I 10 migliori libri su Cosimo de’ Medici

Cosimo de’ Medici è stato un banchiere e statista appartenente alla nota famiglia fiorentina durante il periodo rinascimentale. Cosimo avuto un impatto profondo su Firenze e sulla Toscana e, in generale, riconosciuto come un mecenate delle arti ed una personalità molto influente per quanto riguarda la politica e l’economia del tempo.

Per capire di più riguardo alla vita e all’operato di Cosimo de Medici è possibile fare ricorso ai libri che abbiamo selezionato su Amazon italiano e che presentiamo qui sotto. Si tratta di libri che, in generale, parlano della sua vita e delle sue attività politiche ma che accennano, più o meno fortemente, anche alla sua passione per le arti.

Di cosa parlano i libri su Cosimo de' Medici?

I libri che abbiamo scelto di Cosimo de’ Medici e della sua famiglia approfondendo varie fasi della sua vita come la sua ascesa al potere nonché le sue strategie politiche ed economiche, i suoi rapporti con la moglie e la famiglia e il suo patrocinio per le arti. Alcuni dei libri si concentrano su aspetti specifici della vita di Cosimo, come le sue attività bancarie e commerciali, mentre altri esplorano i dettagli più personali e intimi della sua vita.

I libri differiscono anche in lunghezza, alcuni sono relativamente brevi, circa 70 pagine, mentre altri superano le 300 pagine. Diversi di libri possono anche accennare all’arte e all’architettura prodotte durante il periodo in cui Cosimo è vissuto offrendo uno sguardo interessante ed affascinante su Firenze e su quest’epoca.

Lista dei migliori libri su Cosimo de' Medici su Amazon

In basso la “classifica” dei 10 migliori libri su Cosimo de’ Medici che sono acquistabili su Amazon (versione italiana):

Cosimo de’ Medici. Il banchiere statista, padre del Rinascimento fiorentino

Titolo: Cosimo de’ Medici

Sottotitolo: Il banchiere statista, padre del Rinascimento fiorentino

ISBN-13: 978-8869736971

Autore: Lorenzo Tanzini

Editore: Salerno

Edizione: 28 aprile 2022

Pagine: 376











Il sogno proibito di Cosimo de Medici: La storia della nascita di Cosmopolis

Titolo: Il sogno proibito di Cosimo de Medici

Sottotitolo: La storia della nascita di Cosmopolis

ISBN-13: 978-8898584499

Autore: Roberto Bianchin

Editore: I Antichi Editori Venezia

Edizione: 30 giugno 2020

Pagine: 74











I segreti di Cosimo I de’ Medici

Titolo: I segreti di Cosimo I de’ Medici

ISBN-13: 978-8833840390

Autore: Paola Maresca

Editore: Pontecorboli Editore

Edizione: 27 luglio 2019

Pagine: 72











Eleonora de Toledo sposa amata di Cosimo I de’ Medici

Titolo: Eleonora de Toledo sposa amata di Cosimo I de’ Medici

ISBN-13: 978-8899695835

Autore: Francesca Rachel Valle

Editore: Pontecorboli Editore

Edizione: 2 marzo 2018

Pagine: 158











Cosimo de’ Medici

Titolo: Cosimo de’ Medici

ISBN-13: 978-8898439928

Autore: Alex Lucchesi, Davide Susini

Editore: Kleiner Flug

Edizione: 8 marzo 2018

Pagine: 62











Cosimo de Medici

Titolo: Cosimo de Medici

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8837042424

Autore: Dale Kent

Editore: Mondadori Electa

Edizione: illustrata (15 dicembre 2005)











Le guerre di Cosimo I de’ Medici, granduca di Toscana

Titolo: Le guerre di Cosimo I de’ Medici, granduca di Toscana

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8833840260

Autore: Giulio Talini

Editore: Pontecorboli Editore

Edizione: New (30 aprile 2019)

Pagine: 168











Cosimo de’ Medici

Titolo: Cosimo de’ Medici

ISBN-13: 978-1596059313

Autore: K. Dorothea Dorothea Ewart

Collaboratore: K. Dorothea Dorothea Ewart

Editore: New Publisher

Edizione: 3 febbraio 2021

Pagine: 256















