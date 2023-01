I 10 migliori libri su come scrivere un romanzo

Scrivere un romanzo può essere un compito arduo soprattutto se si è alle prime armi ed in misura ancora maggiore se si è al primo romanzo. Una delle fasi più difficile è proprio quella iniziale, ossia quella del trovare un’idea, tuttavia con il giusto approccio e con il duro lavoro si possono raggiungere ottimi risultati.

Consigli su come scrivere un romanzo

Spesso, quando si è agli inizi, conviene sviluppare un’idea inerente un argomento per il quale si è appassionati. In questo modo lo stesso scrittore risulterà più motivato nel costruire la struttura della storia e dei personaggi.

Un altro consiglio può essere quello di creare personaggi con i quali il lettore possa relazionarsi. Infine ogni buona scrittore di romanzi crea sempre uno schema, più o meno dettagliato, riguardante la struttura della storia e dei personaggi in modo che possa rimanere “in carreggiata” man mano che il racconto va avanti.

Poi ci sono un sacco di “trucchetti” per mantenere il lettore incollato alle pagine, consigli che sono presenti in una miriade di libri e guide su Amazon. Si tratta di testi che approfondiscono le varie tecniche relative alla costruzione di un romanzo. Molti di questi libri forniscono anche consigli per migliorare la scrittura generale.

Libri da leggere per imparare a scrivere romanzi

Uno dei migliori manuali per aspiranti scrittori di romanzi è Lezioni di narrativa di Stefania Crepaldi. La guida affronta tutte le fasi di stesura di un romanzo, dall’incipit fino al finale passando per la costruzione degli stessi personaggi e per la realizzazione di dialoghi.

Altro libro utile è Scrivere un romanzo di Donna Levin, una scrittrice nonché insegnante di scrittura. Il libro fornisce una miriade di consigli, da quelli tesi a rendere più appassionante un aneddoto all’interno della storia fino a come dare maggiore “spessore” alla stessa struttura narrativa.

Infine c’è un libro pubblicato in maniera indipendente su Amazon, Come si scrive un libro , che ha ottenuto buoni voti è che si presenta come una “guida pratica” con tanto di esercizi per mettere in pratica quanto viene spiegato. Per capire come scrivere un romanzo giallo, invece, si consiglia Come si scrive un giallo , edito da Minimum Fax nel 2021. Il libro è scritto da Patricia Highsmith (1921-1995), romanziera americana conosciuta soprattutto per i suoi thriller psicologici.

Lista dei migliori libri su come scrivere un romanzo su Amazon

Ed ora la top list dei 10 migliori libri su come scrivere un romanzo che sono presenti su Amazon.it:

Lezioni di narrativa. Regole e tecniche per scrivere un romanzo

Titolo: Lezioni di narrativa

Sottotitolo: Regole e tecniche per scrivere un romanzo

ISBN-13: 978-8875274221

Autore: Stefania Crepaldi

Editore: Audino

Edizione: 29 aprile 2021

Pagine: 144











Scrivere un romanzo. Come strutturare personaggi e storie in modo efficace

Titolo: Scrivere un romanzo

Sottotitolo: Come strutturare personaggi e storie in modo efficace

ISBN-13: 978-8875271459

Autore: Donna Levin

Traduttore: A. Nobile

Editore: Audino

Edizione: seconda (22 giugno 2006)

Pagine: 190











Il viaggio dell’eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema

Titolo: Il viaggio dell’eroe

Sottotitolo: La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema

ISBN-13: 978-8875271916

Autore: Chris Vogler

Traduttore: J. Loreti

Editore: Audino

Edizione: 28 ottobre 2010

Pagine: 176











Come si scrive un libro: corso di scrittura creativa per autodidatti

Titolo: Come si scrive un libro

Sottotitolo: Corso di scrittura creativa per autodidatti

ISBN-13: 9798460727001

Autore: Patrizia Vigiani

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 237











Come scrivere un romanzo giallo o di altro colore

Titolo: Come scrivere un romanzo giallo o di altro colore

ISBN-13: 978-8833928852

Autore: Hans Tuzzi

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 18 maggio 2017

Pagine: 166











Come si scrive un giallo. Teoria e pratica della suspense

Titolo: Come si scrive un giallo

Sottotitolo: Teoria e pratica della suspense

ISBN-13: 978-8833892771

Autore: Patricia Highsmith

Traduttore: Fiorella Cagnoni

Traduttore: Sylvie Coyaud

Editore: Minimum Fax

Edizione: seconda (26 agosto 2021)

Pagine: 150











Lezioni di scrittura creativa. Un manuale di tecnica ed esercizi della più grande scuola di formazione americana

Titolo: Lezioni di scrittura creativa

Sottotitolo: Un manuale di tecnica ed esercizi della più grande scuola di formazione americana

ISBN-13: 978-8875271251

Autore: Gotham Writers’ Workshop (a cura di), G. Del Duca (a cura di)

Traduttore: E. Vittorini

Traduttore: F. Franconeri

Traduttore: E. Barozzi

Editore: Audino

Edizione: 9 febbraio 2006

Pagine: 160











La scienza dello storytelling. Come le storie incantano il cervello

Titolo: La scienza dello storytelling

Sottotitolo: Come le storie incantano il cervello

ISBN-13: 978-8875788766

Autore: Will Storr

Traduttore: Daria Restani

Editore: Codice

Edizione: 14 ottobre 2020

Pagine: 247











Come funzionano i romanzi. Breve storia delle tecniche narrative per lettori e scrittori

Titolo: Come funzionano i romanzi

Sottotitolo: Breve storia delle tecniche narrative per lettori e scrittori

ISBN-13: 978-8833892238

Autore: James Wood

Traduttore: Massimo Parizzi

Traduttore: Luca Briasco

Editore: Minimum Fax

Edizione: 18 febbraio 2021

Pagine: 288















