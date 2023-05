I 10 migliori libri su disegno e arte botanica

Il disegno e l’arte botanica hanno un profondo impatto sull’espressione artistica semplicemente perché piante e fiori sono tra gli oggetti più rappresentati quando si ritrae la natura. Tuttavia ritrarre o disegnare questi soggetti non è facile. Implica la realizzazione di dettagli spesso molto intricati. Per questo guide e manuali sul disegno e sull’arte botanica presenti su Amazon possono essere altamente utili e possono esserlo non solo per i professionisti del settore del disegno e della pittura ma anche per i semplici appassionati.

Di cosa parlano i libri su disegno e arte botanica?

Nell’elenco qui sotto sono presenti vari libri relativi al disegno e alla pittura botanica. Questi libri forniscono indicazioni e tecniche per catturare la bellezza di fiori, foglie e frutti attraverso l’arte. Si rivolgono sia ai principianti che agli artisti più esperti che sono interessati ad esplorare il mondo dell’arte botanica.

Alcuni dei libri nell’elenco si concentrano sul processo passo dopo passo del disegno e della pittura botanica. Forniscono istruzioni e suggerimenti dettagliati per creare illustrazioni botaniche realistiche e vivaci. Questi libri possono includere dimostrazioni di varie tecniche, come l’ombreggiatura, la fusione e la miscelazione dei colori.

Altri titoli sottolineano l’ispirazione artistica e la creatività dietro l’arte botanica. Offrono approfondimenti su diversi approcci, stili e interpretazioni di soggetti botanici. Questi libri possono esplorare il significato storico e culturale dell’arte botanica, mostrando come gli artisti nel corso della storia hanno ritratto piante e fiori nel loro lavoro.

I libri variano in lunghezza, alcuni sono relativamente brevi, da 48 a 96 pagine, mentre altri hanno contenuti più estesi, da 112 a 276 pagine. Le date di pubblicazione di questi libri coprono un intervallo di anni, dal 2011 al 2022.

Ci sono anche alcuni libri dello stesso editore, Il Castello, e un autore, Michael Lakin, autore di più libri sull’arte botanica.

Lista dei migliori libri su disegno e arte botanica su Amazon

Ecco la classifica dei 10 migliori libri su disegno e arte botanica che sono presenti su Amazon (l’ultimo libro è in lingua inglese):

Pittura botanica. Guida per principianti

Titolo: Pittura botanica

Sottotitolo: Guida per principianti

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8865209967

Autore: Michael Lakin

Traduttore: Marianna Sala

Editore: Il Castello

Edizione: illustrata (24 ottobre 2018)

Pagine: 125



Formato: copertina flessibile







Arte botanica. Tecniche, consigli e ispirazioni per ritrarre le piante

Titolo: Arte botanica

Sottotitolo: Tecniche, consigli e ispirazioni per ritrarre le piante

ISBN-13: 978-8857610146

Autore: Helen Birch

Editore: Logos

Edizione: 7 febbraio 2019

Pagine: 208



Formato: copertina flessibile







Quaderno del Naturalista e Compendio di Acquerello Botanico

Titolo: Quaderno del Naturalista e Compendio di Acquerello Botanico

ISBN-13: 9798575000266

Autore: Berartè x Pistolozzi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 96



Formato: copertina flessibile







Illustrazioni botaniche ad acquarello

Titolo: Illustrazioni botaniche ad acquarello

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8865200094

Autore: Michael Lakin

Editore: Il Castello

Edizione: illustrata (23 marzo 2011)

Pagine: 48



Formato: copertina flessibile







Fiori. Album per acquarelli

Titolo: Fiori

Sottotitolo: Album per acquarelli

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8865209271

Autore: Rachel Peddeer Smith

Traduttore: Marianna Sala

Editore: Il Castello

Edizione: illustrata (24 gennaio 2018)

Pagine: 56



Formato: copertina flessibile







Ritratti di fiori dalla A alla Z

Titolo: Ritratti di fiori dalla A alla Z

ISBN-13: 978-8865201190

Autore: Billy Showell

Editore: Il Castello

Edizione: 28 giugno 2011

Pagine: 128



Formato: copertina flessibile







Fiori ad acquarello

Titolo: Fiori ad acquarello

ISBN-13: 978-8865202418

Autore: Wendy Tait

Editore: Il Castello

Edizione: 24 aprile 2012

Pagine: 112



Formato: copertina flessibile







Mirabilia. La botanica nascosta nell’arte

Titolo: Mirabilia

Sottotitolo: La botanica nascosta nell’arte

ISBN-13: 978-8875787660

Autore: Renato Bruni

Editore: Codice

Edizione: 8 novembre 2018

Pagine: 276



Formato: copertina rigida











