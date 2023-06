I 10 migliori libri su Istanbul

In questa selezione di libri su Istanbul disponibile su Amazon, esploreremo una serie di titoli che forniscono approfondimenti sulla ricca storia, cultura e attrazioni di questa affascinante città. Istanbul, con la sua miscela unica di Oriente e Occidente, ha sempre affascinato viaggiatori e storici. I libri di questo assortimento offrono diverse prospettive su Istanbul, tra cui guide di viaggio, narrazioni storiche, esplorazioni culturali e resoconti personali.

Di cosa parlano i libri su Istanbul?

. I libri di questa raccolta approfondiscono vari aspetti di Istanbul, offrendo ai lettori una comprensione più profonda del suo passato, del suo presente e delle storie nascoste di questa città.

Un libro, Istanbul di Orhan Pamuk, adotta un approccio unico combinando elementi di di un romanzo e una guida di viaggio, immergendo i lettori nell’atmosfera della città fornendo anche un prezioso contesto storico e culturale. Per chi è interessato al significato storico della città, Storia di Istanbul di Klaus Kreiser è un resoconto completo che ripercorre il millennio -lunga storia della città. Esplora gli strati complessi e affascinanti della storia di Istanbul, dalle sue antiche origini al suo fascino moderno.

Se cerchi una prospettiva più personale e aneddotica, I segreti di Istanbul di Corrado Augias offre una raccolta di storie, leggende e personaggi intriganti che hanno caratterizzato l’identità della città. Offre uno sguardo accattivante sugli aspetti meno conosciuti di Istanbul, scoprendo gemme nascoste e storie non raccontate.

Per i viaggiatori che cercano consigli pratici e itinerari dettagliati, Istanbul. Il meglio della città di Tristan Rutherford e Kathryn Tomasetti offre 15 percorsi a piedi accuratamente curati che consentono ai lettori di esplorare la città come un locale. Con mappe dettagliate, consigli sui ristoranti e approfondimenti su ogni quartiere, questa guida è un’ottima compagna per scoprire i segreti meglio custoditi di Istanbul.

Inoltre, Istanbul. Seduttrice, conquistatrice, sovrana di Franco Cardini approfondisce il significato storico di Istanbul come città seducente. Esplora l’importanza culturale e politica della città nel corso dei secoli, facendo luce sulla sua influenza sulle regioni vicine e sul mondo.

Lista dei migliori libri su Istanbul su Amazon

E adesso la classifica dei 10 migliori libri su Istanbul che sono presenti su Amazon:

Istanbul. Con carta estraibile

Titolo: Istanbul

Note: con carta estraibile

ISBN-13: 978-8859238577

Autore: Virginia Maxwell

Editore: Lonely Planet Italia

Edizione: sesta (6 luglio 2017)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I segreti di Istanbul. Storie, luoghi e leggende di una capitale

Titolo: I segreti di Istanbul

Sottotitolo: Storie, luoghi e leggende di una capitale

ISBN-13: 978-8806235659

Autore: Corrado Augias

Editore: Einaudi

Edizione: 19 settembre 2017

Pagine: 266

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Istanbul. Seduttrice, conquistatrice, sovrana

Titolo: Istanbul

Sottotitolo: Seduttrice, conquistatrice, sovrana

ISBN-13: 978-8815253576

Autore: Franco Cardini

Editore: Il Mulino

Edizione: 30 ottobre 2014

Pagine: 316

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Istanbul e Turchia occidentale. Con mappa estraibile

Titolo: Istanbul e Turchia occidentale

Sottotitolo: Con mappa estraibile

ISBN-13: 978-8854047396

Autore:

Traduttore: S. Orrico

Editore: White Star

Edizione: 24 ottobre 2022

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Istanbul. Il meglio della città

Titolo: Istanbul

Sottotitolo: Il meglio della città

Note: con cartina

ISBN-13: 978-8854030787

Autore: Tristan Rutherford, Kathryn Tomasetti

Traduttore: S. P. Giussani

Editore: White Star

Edizione: 24 maggio 2016

Pagine: 191

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Istanbul

Titolo: Istanbul

ISBN-13: 978-8859266280

Autore: Virginia Maxwell

Editore: Lonely Planet Italia

Edizione: settima (30 settembre 2022)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Istanbul

Titolo: Istanbul

ISBN-13: 978-8806219376

Autore: Orhan Pamuk, Walter Bergero (a cura di)

Traduttore: Semsa Gezgin

Editore: Einaudi

Edizione: 13 gennaio 2014

Pagine: 388

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia di Istanbul

Titolo: Storia di Istanbul

ISBN-13: 978-8815237217

Autore: Klaus Kreiser

Traduttore: M. Cupellaro

Editore: Il Mulino

Edizione: 18 ottobre 2012

Pagine: 149

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Istanbul. Itinerari a piedi. Con mappa estraibile

Titolo: Istanbul

Sottotitolo: Itinerari a piedi. Con mappa estraibile

ISBN-13: 978-8854051720

Autore: Tristan Rutherford, Kathryn Tomasetti

Editore: White Star

Edizione: 28 marzo 2023

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











