I 10 migliori libri su come dimagrire del 2023

Nel mondo frenetico di oggi, dove la sedentarietà e le cattive abitudini alimentari sono diventate all’ordine del giorno, la conoscenza su come perdere peso ha acquisito un’importanza significativa. Abbiamo dunque scelto di creare una veloce lista di libri che si concentrano, senza perdersi troppo in parole, su metodi per dimagrire velocemente e senza troppe “sofferenze” in termini di diete. Questi libri approfondiscono a volte anche concetti importanti come i fondamenti del metabolismo, livelli di zucchero nel sangue, lo stress, l’attività fisica, eccetera.

Di cosa parlano i libri su come dimagrire?

In questa raccolta di libri troverai una selezione di titoli incentrati sul tema della perdita di peso e del raggiungimento di uno stile di vita più sano.

Alcuni libri approfondiscono la scienza alla base della gestione del peso, esplorando concetti come l’indice glicemico, il controllo del glucosio e l’impatto di diversi alimenti sul corpo. Questi titoli forniscono ai lettori preziose conoscenze per fare scelte dietetiche informate. Ci sono poi libri che si concentrano sul mantenimento del peso una volta raggiunto il livello di peso ideale. Questi testi offrono suggerimenti pratici, trucchi e strategie per rimanere in pista ed evitare le insidie comuni.

Ci sono poi libri nella lista che presentano piani dietetici specifici, inclusi approcci come la dieta chetogenica, fornendo linee guida dettagliate per le persone che desiderano seguire un piano alimentare più strutturato.

Altri dettagli

In termini di lunghezza, i libri in questa selezione variano da circa 100 pagine (ce ne sono due o tre, per esempio, che hanno tra 110 e 130 pagine circa) a oltre 1.000 pagine. Il libro più lungo è Contro le diete , si estende su oltre 1.000 pagine, fornendo un’ampia esplorazione delle diete ma anche dello stile di vita sano e dell’alimentazione in generale.

Le edizioni vanno dal 2008 al 2022.

Lista dei migliori libri su come dimagrire su Amazon

Ed ora la top list dei 10 migliori libri su come dimagrire che si possono trovare su Amazon versione italiana:

Dimagrire in pochi giorni. Perdere peso velocemente e stare bene

Titolo: Dimagrire in pochi giorni

Sottotitolo: Perdere peso velocemente e stare bene

ISBN-13: 978-8831011457

Autore: Nicola Sorrentino

Editore: Salani

Edizione: quinta (13 gennaio 2022)

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Dimagrire non basta: Come dimagrire quando dimagrire è difficile

Titolo: Dimagrire non basta

Sottotitolo: Come dimagrire quando dimagrire è difficile

ISBN-13: 978-8831930536

Autore: Debora Conti

Editore: Wide Edizioni

Edizione: 18 marzo 2020

Pagine: 253

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Contro le diete. Come evitare sacrifici, vivere sani e dimagrire lo stesso

Titolo: Contro le diete

Sottotitolo: Come evitare sacrifici, vivere sani e dimagrire lo stesso

ISBN-13: 978-8893883054

Autore: Michael Greger

Editore: Baldini + Castoldi

Edizione: 28 maggio 2020

Pagine: 1024

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli indici glicemici. Come dimagrire e restare in salute con gli alimenti a basso indice glicemico

Titolo: Gli indici glicemici

Sottotitolo: Come dimagrire e restare in salute con gli alimenti a basso indice glicemico

ISBN-13: 978-8848131414

Autore: Michel Montignac

Traduttore: D. Garavini

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: terza (28 gennaio 2016)

Pagine: 116

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







È facile controllare il peso se sai come farlo

Titolo: È facile controllare il peso se sai come farlo

ISBN-13: 978-8890123344

Autore: Allen Carr

Editore: EWI Editrice

Edizione: VIED (18 marzo 2008)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











