I 10 migliori libri su galeoni e vascelli

Fai un viaggio nel tempo con questi testi affascinanti, ognuno dei quali svela la ricca storia e le intriganti storie di galeoni e navi. Adatta sia per gli appassionati di mare che per gli appassionati di storia, questa selezione offre un tuffo nel mondo dell’esplorazione navale, delle battaglie e dell’evoluzione della costruzione navale.

Di cosa parlano i libri su galeoni e vascelli?

Galeoni e tesori sommersi di Claudio Bonifacio presenta un’approfondita esplorazione dei naufragi tra il XVI e il XIX secolo. Non è solo un libro; è una sorta di mappa del tesoro, con le coordinate delle navi affondate. Il lettore viene condotto in un viaggio attraverso la vita quotidiana degli equipaggi, le difficoltà dei sopravvissuti ai naufragi e le complessità delle battaglie navali anglo-spagnole.

Vascelli nei secoli 43 Fregate Parte prima di aa.vv. si distingue per l’attenzione dedicata all’evoluzione delle fregate nel corso dei secoli. Pur mancando le recensioni, l’assenza di feedback non diminuisce il potenziale patrimonio di conoscenze storiche e tecniche che questo volume può offrire agli appassionati di storia marittima e di modellismo navale.

In Vascelli – parte prima – collana Vascelli nei secoli 44 , Luciano e Barbara Santoro forniscono un resoconto dettagliato delle tipologie di navi e disegni. Questa prima edizione, ben accolta dai lettori, è elogiata per la sua eccellenza e la sua copertura completa. La combinazione di testo e illustrazioni di Santoros offre una lettura coinvolgente e istruttiva per gli appassionati di storia della nautica.

Vascelli e fregate della Serenissima di Guido Ercole è una straordinaria esplorazione della storia navale veneziana. Approfondisce le navi costruite nell’Arsenale di Venezia durante la Repubblica, con 132 schede dettagliate di navi e una copia del “Catalogo di tutte le Pubbliche Navi”. I lettori lo hanno trovato una risorsa utile per comprendere questo capitolo meno conosciuto della storia marittima, particolarmente utile per i modellisti e gli appassionati di storia.

Galeoni – Orizzonte mare 42- Vascelli nei secoli di Luciano Santoro è una risorsa essenziale per la documentazione navale, elogiata per la sua completezza illustrazioni e informazioni preziose. Questo testo funge da tesoro per coloro che sono interessati alla storia e alla progettazione dei galeoni.

Libri in inglese

Spanish Galleon vs English Galleon: 1550–1605 di Mark Lardas, illustrato da Adam Hook, offre un confronto avvincente tra Galeoni spagnoli e inglesi. Copre l’evoluzione della progettazione navale durante il culmine dell’era delle scoperte e dell’esplorazione. Concentrandosi su diverse importanti battaglie navali, fornisce una visione completa del conflitto marittimo e dello sviluppo dell’architettura navale durante quest’epoca cruciale.

Spanish Galleon 1530-1690 di Angus Konstam, illustrato da Tony Bryan, traccia l’evoluzione del galeone spagnolo come sia una nave del tesoro che una nave da guerra. Konstam esamina in dettaglio la progettazione, la costruzione e il ruolo di queste navi iconiche. È apprezzato per la sua presentazione chiara e l’analisi dettagliata del ruolo del galeone nell’impero spagnolo.

Lista dei migliori libri su galeoni e vascelli su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri su galeoni e vascelli che si trovano su Amazon italiano (gli ultimi 5 sono in inglese):

Galeoni e tesori sommersi

Titolo: Galeoni e tesori sommersi

ISBN-13: 978-8842543404

Autore: Claudio Bonifacio

Traduttore: Fabiana Marconi

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 1 maggio 2019

Pagine: 424

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vascelli nei secoli 43 Fregate Parte prima

Titolo: Vascelli nei secoli 43 Fregate Parte prima

ISBN-13:

Autori: vari

Editore: Bizzarri

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vascelli – parte prima – collana Vascelli nei secoli 44

Titolo: Vascelli – parte prima – collana Vascelli nei secoli 44

ISBN-13:

Autori: Luciano Santoro (testo di), Barbara Santoro (testo di), Luciano Santoro (disegni di) (Illustratore), Barbara Santoro (disegni d) (Illustratore)

Editore: Edizioni Bizzarri

Edizione: Vascelli nei secoli – I Ed.

Pagine: 50

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vascelli e fregate della Serenissima. Navi di linea della Marina veneziana 1652-1797

Titolo: Vascelli e fregate della Serenissima

Sottotitolo: Navi di linea della Marina veneziana 1652-1797

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8890565144

Autori: Guido Ercole, Flavio Chistè (a cura di), C. Pergher (a cura di)

Editore: Gruppo Modellistico Trentino

Edizione: illustrata (13 gennaio 2012)

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Spanish Galleon vs English Galleon: 1550–1605

Titolo: Spanish Galleon vs English Galleon

Sottotitolo: 1550–1605

ISBN-13: 978-1472839909

Autore: Mark Lardas

Illustratore: Adam Hook

Editore: Osprey Publishing

Edizione: prima (26 novembre 2020)

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Spanish Galleon 1530-1690: 96

Titolo: Spanish Galleon 1530-1690

Sottotitolo: 96

ISBN-13: 978-1841766379

Autore: Angus Konstam

Illustratore: Tony Bryan

Editore: Osprey Publishing

Edizione: prima (19 marzo 2004)

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Spanish Galleon 1530–1690 (New Vanguard Book 96) (English Edition)

Titolo: Spanish Galleon 1530–1690 (New Vanguard Book 96) (English Edition)

ISBN-13:

Autore: Angus Konstam

Illustratore: Tony Bryan

Editore: Osprey Publishing

Edizione: prima (28 ottobre 2021)

Pagine: 106

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle

Note: in inglese







Sea Dogs: Life Aboard an English Galleon

Titolo: Sea Dogs

Sottotitolo: Life Aboard an English Galleon

ISBN-13: 978-1803991818

Autore: James Seay Dean

Editore: The History Press Ltd

Edizione: 24 novembre 2022

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Galleon: The Great Ships of the Armada Era

Titolo: Galleon

Sottotitolo: The Great Ships of the Armada Era

ISBN-13: 978-1557503008

Autore: Peter Kirsch

Editore: Naval Inst Pr

Edizione: 1 settembre 1990

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri su galeoni e vascelli