri su come cucinare la carne