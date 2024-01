I 10 migliori libri su fasciature e taping per sportivi

Questi libri approfondiscono le tecniche di fasciatura e del taping applicate ad atleti e sportivi in generale. Questi testi, ricchi di conoscenze pratiche e aiuti visivi, sono essenziali per professionisti e appassionati che desiderano migliorare le proprie competenze in questo particolare “comparto” della medicina dello sport. Coprendo uno spettro di metodologie e applicazioni, questi testi si rivelano molto utili per coloro che cercano di padroneggiare l’arte della prevenzione e della riabilitazione degli infortuni atletici.

Di cosa parlano i libri sulle fasciature per sportivi?

Bendaggio funzionale in traumatologia ortopedica e sportiva di Claudio Zimaglia presenta una guida al bendaggio funzionale nella traumatologia ortopedica e sportiva. Il libro, ricco di oltre mille fotografie, propone più di settanta esempi di bendaggio funzionale, con particolare attenzione al recupero post-traumatico e alla riabilitazione muscolo-scheletrica. È una risorsa preziosa per i terapisti dello sport, poiché descrive in dettaglio le tecniche per il trattamento delle lesioni traumatiche benigne con l’immobilizzazione parziale dinamica.

Taping kinesiologico nella traumatologia sportiva moderna di Rosario Bellia è un testo-atlante essenziale che tratta il taping kinesiologico nella traumatologia sportiva moderna. Questo vasto lavoro, composto da 582 pagine, è lodato per la sua completezza e le spiegazioni dettagliate, arricchite da 150 video. È utile sia per gli specialisti che per i non specialisti che cercano di comprendere le complessità del taping kinesiologico.

Taping neuromuscolare di David Blow è un’esplorazione dettagliata del taping neuromuscolare, presentando un nuovo metodo e un ragionamento clinico distinti dagli altri tecniche di registrazione. Il libro, illustrato con oltre 800 immagini, fornisce una guida alle tecniche decompressive e compressive del Taping Neuromuscolare. Questo testo informativo è ideale per i professionisti che desiderano una conoscenza approfondita di questo innovativo trattamento riabilitativo.

Taping Elastico introduce applicazioni innovative della metodologia Taping Elastico® nello sport. Questo manuale innovativo, frutto di ricerche approfondite ed esperienza diretta, offre strategie e analisi precise da parte di professionisti della preparazione fisica di alto livello. È una guida essenziale per comprendere le esigenze specifiche degli atleti e migliorare le loro prestazioni utilizzando il Taping Elastico®.

Libri in inglese

Athletic Taping, Bracing, and Casting di David Perrin e Ian McLeod si distingue nella sua quarta edizione, espandendosi per includere tecniche di fusione. Questa risorsa completa, con oltre 650 illustrazioni a colori, fornisce istruzioni passo passo per varie procedure. È uno strumento prezioso per preparatori atletici e terapisti.

Athletic Taping and Bracing , scritto da David Perrin, combina la scienza dell’anatomia con tecniche pratiche di taping e tutori. Con numerose illustrazioni, è progettato per migliorare la comprensione degli studenti dei meccanismi degli infortuni e padroneggiare l’arte della prevenzione e della gestione degli infortuni.

Athletic Taping And Bracing Book di David H. Perrin, un’edizione riveduta e aggiornata, integra la scienza dell’anatomia con pratico taping e rinforzo atletico. Presenta oltre 450 illustrazioni a colori, comprese 60 immagini anatomiche tridimensionali. Offre una comprensione completa dei meccanismi delle lesioni e delle strategie di prevenzione efficaci.

Taping, Wrapping, and Bracing for Athletic Trainers , a cura di Andy Grubbs, Ryan P. Barbier, Jonathan P. Born, D. Alexander King e Megan A. Purk, è una raccolta di tecniche funzionali di bendaggio, avvolgimento e rinforzo per lesioni ortopediche. Questa risorsa è fondamentale per i preparatori atletici e gli operatori sanitari, poiché fornisce istruzioni dettagliate per un’efficace prevenzione e riabilitazione degli infortuni.

Strap Taping for Sports and Rehabilitation di Anne Keil si concentra sulle tecniche di strap taping per la terapia fisica e l’allenamento atletico modificato. Il libro, accompagnato da un DVD, fornisce una guida a 50 tecniche di strap taping con Leukotape, che supportano la mobilità articolare e offrono stabilità.

Sports Taping di Andreas Schur, MD, offre conoscenze specialistiche su tutti gli aspetti del taping nello sport. Copre la protezione selettiva, il supporto, lo scarico e la limitazione della mobilità articolare per lesioni esistenti. È un’eccellente risorsa per comprendere i vantaggi del taping nella prevenzione di ulteriori lesioni e nel mantenimento dell’attività metabolica nell’area lesionata.

Lista dei migliori libri su fasciature e taping per sportivi su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri su fasciature e taping per sportivi che sono disponibili per l’acquisto su Amazon (gli ultimi 6 sono in inglese):

Bendaggio funzionale in traumatologia ortopedica e sportiva

Titolo: Bendaggio funzionale in traumatologia ortopedica e sportiva

ISBN-13: 978-8870513981

Autore: Claudio Zimaglia

Editore: Edi. Ermes

Edizione: 1 gennaio 2014

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Taping kinesiologico nella traumatologia sportiva moderna. Testo-atlante

Titolo: Taping kinesiologico nella traumatologia sportiva moderna

Sottotitolo: Testo-atlante

ISBN-13: 978-8829927951

Autore: Rosario Bellia

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 28 maggio 2018

Pagine: 582

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Taping neuromuscolare. Dalla teoria alla pratica

Titolo: Taping neuromuscolare

Sottotitolo: Dalla teoria alla pratica

ISBN-13: 978-8870513424

Autore: David Blow

Editore: Edi. Ermes

Edizione: 1 agosto 2012

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Taping Elastico®. Applicazioni nello sport: 1: Vol. 1

Titolo: Taping Elastico®. Applicazioni nello sport: 1

Sottotitolo: Vol. 1

ISBN-13: 978-8899277093

Editore: ATS Giacomo Catalani Editore

Edizione: seconda (1 febbraio 2017)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Athletic Taping, Bracing, and Casting

Titolo: Athletic Taping, Bracing, and Casting

ISBN-13: 978-1492554905

Autori: Perrin, Ph.D. David H., Ian A. Mcleod

Editore: Human Kinetics

Edizione: quarta (27 luglio 2018)

Pagine: 179

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Athletic Taping and Bracing

Titolo: Athletic Taping and Bracing

ISBN-13: 978-0873225021

Autore: David H. Perrin

Editore: Human Kinetics

Edizione: 1 luglio 1995

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: Rilegatura a spirale

Note: in inglese







Athletic Taping And Bracing Book

Titolo: Athletic Taping And Bracing Book

ISBN-13: 978-0736062800

Autore: David H. Perrin

Editore: Human Kinetics

Edizione: seconda (27 giugno 2005)

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Taping, Wrapping, and Bracing for Athletic Trainers: Functional Methods for Application and Fabrication

Titolo: Taping, Wrapping, and Bracing for Athletic Trainers

Sottotitolo: Functional Methods for Application and Fabrication

ISBN-13: 978-1617119835

Autori: Andy Grubbs (a cura di), Ryan P. Barbier (a cura di), Jonathan P. Born (a cura di), D. Alexander King (a cura di), Megan A. Purk (a cura di)

Editore: Slack Inc

Edizione: prima (30 ottobre 2016)

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: Rilegatura a spirale

Note: in inglese







Strap Taping for Sports and Rehabilitation (English Edition)

Titolo: Strap Taping for Sports and Rehabilitation (English Edition)

ISBN-13:

Autore: Anne Keil

Editore: Human Kinetics

Edizione: prima (5 dicembre 2013)

Pagine: 171

Recensioni: vedi

Formato: Edizione per Kindle con audio/video

Note: in inglese







Sports Taping

Titolo: Sports Taping

ISBN-13: 978-1841262093

Autori: Schur, M.D. Andreas

Editore: Meyer & Meyer Sport

Edizione: 1., Auflage (31 maggio 2007)

Pagine: 126

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri su fasciature e taping per sportivi





Tabella riepilogativa dei migliori libri su fasciature e taping per sportivi