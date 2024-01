I 10 migliori libri su Giorgio Perlasca al 2024

Ecco una serie di pubblicazioni dedicate a Giorgio Perlasca, figura di rilevanza storica e coraggio morale. Questi testi approfondiscono la sua vita, raccontando i suoi audaci sforzi per salvare vite umane durante un’epoca tumultuosa. Offrono una prospettiva unica sul coraggio, sull’umanità e sul potere delle azioni di un individuo contro le avversità.

Di cosa parlano i libri su Giorgio Perlasca?

La storia di Giorgio Perlasca, un eroe sconosciuto della Seconda Guerra Mondiale, rivive nel libro per bambini Giorgio Perlasca. Un Giusto tra le Nazioni di Luca Cognolato e Silvia Del Francia. Rivolto ai giovani lettori, illustra il coraggioso inganno di Perlasca che salvò oltre cinquemila ebrei ungheresi. Questo libro utilizza illustrazioni vivide per ritrarre una storia di giustizia, coraggio e amore, catturando l’essenza dell’eroismo nella sua forma più pura.

In La banalità del bene di Enrico Deaglio, i lettori scoprono la sorprendente storia di Perlasca, un tempo fervente fascista divenuto un salvatore di migliaia di ebrei a Budapest. Questo testo non è solo una cronaca, ma una narrazione avvincente piena di documenti falsi, case rifugio e l’incredibile coraggio di un uomo che ha rischiato tutto per sfidare l’ingiustizia.

Luca Cognolato ritorna con Il cavaliere delle stelle , un altro libro per bambini che dipinge la vita di Perlasca come una fiaba. Questa storia avvincente accompagna i giovani lettori in un viaggio dai sogni infantili di Giorgio di diventare cavaliere alla sua realizzazione adulta che l’avventura più grande risiede nell’amore e nella compassione, anche in mezzo alla guerra.

I miracoli esistono di Sara Rattaro intreccia due narrazioni: una contemporanea e una storica. È un racconto che unisce generazioni, incentrato sulle azioni miracolose di Perlasca, che si travestì da ambasciatore spagnolo per salvare migliaia di persone. Questo romanzo è un toccante ricordo dell’impatto del passato sul presente, adatto sia ai lettori più giovani che a quelli più anziani.

La graphic novel Giorgio Perlasca. Un uomo comune di Marco Sonseri ed Ennio Bufi illustra vividamente le azioni audaci di Perlasca nella Budapest occupata dai nazisti. Questo libro fa rivivere le sue audaci avventure e lo spirito implacabile di un uomo diventato un emblema di coraggio.

Giorgio Perlasca. Un italiano scomodo di Dalbert Hallenstein e Carlotta Zavattiero presenta uno sguardo senza fronzoli sulla vita di Perlasca. Esplora le complessità del suo personaggio. Approfondisce il suo passato controverso e i suoi atti eroici durante la guerra, facendo luce su un uomo che viveva secondo le sue convinzioni.

L’autentica impostura di Arcadi Espada offre una prospettiva diversa sulla storia di Perlasca. Questo libro sfida la narrativa convenzionale, esaminando nuovi documenti e testimonianze per presentare una visione più sfumata del ruolo di Perlasca negli sforzi umanitari dell’ambasciata di Budapest.

Infine, I sette rimbalzi del destino di Ferdinando Albertazzi e Paolo Garzella racconta il drammatico salvataggio di oltre cinquemila ebrei ungheresi di Perlasca. È una storia di dovere morale, coraggio e dell’incredibile impatto che un individuo può avere di fronte all’oscurità travolgente.

Lista dei migliori libri su Giorgio Perlasca su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri su Giorgio Perlasca che si possono trovare su Amazon:

Giorgio Perlasca. Un Giusto tra le Nazioni

La banalità del bene

Il cavaliere delle stelle. La storia di Giorgio Perlasca

I miracoli esistono. Storia di Giorgio Perlasca

Giorgio Perlasca. Un uomo comune

Giorgio Perlasca. Un italiano scomodo

I novanta giorni di Giorgio Perlasca, salvatore di ebrei

I sette rimbalzi del destino. Giorgio Perlasca fra le stelle di David

L'impostore. Le memorie dello Schindler italiano.

