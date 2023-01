I 10 migliori libri su Excel del 2023

Excel è un software prodotto dalla Microsoft usato primariamente per l’analisi, l’organizzazione e la gestione dei dati. La particolarità principale di Excel risiede nel fatto che può essere usato sia dagli utenti base che da quelli di livello avanzato grazie alle complesse formule e funzioni matematiche che possono essere usate nei fogli di calcolo. Con Excel, per esempio, è possibile realizzare diagrammi e grafici per produrre profonde analisi dei dati, anche per il trading e la finanza, ma è possibile anche sfilare una veloce lista della spesa per vedere il totale.

Excel supporta anche una varietà di formati di file, consentendo agli utenti di importare ed esportare dati da e verso altre fonti. Per sfruttare appieno Excel si può far uso dei numerosi manuali che ogni anno vengono aggiornati e che sono presenti anche su Amazon italiano. Di tratta di libri che, generalmente, includono anche dei tutorial e che forniscono suggerimenti e trucchi, così come istruzioni dettagliate, per eseguire varie tipologie di attività, dalla realizzazione dei cedolini paga fino alle analisi finanziarie.

Indipendentemente dal livello di competenza, i libri di Excel possono aiutare gli utenti a massimizzare la loro produttività e ottenere il massimo dal software.

Tra i migliori libri su Excel 2023 presenti su Amazon abbiamo Excel 2023 , un manuale pubblicato in maniera indipendente solo a dicembre del 2022 ma che già ha tantissime recensioni positive. Da citare pure Excel 2023 di Liam DeSantis, una guida che contiene, tra l’altro, anche più di 100 esercizi per fare pratica.

Lista dei migliori libri su Excel del 2023 su Amazon

Ecco la classifica dei 10 migliori libri su Excel che si possono comprare su Amazon al 2023:

Excel per il controllo di gestione. Reporting e bilancio

Titolo: Excel per il controllo di gestione

Sottotitolo: Reporting e bilancio

ISBN-13: 978-8848143950

Autore: Gianclaudio Floria

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: quarta (9 dicembre 2021)

Pagine: 464

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Trading con Excel. Analizzare dati, elaborare previsioni, gestire il portafoglio

Titolo: Trading con Excel

Sottotitolo: Analizzare dati, elaborare previsioni, gestire il portafoglio

ISBN-13: 978-8850336319

Autore: Donata Petrelli, Fabrizio Cesarini

Editore: Apogeo

Edizione: 4 novembre 2022

Pagine: 348

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Laboratorio Microsoft Excel. (Livello intermedio avanzato)

Titolo: Laboratorio Microsoft Excel

Sottotitolo: (Livello intermedio avanzato)

ISBN-13: 978-8865151693

Autore: Federica Martoglio

Editore: SEU

Edizione: prima (17 novembre 2020)

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Excel per gli studenti di economia e finanza

Titolo: Excel per gli studenti di economia e finanza

Note: con contenuto digitale per download e accesso on line

ISBN-13: 978-8823822924

Autore: Massimo Ballerini, Alberto Clerici, Maurizio De Pra

Editore: EGEA

Edizione: quarta (20 febbraio 2020)

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











