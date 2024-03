I 10 migliori libri su escursioni e sentieri della Basilicata

Questi libri offrono una finestra unica sulle meraviglie naturali, storiche e culturali della Basilicata. Sono strumenti preziosi per pianificare avventure escursionistiche, scoprire sentieri meno battuti e comprendere in profondità il patrimonio della regione.

Di cosa parlano i libri su escursioni e sentieri della Basilicata

Francesco Bevilacqua approfondisce i vasti e variegati paesaggi del Parco Nazionale del Pollino in Il parco nazionale del Pollino . Questa guida non solo esplora le bellezze naturali del parco attraverso centinaia di fotografie e oltre 150 percorsi pedonali, ma tocca anche i suoi ricchi aspetti storici, artistici, antropologici e geologici.

Calabria. Basilicata. La Campania presenta un viaggio approfondito attraverso tre regioni, mostrando i diversi ecosistemi, dalle preziose foreste della Calabria ai sentieri panoramici della Basilicata. Il libro raccoglie dati per 47 tappe, che coprono 878 chilometri e più di 27.000 metri di dislivello, realizzati da più autori tra cui Francesco Bevilacqua, mostrando la bellezza e la sfida dei paesaggi dell’Italia meridionale.

Corrado Palumbo, insieme ad altri autori, offre una visione espansiva dell’Italia meridionale in Campania. Puglia. Basilicata. Molise . Presenta la varietà degli ambienti del Sentiero Italia CAI, che spaziano dalle ondulate Murge al boscoso Cilento. Fornisce informazioni dettagliate per 53 tappe per 883 chilometri.

Viaggio in Basilicata di Carmine Rubicco è una ricca cronaca di un viaggio a piedi da Maratea a Matera, fondendo storia e vita personale. incontri. Tocca le feste locali, la cucina e lo spirito accogliente delle persone.

Parchi della Basilicata di Fabrizio Ardito e Natalino Russo è una panoramica dettagliata dei parchi nazionali e regionali della Basilicata. Sebbene offra alcune informazioni sui sentieri, la mancanza di mappe pratiche è stata notata dai lettori come uno svantaggio, suggerendone il miglior utilizzo come strumento preparatorio piuttosto che come guida sul campo.

La raccolta in Cammini introduce i lettori a due percorsi distinti – la Via Materana e la Via dei Briganti – insieme a mappe e informazioni utili per ciascuno. Nonostante le critiche al formato non “tascabile” e alla profondità dei contenuti da parte di un utente su Amazon, le mappe incluse mantengono la loro utilità per coloro che si avventurano su questi percorsi storici.

Sui sentieri del Pollino di Giorgio Braschi si distingue per le descrizioni chiare e ben scritte di passeggiate ed escursioni nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Anche se alcune informazioni potrebbero essere datate, le narrazioni dettagliate del libro e l’inclusione di una mappa dettagliata lo rendono un compagno prezioso per gli esploratori di questo maestoso parco.

Adalberto Corraro e Luigi Poerio esplorano i paesaggi invernali nel Pollino il paradiso delle ciaspole , presentando la prima guida alle ciaspolate nel Parco Nazionale del Pollino. Questa guida offre una nuova prospettiva sul parco, con percorsi, panorami, tecniche ed escursioni notturne, rivelando un lato nascosto delle bellezze naturali della Basilicata.

La via dei sassi di Andrea Mattei propone un viaggio spirituale lungo la Via Materana, da Bari a Matera. Piuttosto che concentrarsi sulla logistica, Mattei approfondisce l’anima del viaggio, esplorando il sacro e il profano e fornendo una lettura essenziale per coloro che cercano una comprensione più profonda del territorio e della sua storia.

Mountain bike nell’Appennino Meridionale di Giovanni Peruzzini invita i lettori amanti delle escursioni in bicicletta in un viaggio nel tempo nell’Appennino Meridionale, mettendone in luce la bellezza incontaminata delle sue montagne.

Lista dei migliori libri su escursioni e sentieri della Basilicata su Amazon

Qui sotto la “classifica” dei 10 migliori libri su escursioni e sentieri della Basilicata che sono acquistabili su Amazon:

Il parco nazionale del Pollino. Guida storico naturalistica ed escursionistica

Titolo: Il parco nazionale del Pollino

Sottotitolo: Guida storico naturalistica ed escursionistica

ISBN-13: 978-8849838213

Autore: Francesco Bevilacqua

Editore: Rubbettino

Edizione: 31 maggio 2014

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Campania. Puglia. Basilicata. Molise. Da Senerchia a Isernia

Titolo: Campania. Puglia. Basilicata

Sottotitolo: Molise. Da Senerchia a Isernia

ISBN-13: 9791280483256

Autori: Corrado Palumbo, Vito Paticchia, Francesco Raffaele, Michele Renna

Editore: Idea Montagna Edizioni

Edizione: 20 febbraio 2022

Pagine: 512

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Parchi della Basilicata. Con carta estraibile

Titolo: Parchi della Basilicata

Note: con carta estraibile

ISBN-13: 978-8836579952

Autori: Fabrizio Ardito Giornalista e fotografo, Natalino Russo

Editore: Touring

Edizione: 9 giugno 2023

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sui sentieri del Pollino. Passeggiate ed escursioni scelte nel cuore del Parco nazionale del Pollino

Titolo: Sui sentieri del Pollino

Sottotitolo: Passeggiate ed escursioni scelte nel cuore del Parco nazionale del Pollino

ISBN-13: 978-8883480287

Autore: Giorgio Braschi

Editore: Edizioni Pugliesi

Edizione: 1 gennaio 2007

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La via dei sassi. Da Bari a Matera lungo il cammino materano

Titolo: La via dei sassi

Sottotitolo: Da Bari a Matera lungo il cammino materano

ISBN-13: 978-8865492826

Autore: Andrea Mattei

Editore: Ediciclo

Edizione: 29 novembre 2018

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mountain bike in Appennino Meridionale

Titolo: Mountain bike in Appennino Meridionale

ISBN-13: 978-8897299943

Autore: Giovanni Peruzzini

Editore: Idea Montagna Edizioni

Edizione: 27 giugno 2017

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri su escursioni e sentieri della Basilicata