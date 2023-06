I 10 migliori libri su Giuseppe Moscati

Ecco una selezione di 10 libri su Giuseppe Moscati disponibili su Amazon. Giuseppe Moscati fu un rinomato medico vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Ha ottenuto il riconoscimento per la sua eccezionale competenza medica e la dedizione incrollabile al campo della medicina. Questi libri approfondiscono la vita e le conquiste di questo straordinario individuo, facendo luce sul suo profondo impatto come medico e sul suo approccio compassionevole alla cura dei malati.

Di cosa parlano i libri su Giuseppe Moscati?

Giuseppe Moscati era una figura venerata nel mondo medico e la sua storia di vita continua ad affascinare i lettori. I libri di questa raccolta coprono vari aspetti della sua vita, fornendo una comprensione completa del suo carattere, dei suoi successi e delle sue convinzioni spirituali. Gli autori offrono prospettive uniche su Moscati, evidenziando le sue eccezionali qualità e sottolineando il suo significato come modello sia per i professionisti medici che per i cristiani.

L’assortimento inizia con “Giuseppe Moscati. Un uomo, un medico, un santo”. Questo libro esplora la vita dell’uomo concentrandosi sulla sua dedizione alla professione medica e sulla sua amorevole cura per i pazienti. Lo ritrae come un fulgido esempio di competenza e altruismo, tracciando parallelismi con il famoso dottor Cardarelli.

Un altro titolo, “Laico è cristiano”, approfondisce la straordinaria vita di medico e santo dell’uomo. Sottolinea le sue eccezionali capacità diagnostiche, la sua profonda fede e il suo incrollabile impegno nell’aiutare gli altri, anche in situazioni in cui la scienza non è stata all’altezza.

In “Giuseppe Moscati. Modello del laico cristiano di oggi (Vol. 1)”, l’autore fornisce un contesto storico e spirituale ai suoi scritti. Questo volume fa luce sui sentimenti interiori che hanno guidato la sua eroica dedizione e mette in mostra l’unicità della sua devozione. “San Giuseppe Moscati. Un grande nella carità” raffigura il personaggio come un medico che curava i pazienti con precisione e compassione mentre “Giuseppe Moscati. Il santo medico” lo presenta come un medico che ha riconosciuto l’immortalità dell’anima umana e ha visto nella medicina un mezzo per alleviare le sofferenze fisiche affrontando anche i bisogni spirituali.

In “Giuseppe Moscati. Esponente della scuola medica napoletana”, invece, i lettori scoprono un lato diverso di questa persona. Questo volume lo mette in mostra come un uomo che vive nel suo tempo, alla continua ricerca della conoscenza integrando la scienza e la fede nella sua identità. C’è anche un libro che parla della famiglia, “La famiglia di san Giuseppe Moscati”; il testo fornisce un’approfondita esplorazione della storia della famiglia e delle sue radici a Serino.

Lista dei migliori libri su Giuseppe Moscati su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri su Moscati che sono disponibili per l’acquisto su Amazon versione italiana:

Giuseppe Moscati. Un uomo, un medico, un santo

Titolo: Giuseppe Moscati

Sottotitolo: Un uomo, un medico, un santo

ISBN-13: 978-8831534215

Autore: Beatrice Immediata

Editore: Paoline Editoriale Libri

Edizione: nona (1 luglio 2016)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Laico cioè cristiano. San Giuseppe Moscati medico

Titolo: Laico cioè cristiano

Sottotitolo: San Giuseppe Moscati medico

ISBN-13: 978-8899103385

Autore: Paola Bergamini, Luigi Giussani

Editore: Piccola Casa Editrice

Edizione: 11 marzo 2016

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Giuseppe Moscati. Modello del laico cristiano di oggi (Vol. 1)

Titolo: Giuseppe Moscati

Sottotitolo: Modello del laico cristiano di oggi (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8873573241

Autore: Alfredo Marranzini

Editore: Apostolato della Preghiera

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 392

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







San Giuseppe Moscati. Un grande nella carità

Titolo: San Giuseppe Moscati

Sottotitolo: Un grande nella carità

ISBN-13: 978-8884041142

Autore: Carlo Colonna

Editore: Editrice Shalom

Edizione: 1 ottobre 2009

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Giuseppe Moscati. Il santo medico

Titolo: Giuseppe Moscati

Sottotitolo: Il santo medico

ISBN-13: 978-8892982369

Autore: Paolo Gulisano

Editore: Ares

Edizione: prima (3 ottobre 2022)

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Giuseppe Moscati. Esponente della scuola medica napoletana (Vol. 2)

Titolo: Giuseppe Moscati

Sottotitolo: Esponente della scuola medica napoletana (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8873573302

Autore: Alfredo Marranzini

Editore: Apostolato della Preghiera

Edizione: 1 gennaio 2005

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La famiglia di san Giuseppe Moscati: I Moscati a Serino dal Cinquecento al Novecento

Titolo: La famiglia di san Giuseppe Moscati

Sottotitolo: I Moscati a Serino dal Cinquecento al Novecento

ISBN-13: 978-8897489719

Autore: Ottaviano De Biase

Editore: Il Terebinto Edizioni

Edizione: illustrata (8 novembre 2018)

Pagine: 131

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il prof Giuseppe Moscati della Regia Università di Napoli

Titolo: Il prof Giuseppe Moscati della Regia Università di Napoli

ISBN-13: 978-8873576839

Autore: Marini, Ercolano (Mons.)

Editore: Apostolato della Preghiera

Edizione: 1 gennaio 2018

Pagine: 420

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Giuseppe Moscati. Esempio di santità laica

Titolo: Giuseppe Moscati

Sottotitolo: Esempio di santità laica

ISBN-13: 978-8801042795

Autore: Francesco Occhetta

Editore: Elledici

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La storia di san Giuseppe Moscati

Titolo: La storia di san Giuseppe Moscati

ISBN-13: 978-8867571192

Autore: Antonella Pandini

Illustratore: Rosaria Scolla

Editore: Il Sicomoro

Edizione: 21 giugno 2019

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











