I 10 migliori libri su Enrico Fermi

Enrico Fermi è stato un fisico italiano conosciuto per varie scoperte e per aver creato quello che è stato il primo reattore nucleare, il Chicago Pile-1. Definito come “l’architetto dell’era nucleare” e anche come uno dei fisici più importanti hanno lavorato all’prima bomba atomica negli Stati Uniti, Fermi ha dato comunque un contributo molto importante al mondo della fisica e in generale della scienza. Nel 1938, per esempio, ha vinto il premio Nobel per la fisica per la dimostrazione dell’esistenza di nuovi elementi radiottivi prodotti dall’irradiazione di neutroni e per la scoperta delle reazioni a livello nucleare causate dai neutroni lenti.

Lista dei migliori libri su Enrico Fermi su Amazon

Di seguito la lista dei 10 migliori libri su Enrico Fermi che si trovano su Amazon (la versione in lingua italiana):

Enrico Fermi. L’ultimo uomo che sapeva tutto

Titolo: Enrico Fermi. L’ultimo uomo che sapeva tutto

ISBN-10: 8828200161

ISBN-13: 9788828200161

Autore: David N. Schwartz

Editore: Solferino

Edizione: 27 settembre 2018

Pagine: 579

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Enrico Fermi a Firenze. Le «Lezioni di meccanica razionale» al biennio propedeutico agli studi di ingegneria 1924-1926

Titolo: Enrico Fermi a Firenze. Le «Lezioni di meccanica razionale» al biennio propedeutico agli studi di ingegneria 1924-1926

Note: nuova edizione

ISBN-10: 8864539591

ISBN-13: 9788864539591

Autore: Roberto Casalbuoni (a cura di), Giovanni Frosali (a cura di), Giuseppe Pelosi (a cura di)

Editore: Firenze University Press

Edizione: New (7 gennaio 2020)

Pagine: 389

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Enrico Fermi. Gli anni italiani

Titolo: Enrico Fermi. Gli anni italiani

ISBN-10: 8835982180

ISBN-13: 9788835982180

Autore: Francesco Cordella, Alberto De Gregorio, Fabio Sebastiani

Editore: Editori Riuniti Univ. Press

Edizione: 10 giugno 2022

Pagine: 336

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Enrico Fermi e i secchi della sora Cesarina. Metodo, pregiudizio e caso in fisica

Titolo: Enrico Fermi e i secchi della sora Cesarina. Metodo, pregiudizio e caso in fisica

ISBN-10: 8883233012

ISBN-13: 9788883233012

Autore: Fabio Cardone, Roberto Mignani

Editore: Di Renzo Editore

Edizione: terza (1 settembre 2016)

Pagine: 140

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il papa della fisica. Enrico Fermi e la nascita dell’era atomica

Titolo: Il papa della fisica. Enrico Fermi e la nascita dell’era atomica

ISBN-10: 8860309488

ISBN-13: 9788860309488

Autore: Gino Segrè, Bettina Hoerlin

Traduttore: Gianbruno Guerrerio

Editore: Cortina Raffaello

Edizione: 23 novembre 2017

Pagine: 412

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Enrico Fermi, fisico. Una biografia scientifica

Titolo: Enrico Fermi, fisico. Una biografia scientifica

ISBN-10: 8808022387

ISBN-13: 9788808022387

Autore: Emilio Segrè

Editore: Zanichelli

Edizione: Prima edizione (1 dicembre 1987)

Pagine: 320

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Atomi nuclei particelle. Scritti divulgativi ed espositivi 1923-1952

Titolo: Atomi nuclei particelle. Scritti divulgativi ed espositivi 1923-1952

ISBN-10: 8833920108

ISBN-13: 9788833920108

Autore: Enrico Fermi, V. Barone (a cura di)

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 10 settembre 2009

Pagine: 331

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







La via della seta. La fisica da Enrico Fermi alla Cina

Titolo: La via della seta. La fisica da Enrico Fermi alla Cina

ISBN-10: 8883233173

ISBN-13: 9788883233173

Autore: Lucia Votano

Editore: Di Renzo Editore

Edizione: 15 novembre 2017

Pagine: 136

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











