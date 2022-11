I 10 migliori libri su fiori e piante

I fiori e le piante non sono la stessa cosa ma rappresentano un connubio indissolubile nella nostra mente. In quelle piante che li producono, i fiori sono particolari strutture che servono per la riproduzione delle stesse e si trovano, almeno di solito, sull’estremità. Le prime vere piante terrestri sono apparse durante il periodo ordoviciano, all’incirca 450 milioni di anni anche se nuove prove, raccolte nel corso degli ultimi anni dopo studi isotopici sul carbonio, hanno mostrato che prime forme di vita simili a piante che sfruttavano l’azione fotosintetica per sopravvivere probabilmente sono apparse già un miliardo di anni fa.

Quello che sembra certo è che gli antenati delle piante terrestri si sono sviluppate negli ambienti acquatici per poi adattarsi sulla terraferma.

Su Amazon ci sono tanti libri su fiori e piante anche perché il giardinaggio è uno degli hobby preferiti in assoluto. Una delle opere più importanti su fiori e piante è L’enciclopedia di piante e fiori, un libro di Christopher Brickell (edizione illustrata del 2018) che riporta le informazioni su più di 8000 piante, da quelle da giardino fino alle piante acquatiche ed esotiche. Si tratta anche di un manuale: il libro contiene infatti diversi consigli e diverse tecniche da mettere in atto per coltivare al meglio specie più popolari.

Un altro libro interessante sui fiori sulle piante è Botanica per giardinieri di Geoff Hodge. Pubblicato nel 2014, anche questo libro ha raccolto tantissime recensioni positive. Si tratta di una guida che si concentra su tantissimi argomenti riguardanti i fiori le piante, dalla descrizione dei generi e delle specie più importanti (compresi ibridi e cultivar) fino agli aspetti biologici e riproduttivi.

Lista dei migliori libri su fiori e piante su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri su fiori e piante che si possono trovare su Amazon.it:

L’enciclopedia di piante e fiori. L’opera più completa per pensare, progettare e realizzare il giardino ideale

Titolo: L’enciclopedia di piante e fiori

Sottotitolo: L’opera più completa per pensare, progettare e realizzare il giardino ideale

Note: edizione a colori

ISBN-10: 8858021903

ISBN-13: 9788858021903

Autore: Christopher Brickell (a cura di)

Traduttore: Tina Attubato

Traduttore: Lia Orlandi

Traduttore: Tommaso Padova

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (8 novembre 2018)

Pagine: 744

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Botanica per giardinieri. L’arte e la scienza del giardinaggio spiegate e raccontate

Titolo: Botanica per giardinieri

Sottotitolo: L’arte e la scienza del giardinaggio spiegate e raccontate

ISBN-10: 8867530441

ISBN-13: 9788867530441

Autore: Geoff Hodge

Traduttore: G. Cristiano

Editore: Guido Tommasi Editore-Datanova

Edizione: 25 settembre 2014

Pagine: 224

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Guida all’identificazione delle piante

Titolo: Guida all’identificazione delle piante

ISBN-10: 8808037800

ISBN-13: 9788808037800

Autore: Thomas Schauer, Claus Caspari

Traduttore: A. Rambelli

Editore: Zanichelli

Edizione: 1 dicembre 1987

Pagine: 464

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







L’enciclopedia del verde. La scelta delle piante, la progettazione e la cura di giardino, orto e frutteto

Titolo: L’enciclopedia del verde

Sottotitolo: La scelta delle piante, la progettazione e la cura di giardino, orto e frutteto

ISBN-10: 8858019566

ISBN-13: 9788858019566

Autore: Royal Horticultural Society (a cura di), Christopher Brickell (a cura di)

Prefazione: Elizabeth Banks

Traduttore: Elisa Bartoli

Traduttore: Anna Fontebuoni

Traduttore: Carola Lodari

Traduttore: Lara Morello

Traduttore: Sonia Sferzi

Editore: Gribaudo

Edizione: 22 febbraio 2018

Pagine: 752

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Alberi, foglie, fiori e semi

Titolo: Alberi, foglie, fiori e semi

ISBN-10: 8858026793

ISBN-13: 9788858026793

Autore: Aavv

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (2 luglio 2020)

Pagine: 192

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Florario

Titolo: Florario

ISBN-10: 8804671220

ISBN-13: 9788804671220

Autore: Alfredo Cattabiani

Editore: Mondadori

Edizione: seconda (20 luglio 2021)

Pagine: 796

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Guida pratica alle piante da interno

Titolo: Guida pratica alle piante da interno

Note: edizione illustrata

ISBN-10: 8827600252

ISBN-13: 9788827600252

Autore: Fran Bailey, Zia Allaway

Traduttore: Simona Garavelli

Editore: Il Castello

Edizione: illustrata (17 aprile 2019)

Pagine: 224

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Piante e fiori del terrazzo

Titolo: Piante e fiori del terrazzo

ISBN-10: 8899898359

ISBN-13: 9788899898359

Autore: Ippolito Pizzetti

Editore: Tarka

Edizione: 1 gennaio 2016

Pagine: 144

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Atlante di botanica profumata

Titolo: Atlante di botanica profumata

ISBN-10: 8867225743

ISBN-13: 9788867225743

Autore: Jean-Claude Ellena

Illustratore: Karin Doering-Froger

Editore: L’Ippocampo

Edizione: 18 marzo 2021

Pagine: 168

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







Le piante tossiche e velenose

Titolo: Le piante tossiche e velenose

ISBN-10: 8820345020

ISBN-13: 9788820345020

Autore: Gilberto Bulgarelli, Sergio Flamigni

Editore: Hoepli

Edizione: 1 giugno 2010

Pagine: 192

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











FAQ sui libri su fiori e piante

Qual è stato l’ultimo grande gruppo di piante ad evolversi??

L’ultimo grande gruppo di piante ad evolversi è quello rappresentato dalle graminacee, diffusesi soprattutto durante il terziario, all’incirca 40 milioni di anni fa. Si tratta di piante che sono riuscite a sopravvivere ai livelli molto bassi di anidride carbonica e a condizioni più secche e calde, soprattutto nell’area dei tropici, che hanno caratterizzato questo periodo.





Tabella riepilogativa dei migliori libri su fiori e piante





Articoli correlati