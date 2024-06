I 10 migliori libri su Hume

Se cerchi una disamina dei contributi di David Hume prova questa collezione di libri: si parla di analisi dettagliate del suo empirismo e del suo impatto sull’etica nonché della sua biografia intellettuale.

Di cosa parlano i libri su Hume

Hume di Federico Laudisa offre un esame approfondito del sistema filosofico di David Hume. È strutturato in quattro capitoli, affrontando gli obiettivi di Hume nell’esplorazione sperimentale della natura umana, la natura e i limiti della conoscenza, la teoria delle passioni e la filosofia morale e la critica della religione. Questo testo sintetizza efficacemente le posizioni di Hume fornendo osservazioni critiche e analisi contestuali.

Empirismo e soggettività di Gilles Deleuze, originariamente pubblicato nel 1953, segna il debutto filosofico di Deleuze. Reinterpreta la filosofia di David Hume, presentando Hume come una figura centrale per comprendere un empirismo superiore allineato con la molteplicità e aperto alle contingenze.

Deleuze interprete di Hume di Gaetano Rametta fa parte della serie “Metamorfosi del trascendentale”. Approfondisce l’interpretazione di Hume da parte di Deleuze, analizzando testi da “Empirismo e soggettività” a “Differenza e ripetizione” e oltre. Il libro include anche un’appendice su “Politica e giurisprudenza”, evidenziando le dimensioni pratiche e politiche della lettura di Hume da parte di Deleuze.

Hume di Alfred Ayer è una concisa introduzione alla filosofia di Hume. Sebbene non venga fornita una descrizione dettagliata, Ayer è apprezzato per il suo stile di scrittura chiaro e accessibile, che rende comprensibili idee filosofiche complesse. Questo libro probabilmente copre aspetti chiave del pensiero di Hume, inclusi l’empirismo, lo scetticismo e il naturalismo.

Hume e la scienza della natura umana di Mario Dal Pra si concentra sul contributo di Hume alla scienza della natura umana. Questo lavoro esamina presumibilmente l’approccio empirico di Hume alla comprensione della cognizione, delle emozioni e del comportamento umani, riflettendo su come le sue idee abbiano influenzato i successivi sviluppi in psicologia e filosofia.

Le etiche della virtù di Alessio Vaccari esplora la filosofia morale contemporanea attraverso la lente delle teorie etiche di Hume. Il libro discute la rinascita dell’etica delle virtù e la contrappone alle teorie basate sulla ragione e sui doveri. Vaccari sostiene che la filosofia di Hume.

Il miscredente e il professore di Dennis C. Rasmussen racconta l’amicizia tra David Hume e Adam Smith. Dal loro primo incontro nel 1749 fino alla morte di Hume nel 1776, questo libro descrive dettagliatamente i loro scambi intellettuali e le loro collaborazioni. Mette in evidenza le loro reciproche influenze e il loro coinvolgimento nell’Illuminismo scozzese, toccando argomenti dalla psicologia e storia alla politica e ai conflitti coloniali.

David Hume di André Cresson e Gilles Deleuze è una monografia che combina aspetti teorici e pratici della filosofia di Hume. Deleuze si concentra sulle intuizioni morali e sociologiche di Hume, presentando Hume come un pensatore poliedrico coinvolto in etica, estetica e politica. Il libro include estratti selezionati delle opere di Hume, a cura di Deleuze, per supportare questa interpretazione.

Libri in inglese

Hume: An Intellectual Biography di James A. Harris offre un’ampia panoramica della vita e dell’opera di David Hume. Questa biografia contestualizza gli scritti di Hume nel suo ambiente storico e intellettuale, descrivendo in dettaglio il suo sviluppo come filosofo, storico e letterato. Harris presta particolare attenzione alle risposte di Hume alle sue stesse opere e alle influenze di altri pensatori sulle sue idee.

The Cambridge Companion to Hume edito da David Fate Norton è una raccolta completa di saggi che coprono tutti gli aspetti del pensiero di Hume. I quindici saggi esplorano i suoi contributi all’epistemologia, alla metafisica, alla filosofia della mente, all’etica, alla teoria politica e altro ancora.

