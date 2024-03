I 10 migliori libri su escursioni e sentieri della Toscana

Vai alla scoperta della bellezza della Toscana attraverso questa selezione di guide escursionistiche e di sentieri. Ogni libro offre approfondimenti sui paesaggi naturali, sulla storia e sulle gemme nascoste della regione. Perfetto sia per gli avventurieri che per gli amanti della natura.

Di cosa parlano i libri su escursioni e sentieri della Toscana

I 50 sentieri più belli della Toscana di Stefano Ardito è una guida che invita i viaggiatori non solo ad ammirare l’arte delle famose città toscane ma anche ad esplorarne i sentieri unici. Dalla Via Francigena ai sentieri delle Alpi Apuane e oltre, quest’opera propone un viaggio nella storia e nella natura, promettendo scorci ed esperienze indimenticabili.

Fiumi e sentieri in Alta Toscana di Maurizio Bardi presenta un’esplorazione dettagliata dei fiumi e dei sentieri incontaminati della Lunigiana. Mettendo in risalto le cascate, le piscine naturali e i pittoreschi canyon di Giaredo, questa guida include mappe e codici QR per una facile navigazione.

Gianmarco Bozzia si tuffa negli incantevoli corsi d’acqua dell’Appennino con Fiumi e sentieri nelle Valli Magiche . Il libro traccia fiumi, cascate e sentieri incontaminati. Fornisce una guida meticolosa alle attrazioni naturali della regione. Le sue descrizioni dettagliate e le mappe abilitate al codice QR si rivolgono sia agli escursionisti esperti che a coloro che cercano tranquillità nelle magiche valli della Toscana.

La via Francigena in Toscana di Roberta Ferraris offre un racconto accattivante del camminare in Toscana. Descrive il legame tra l’uomo, arte e natura. Questa guida ripercorre uno dei tratti più belli della Via Francigena, con mappe dettagliate, profili e consigli sull’ospitalità e sulle prelibatezze locali.

A piedi in Toscana. 100 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura: 2 di Cinzia Pezzani e Sergio Grillo propone 100 percorsi per gli appassionati di escursionismo. Coprendo la Toscana centrale, questa guida combina punti di riferimento storici e naturali, dalle tranquille colline alle fitte foreste. Offre una visione completa dei vari paesaggi e del patrimonio culturale della regione.

Cinzia Pezzani e Sergio Grillo tornano con A piedi in Toscana. 100 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura: 3 , incentrati sulle diverse attrazioni della Toscana meridionale e occidentale. Dai sentieri costieri alle escursioni in montagna, questo volume svela percorsi meno conosciuti e offre approfondimenti sulla ricca biodiversità, sulla gastronomia e sulla cultura dell’accoglienza della zona.

La Toscana di Gianfranco Bracci. Le più belle escursioni seleziona 34 itinerari “DOC”, tra cui l’Anello del Rinascimento intorno a Firenze. Illustrata con bellissime immagini, questa guida mette in mostra i famosi vini e paesaggi della regione.

La Carta dei sentieri della provincia di Firenze , curata dal Club Alpino Italiano Sezione di Firenze, è una mappa dettagliata caratterizzato da sentieri escursionistici, percorsi storici e religiosi. È uno strumento essenziale sia per gli escursionisti che per gli appassionati di storia, poiché offre una visione completa del ricco paesaggio di Firenze.

Toscana ignota di Paolo Gennai, Daniele Baggiani e Sandro Landi svela i territori sconosciuti della Toscana attraverso 64 escursioni. Questa guida invita i lettori a esplorare luoghi fuori dai sentieri battuti, combinando natura, storia e cultura per coloro che cercano una comprensione più profonda dell’essenza della regione.

WeBeach di Lorenzo Calamai e Filippo Tuccimei. Toscana sposta l’attenzione sulla costa toscana, presentando 60 spiagge nascoste insieme a itinerari insoliti, escursioni ed esperienze culinarie autentiche. Questa guida espande l’immagine della Toscana oltre le sue città d’arte.

