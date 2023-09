I 10 migliori libri su Gandhi

In questa raccolta di testi troverai una vasta gamma di pubblicazioni incentrate sulla vita e la filosofia del Mahatma Gandhi, alcune delle quali scritte dallo stesso Gandhi (opere, tra l’altro, utilissime per comprendere i concetti che intendeva diffondere e, in generale, la sua filosofia di vita).

Di cosa parlano i libri su Gandhi?

Un tema importante che emerge da questi libri è lo straordinario viaggio di Gandhi dall’infanzia e dal matrimonio precoce fino agli anni formativi in Inghilterra, seguiti dalle sue esperienze trasformative in Sud Africa. Fu durante questo periodo che formulò il concetto di Satyagraha, la potente forza di resistenza passiva che avrebbe poi caratterizzato la sua lotta contro il razzismo e il colonialismo in India.

Tra questi testi spicca Mahatma Gandhi , un’autobiografia scritta dallo stesso Gandhi. Ripercorre meticolosamente le tappe fondamentali della sua vita, facendo luce sia sui suoi trionfi che sui suoi difetti, fornendo uno sguardo profondamente introspettivo sull’uomo dietro la leggenda.

Un altro libro, scritto da Eknath Easwaran, esplora l’evoluzione del carattere di Gandhi da bambino timido a leader spirituale che ha svolto un ruolo fondamentale nella pacifica lotta per l’indipendenza dell’India. Gandhi sottolinea il profondo legame tra le convinzioni spirituali di Gandhi e le sue straordinarie qualità di leadership.

Inoltre, c’è un’antologia che si concentra sugli scritti e sulla filosofia politica di Gandhi, catturando l’essenza della non violenza e il suo significato. Questa raccolta fa luce sui principi fondamentali della nonviolenza gandhiana, il fondamento etico posto da Mohandas Karamchand Gandhi, e sulla distinzione tra nonviolenza dei forti e nonviolenza dei deboli.

Al contrario, Arun Gandhi, nipote del Mahatma, offre una prospettiva unica attraverso il suo libro. Condivide aneddoti personali e lezioni apprese durante il periodo trascorso con suo nonno. Il viaggio di Arun da bambino pieno di risentimento a qualcuno che vedeva la rabbia come un dono è una potente testimonianza degli insegnamenti di Gandhi sull’auto-miglioramento e sul cambiamento positivo.

Arun Gandhi compila anche una raccolta celebrativa delle citazioni più stimolanti del Mahatma Gandhi, organizzate tematicamente. Queste citazioni riflettono la saggezza di Gandhi e forniscono una guida per le persone che cercano pace e significato nel mondo moderno.

Inoltre, ci sono libri che esplorano l’influenza di Gandhi sulle giovani menti, raccontando storie di individui le cui vite sono state toccate dalla compassione e dagli insegnamenti del Mahatma. Questi racconti sottolineano il profondo impatto che Gandhi ebbe sui giovani del suo tempo, ispirandoli a opporsi all’ingiustizia e a lottare per la libertà.

Infine, Gandhi: La biografia illustrata , una biografia che fornisce una visione della vita di Gandhi, non come una figura storica lontana ma come un uomo con complessità, passioni e legami familiari. Attraverso fotografie, lettere e resoconti di prima mano, i lettori approfondiscono la vita privata di questo iconico leader.

Lista dei migliori libri su Gandhi su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri su Gandhi che sono presenti su Amazon.it:

Mahatma Gandhi. Autobiografia

Titolo: Mahatma Gandhi

Sottotitolo: Autobiografia

ISBN-13: 978-8869346583

Autore: Mohandas Karamchand Gandhi

Editore: Bibliotheka Edizioni

Edizione: 18 giugno 2020

Pagine: 320

Formato: copertina rigida







Gandhi. Come un uomo cambiò se stesso per trasformare il mondo

Titolo: Gandhi

Sottotitolo: Come un uomo cambiò se stesso per trasformare il mondo

ISBN-13: 978-8832822052

Autori: Eknath Easwaran, Timothy Flinders (Dopo)

Collaboratore: Aldo Capitini

Prefazione: Michael N. Nagler

Editore: Castelvecchi

Edizione: 28 febbraio 2018

Pagine: 280

Formato: copertina flessibile







Teoria e pratica della non-violenza

Titolo: Teoria e pratica della non-violenza

ISBN-13: 978-8806261276

Autori: Mohandas Karamchand Gandhi, Giuliano Pontara (a cura di)

Traduttori: Fabrizio Grillenzoni, Silvia Calamandrei

Editore: Einaudi

Edizione: 19 maggio 2023

Formato: copertina flessibile







Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno Mahatma Gandhi

Titolo: Il dono della rabbia e altre lezioni di mio nonno Mahatma Gandhi

ISBN-13: 978-8809848634

Autore: Arun Gandhi

Traduttore: Elena Cantoni

Editore: Giunti Editore

Edizione: 4 ottobre 2017

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile







Vivi come se dovessi morire domani: Impara come se dovessi vivere per sempre

Titolo: Vivi come se dovessi morire domani

Sottotitolo: Impara come se dovessi vivere per sempre

ISBN-13: 978-8809882102

Autore: Arun Gandhi

Traduttore: Elena Cantoni

Editore: Giunti

Edizione: 17 settembre 2019

Pagine: 158

Formato: copertina flessibile







Gandhi

Titolo: Gandhi

ISBN-13: 978-8892228191

Autore: Chiara Lossani

Editore: San Paolo Edizioni

Edizione: 29 aprile 2022

Pagine: 192

Formato: copertina rigida







Gandhi

Titolo: Gandhi

ISBN-13: 978-8898179046

Autore: Chiara Lossani

Editore: Pratibianchi

Edizione: 5 marzo 2014

Pagine: 58

Formato: copertina flessibile







Antiche come le montagne

Titolo: Antiche come le montagne

ISBN-13: 978-8868021658

Autore: Mohandas Karamchand Gandhi

Editore: Pgreco

Edizione: 26 agosto 2016

Pagine: 260

Formato: copertina flessibile







Gandhi. La biografia illustrata

Titolo: Gandhi

Sottotitolo: La biografia illustrata

ISBN-13: 978-8891812940

Autore: Pramod Kapoor

Editore: Mondadori Electa

Edizione: 11 ottobre 2017

Pagine: 330

Formato: copertina rigida







Sulle tracce di Gandhi

Titolo: Sulle tracce di Gandhi

Note: con espansione online

ISBN-13: 978-8846835871

Autore: Roberto Melchiorre

Editore: La Spiga Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2017

Pagine: 128

Formato: Libro











