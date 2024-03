I 10 migliori libri su escursioni e sentieri del Piemonte

Tuffati in un mondo in cui il fascino dei paesaggi incontaminati e il brivido dell’esplorazione si fondono. Questi libri guidano gli avventurieri attraverso i sentieri nascosti e i panorami mozzafiato del Piemonte proponendo percorsi per ogni livello, arricchiti con approfondimenti storici e naturali.

Di cosa parlano i libri su escursioni e sentieri del Piemonte

Escursioni nelle valli segrete del Piemonte svela 20 itinerari straordinari, in gran parte inediti, attraverso le zone montuose più remote del Piemonte. Questa guida affascina l’escursionista con la sua diversità di paesaggi, dalle valli Borbera a Devero, ogni itinerario arricchito da cartine, dettagli tecnici e un’immersione profonda nella storia e nella natura del territorio.

I più spettacolari sentieri panoramici in Piemonte e Valle d’Aosta di Diego Vaschetto presenta sentieri che offrono panorami mozzafiato del Nordovest panorami imponenti. Questo compendio è un must per chi cerca di vivere avventure in alta montagna, con mappe dettagliate e approfondimenti sugli aspetti storici e naturali di ogni luogo.

Spettacolari escursioni di Davide Zangirolami, Daniela Zangirolami, Roberto Bergamino e Gabriele Pellerino, presenta 70 indimenticabili itinerari in Piemonte e Valle d’Aosta. Dai laghi da favola alle vette maestose, la guida offre qualcosa per tutti, comprese mappe e descrizioni dettagliate per soddisfare sia gli escursionisti principianti che quelli esperti.

A piedi in Piemonte di Furio Chiaretta, F. Ceragioli e Aldo Molino esplora 121 passeggiate, escursioni e trekking attraverso la regione alpina dalla Valle di Susa alla Liguria. Evidenziando l’impronta umana su questi paesaggi, questo libro promette un’esperienza coinvolgente attraverso percorsi storici, strade della transumanza e antichi borghi.

Tutti ai rifugi vol. 1 guida gli avventurieri verso 100 imperdibili rifugi del Piemonte e della Valle d’Aosta, abbinando trekking mozzafiato al piacere della tradizionale cucina di montagna. Descrizioni dettagliate dei percorsi, dislivelli e consigli pratici ne fanno una risorsa essenziale per escursionisti di tutti i livelli.

Sui sentieri del Monviso di Enrico Bertone presenta 16 percorsi attorno alla montagna simbolo del Piemonte, il Monviso. Offrendo una varietà di percorsi adatti a tutti i livelli, questa guida combina informazioni pratiche con fotografie straordinarie.

Sentieri verdi di Gian Vittorio Avondo, Serena Maccari e Claudio Rolando invita i lettori in un viaggio attraverso i diversi paesaggi naturali del Piemonte. Dalle orchidee di Roccaverano ai ciliegi selvatici di Angrogna, questo libro propone una serie di escursioni alla scoperta della ricca biodiversità e degli ecosistemi unici della regione.

Passeggiata sulle montagne torinesi di Furio Chiaretta delinea 65 itinerari sui sentieri e mulattiere della montagna torinese. Adatte a tutte le stagioni, queste escursioni offrono spunti di cultura alpina e paesaggi mozzafiato, accessibili attraverso sentieri ben segnalati.

70 rifugi del CAI Piemonte , a cura del CAI Piemonte, fornisce dettagliate vie di accesso, sentieri e itinerari a 70 rifugi rifugi. Regalo perfetto per gli appassionati di escursionismo, questa guida unisce le informazioni pratiche al piacere di scoprire la montagna.

Villaggi fantasma di Christian Roccati e Paolo De Lorenzi esplora i borghi abbandonati tra Piemonte e Liguria. Attraverso una serie di itinerari insoliti, il libro svela la storia e i racconti di questi paesi fantasma. Offre uno sguardo accattivante sul passato e una guida per avventurose escursioni.

