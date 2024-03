I 10 migliori libri su escursioni e sentieri del Veneto

Queste pubblicazioni propongono un’esplorazione approfondita dei paesaggi naturali del Veneto attraverso percorsi escursionistici. Si rivolgono agli appassionati di attività all’aria aperta che cercano di scoprire i diversi ambienti della regione, dai terreni montuosi alle tranquille rive lacustri. I testi coprono consigli pratici, itinerari dettagliati e approfondimenti sulla bellezza naturale e sul significato culturale delle aree esplorate.

Di cosa parlano i libri su escursioni e sentieri del Veneto

Guida ai sentieri natura del Veneto costituisce un manuale completo per orientarsi nei ricchi paesaggi naturali del Veneto, presentando percorsi circolari attraverso varie province tra cui Verona, Vicenza e Belluno. Ennio Poletti descrive dettagliatamente sentieri panoramici che offrono più di una semplice passeggiata; forniscono un contesto storico, geologico e ambientale per migliorare l’esperienza escursionistica.

Esplorando il Cadore, Escursioni in Cadore di Denis Perilli, Andrea Greci e Francesco Cappellari, si tuffa nell’identità -area ricca ma geograficamente vaga con i suoi forti contrasti tra vivaci centri turistici e sentieri appartati. La guida evidenzia i sentieri attorno alle iconiche Tre Cime di Lavaredo e offre approfondimenti su percorsi più tranquilli e meno conosciuti.

Itinerari in Veneto per ogni stagione di Gianni Pasquale è pensato per l’esplorazione tutto l’anno, suggerendo passeggiate tra i Monti Lessini, il Pasubio e altri vivaci luoghi. La guida enfatizza percorsi particolarmente suggestivi nelle mezze stagioni.

In Escursioni circolari , Fabio Donetto si concentra su escursioni circolari accessibili a tutti, che attraversano sia il Veneto che il Trentino. Mettendo in evidenza percorsi come La Strada delle 52 gallerie e il Monte Ortigara, la guida propone non solo un viaggio nelle bellezze naturali ma anche un passaggio nella storia, con riferimenti per i praticanti del Nordic Walking.

Alla scoperta dei sentieri del monte Grappa di Luca Mattiello combina l’esplorazione storica con le bellezze naturali, guidando gli escursionisti attraverso sentieri ricchi di testimonianze della Prima Guerra Mondiale storia. La guida classifica i percorsi in base alla difficoltà e include tracce GPX per gli esploratori moderni, integrate da una miriade di fotografie che catturano l’essenza del Monte Grappa.

Per gli appassionati di ciclismo, Veneto in bicicletta di Gianni Pasquale propone 16 percorsi ciclistici alla scoperta della pianura veneta. La guida propone un mix di escursioni culturali e naturali, dall’anello fluviale attorno a Padova agli scorci panoramici lungo il Bacchiglione, con l’obiettivo di offrire un’esperienza a pedali dei diversi paesaggi della regione.

Guida ai sentieri d’acqua di Ennio Poletti accompagna i lettori in un viaggio attraverso i corsi d’acqua del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Dalle fragorose cascate ai laghi sereni, la guida sottolinea la presenza rilassante dell’acqua nel paesaggio montuoso, con consigli pratici per gli esploratori desiderosi di scoprire queste meraviglie acquatiche.

Infine, Sentieri facili e Escursioni sui monti Lessini si concentrano rispettivamente sui sentieri accessibili a tutti e sull’esplorazione dettagliata dei Monti Lessini. Fabio Donetto e Lorenzo Comunian forniscono spunti su facili passeggiate e itinerari culturalmente ricchi, assicurando ai lettori di trovare percorsi adatti ai loro interessi e capacità.

Sentieri naturalistici di Ennio Poletti completa la selezione con 18 escursioni stagionali in Veneto. Questa guida cerca di soddisfare i diversi gusti degli amanti della natura dato che offre percorsi arricchiti da informazioni, mappe e fotografie.

Lista dei migliori libri su escursioni e sentieri del Veneto su Amazon

Di seguito l’elenco dei 10 migliori libri su escursioni e sentieri del Veneto che sono disponibili per l’acquisto su Amazon.it:

Guida ai sentieri natura del Veneto

Titolo: Guida ai sentieri natura del Veneto

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8866435464

Autore: Ennio Poletti

Editore: Editoriale Programma

Edizione: illustrata (26 aprile 2018)

Pagine: 175

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Escursioni in Cadore. Valle del Boite, centro Cadore, Val d’Ansiei, Misurina

Titolo: Escursioni in Cadore

Sottotitolo: Valle del Boite, centro Cadore, Val d’Ansiei, Misurina

ISBN-13: 978-8885468450

Autori: Denis Perilli, Andrea Greci, Francesco Cappellari (a cura di)

Editore: Idea Montagna Edizioni

Edizione: 17 maggio 2019

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Itinerari in Veneto per ogni stagione. Guida a 15 escursioni adatte a tutti

Titolo: Itinerari in Veneto per ogni stagione

Sottotitolo: Guida a 15 escursioni adatte a tutti

ISBN-13: 978-8866436560

Autore: Gianni Pasquale

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 7 ottobre 2019

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Escursioni circolari. 17 itinerari adatti a tutti tra Veneto e Trentino

Titolo: Escursioni circolari

Sottotitolo: 17 itinerari adatti a tutti tra Veneto e Trentino

ISBN-13: 978-8866436942

Autore: Fabio Donetto

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 8 giugno 2020

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Veneto in bicicletta. 16 escursioni in pianura adatte a tutti

Titolo: Veneto in bicicletta

Sottotitolo: 16 escursioni in pianura adatte a tutti

ISBN-13: 978-8866436911

Autore: Gianni Pasquale

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 11 maggio 2020

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sentieri facili. 25 passeggiate nella natura tra Veneto e Trentino

Titolo: Sentieri facili

Sottotitolo: 25 passeggiate nella natura tra Veneto e Trentino

ISBN-13: 978-8866438342

Autore: Fabio Donetto

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 15 marzo 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Escursioni sui monti Lessini

Titolo: Escursioni sui monti Lessini

ISBN-13: 9791280483423

Autore: Lorenzo Comunian

Editore: Idea Montagna Edizioni

Edizione: 20 luglio 2022

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sentieri naturalistici. 18 escursioni in Veneto per ogni stagione

Titolo: Sentieri naturalistici

Sottotitolo: 18 escursioni in Veneto per ogni stagione

ISBN-13: 978-8866437130

Autore: Ennio Poletti

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 21 settembre 2020

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri su escursioni e sentieri del Veneto