I 10 migliori libri di Doctor Who

Doctor Who è una serie televisiva di fantascienza britannica trasmessa per la prima volta nel 1963 e che continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo. Dalla serie sono poi stati tratti tantissimi romanzi le cui versioni in italiano sono presenti anche su amazon.it.

Il personaggio centrale dello spettacolo, noto semplicemente come “il Dottore”, è un alieno che viaggia nel tempo che esplora l’universo nella sua astronave chiamata TARDIS. Il personaggio del Dottore è diventato un’icona culturale, non solo per gli appassionati di fantascienza ma anche per il pubblico mainstream. La longevità dello spettacolo è dovuta in parte alla sua capacità di adattarsi ed evolversi nel tempo.

I libri della serie di Doctor Who possono essere utili anche per cosplayer, produttori di oggetti di scena e altri professionisti creativi che vogliono trarre ispirazione dalle tantissime avventure a cui va incontro il personaggio.

Lista dei migliori libri di Doctor Who su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri di Doctor Who che sono presenti su Amazon.it:

L’inverno dei morti. Doctor Who

Titolo: L’inverno dei morti

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8834431030

Autore: James Goss

Traduttore: L. Tarenzi

Editore: Armenia

Edizione: 30 giugno 2016

Pagine: 238

Formato: copertina flessibile







Silhouette. Doctor Who

Titolo: Silhouette

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8834430842

Autore: Justin Richards

Traduttore: M. Crivelli

Editore: Armenia

Edizione: 4 febbraio 2016

Pagine: 207

Formato: copertina flessibile







Pioggia di diamanti. Doctor Who

Titolo: Pioggia di diamanti

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8834431849

Autore: Mike Tucker

Traduttore: Matteo Crivelli

Editore: Armenia

Edizione: 26 ottobre 2017

Pagine: 215

Formato: copertina flessibile







Generazione Dalek. Doctor Who

Titolo: Generazione Dalek

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8895313474

Autore: Nicholas Briggs

Editore: Asengard

Pagine: 218

Formato: copertina flessibile







Supremazia dei cybermen. Doctor Who

Titolo: Supremazia dei cybermen

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8833049557

Autore: Cavan Scott, George Mann, Righi, Nicola (Colorista), Angiolini, Enrica Eren (Colorista), Rodriguez, Ivan (Designer), Geovani, Walter (Designer), Vitti Alessandro (Designer), Bettin, Tazio (Designer), Gabrielli, Giulia (Letterer)

Traduttore: Alessia Palmers

Editore: Lion

Edizione: 1 febbraio 2015

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







Il pianeta pirata. Doctor Who

Titolo: Il pianeta pirata

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8804673842

Autore: Douglas Adams, James Goss

Traduttore: Alessandro Vezzoli

Editore: Mondadori

Edizione: 9 maggio 2017

Pagine: 359

Formato: copertina flessibile







La città della morte. Doctor Who

Titolo: La città della morte

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8804656142

Autore: Douglas Adams

Traduttore: A. Vezzoli

Editore: Mondadori

Edizione: 13 ottobre 2015

Pagine: 267

Formato: copertina flessibile







La città infetta. Doctor Who

Titolo: La città infetta

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8834431610

Autore: Jonathan Morris

Traduttore: Matteo Crivelli

Editore: Armenia

Edizione: 25 maggio 2017

Pagine: 207

Formato: copertina flessibile







Le leggende di River Song. Doctor Who

Titolo: Le leggende di River Song

Sottotitolo: Doctor Who

ISBN-13: 978-8834431443

Autore:

Traduttore: M. Crivelli

Editore: Armenia

Edizione: 23 febbraio 2017

Pagine: 190

Formato: copertina flessibile











