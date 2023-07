I 10 migliori libri su Kryon

Benvenuti nella raccolta dei migliori libri su Kryon disponibili su Amazon. Questi libri offrono un’esplorazione unica degli insegnamenti e dei messaggi di Kryon, fornendo approfondimenti su vari aspetti della trasformazione umana e spirituale. In questa selezione troverai titoli che approfondiscono argomenti come la nuova umanità, il significato della trasformazione, l’attraversamento delle soglie, l’effetto Gaia e l’amore per gli angeli.

Di cosa parlano i libri su Kryon?

All’interno di questa raccolta troverai una varietà di libri che approfondiscono gli insegnamenti e la saggezza di Kryon, una presunta entità di tipo angelico che per comunicare con l’umanità si serve di un esoterista chiamato Lee Carroll che è appunto l’autore di diversi di questi libri.

Questi libri colmano il divario tra scienza e spiritualità, offrendo una nuova comprensione dell’unità tra fisica ed esoterismo. Sottolineano l’importanza dell’autocoscienza e della coscienza come chiave per la trasformazione personale e collettiva. Attraverso il linguaggio metaforico e la saggezza accessibile, i messaggi di Kryon cercano di dissolvere la percezione della separazione e a riscrivere la nostra comprensione di chi siamo come individui e come umanità.

Ad esempio, “Nuova Umanità – Kryon” esplora l’integrazione tra scienza e conoscenza, evidenziando la presenza della nuova energia all’interno di ogni individuo. D’altra parte, “Kryon il significato della trasformazione” funge da manuale di istruzioni per navigare nel periodo di trasformazione che stiamo vivendo.

Un altro titolo, “Effetto Gaia – Kryon”, presenta un’esplorazione completa di Gaia, che comprende ley lines, nodi, punti nulli, portali, capsule temporali Pleiadiane e il vero scopo della Griglia di Cristallo. In “Il viaggio verso casa”, incontriamo un approccio unico mentre gli insegnamenti di Kryon sono presentati sotto forma di un romanzo avvincente.

Lista dei migliori libri su Kryon su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri su Kryon che sono in vendita su Amazon:

Nuova Umanità – Kryon

Titolo: Nuova Umanità – Kryon

ISBN-13: 978-8893198554

Autore: Carroll Lee

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 27 aprile 2018

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Kryon il significato della trasformazione

Titolo: Kryon il significato della trasformazione

ISBN-13: 978-8832299069

Autore: Angelo Picco

Editore: OM

Edizione: 28 novembre 2019

Pagine: 298

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Kryon. Varcare la soglia

Titolo: Kryon

Sottotitolo: Varcare la soglia

ISBN-13: 978-8878692251

Autore: Lee Carroll

Editore: Macro Edizioni Gold

Edizione: 11 aprile 2014

Pagine: 432

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Effetto Gaia – Kryon

Titolo: Effetto Gaia – Kryon

ISBN-13: 978-8862297677

Autore: Muranyi Monica

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 16 giugno 2015

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il viaggio verso casa. Una parabola di Kryon

Titolo: Il viaggio verso casa

Sottotitolo: Una parabola di Kryon

ISBN-13: 978-8878690745

Autore: Lee Carroll

Traduttore: P. Magnani

Editore: Macro Edizioni Gold

Edizione: 25 luglio 2013

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Kryon. L’amore degli angeli

Titolo: Kryon

Sottotitolo: L’amore degli angeli

ISBN-13: 978-8863651089

Autore: Angelo Picco Barilari

Editore: Anima Edizioni

Edizione: 23 maggio 2013

Pagine: 263

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Kryon. Rivelazioni sulla nuova era

Titolo: Kryon

Sottotitolo: Rivelazioni sulla nuova era

ISBN-13: 978-8889137918

Autore: Angelo Picco Barilari

Editore: Anima Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 257

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Parabole Di Kryon

Titolo: Parabole Di Kryon

ISBN-13: 978-8862291002

Autore: Carroll Lee

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un nuovo dono

Titolo: Un nuovo dono

ISBN-13: 978-8862294539

Autore: Kryon

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 29 agosto 2012

Pagine: 432

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su Kryon





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Kryon