I 10 migliori libri su escursioni e sentieri della Lombardia

Queste guide mostrano i migliori sentieri escursionistici e le avventure all’aria aperta Lombardia. Offrono ispirazione e guida pratica per ogni appassionato desideroso di esplorare le sue meraviglie naturali.

Di cosa parlano i libri su escursioni e sentieri della Lombardia

I più spettacolari sentieri panoramici della Lombardia ti guida attraverso 25 escursioni mozzafiato in tutta la Lombardia. Davide Necchi e Cesare Re compilano un viaggio visivamente sbalorditivo e informativo, descrivendo in dettaglio sentieri che si estendono da laghi sereni a vette imponenti. Offre schede tecniche, mappe e approfondimenti che attireranno sia gli escursionisti esperti che gli avventurieri del fine settimana.

A piedi in Lombardia di Beno, G. Orsucci e Boris Mosconi, cura 74 passeggiate, escursioni e trekking. Dalle Prealpi Varesine alle alte montagne della Valchiavenna e della Valtellina, presenta percorsi per ogni livello di abilità. Questa guida fonde la bellezza paesaggistica con la storia alpina, accogliendo gli esploratori alla scoperta dei vari paesaggi della Lombardia, dalle sponde lacustri appartate alle aspre creste montuose.

Sentieri e rifugi di Lombardia svela il ricco mosaico di sentieri e rifugi della Lombardia. Evidenziando la diversità delle sue regioni alpine e prealpine, questo volume invita gli avventurieri a esplorare percorsi panoramici, dai regni granitici di Masino alle sculture di ghiaccio della Val Malenco e del Bernina. È una celebrazione dell’ospitalità in alta quota e delle tradizioni culinarie che si ritrovano negli accoglienti rifugi sparsi sulle vette lombarde.

Escursioni al lago di Garda , di Andrea Greci e Francesco Cappellari, presenta 48 escursioni intorno al lago di Garda più grande d’Italia. Questa guida fa rivivere l’impareggiabile bellezza naturale e storica della zona attraverso percorsi dettagliati, consigli pratici e fotografie straordinarie.

Sentieri sul lago di Garda di Fausto Camerini ed Eugenio Cipriani esplora i sentieri che circondano l’iconico Lago di Garda, percorrendoli tutti e tre sponde. Con 60 itinerari, questo libro approfondisce brevi passeggiate per famiglie ed escursioni impegnative.

Escursionismo nelle valli bergamasche di Stefano D’Adda vi invita a scoprire 60 sentieri attraverso le valli bergamasche, adatti a tutti stagioni e livelli di abilità. Dai sentieri ben battuti alle gemme nascoste, questa guida celebra il fascino duraturo delle montagne Orobie, rivelando valli appartate e laghi incantevoli che invitano all’avventura.

Trekking per famiglie in Lombardia di Daniela Scerri è pensato per le famiglie desiderose di esplorare le montagne della Lombardia. Mettendo in risalto rifugi e sentieri a misura di bambino, svela tesori all’aria aperta attraverso percorsi tematici, foreste incantate e percorsi storici, promettendo memorabili esperienze ad alta quota accessibili e coinvolgenti per i giovani avventurieri.

Quarantaquattro passi di Fabio Renna e Luca Arzuffi, si concentra sugli itinerari per famiglie in Valsassina, Grigne e Oriente Lario. Offrendo descrizioni dettagliate di diversi sentieri, è un must per coloro che desiderano immergere la propria famiglia nella bellezza naturale e nella ricchezza storica della Lombardia, con consigli su misura per ogni età e livello di abilità.

100 nuovi itinerari di Ruggero Bontempi esplora un’ampia gamma di opportunità escursionistiche sulla montagna bresciana, adattabili a tutte le stagioni. Questa guida estende un invito agli avventurieri di ogni tipo, dalle periferie delle città agli alti passi di montagna, rivelando le meraviglie naturali nascoste di Brescia attraverso itinerari ben realizzati che bilanciano bellezza e sfida.

Gite fuoriporta nei dintorni di Milano nord di Paolo Patanè e Monica Torri, propone 40 escursioni nei dintorni di Milano, adatte a entrambi camminare e andare in bicicletta. Evidenziando il ricco patrimonio culturale e naturale a due passi dalla città, questa guida incoraggia l’esplorazione di fiumi, laghi, montagne e siti storici.

