I 10 migliori libri su L’Aquila

L’Aquila è una città italiana situata nell’Abruzzo. La città può vantare una ricca storia, arte, cultura e paesaggi naturali che attraggono migliaia di visitatori. La città ospita importanti monumenti come la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e la Fontana delle 99 Cannelle. Famosa è anche la sua cucina tradizionale.

Ci sono alcune guide e alcuni libri, come quelli che trattano la storia, su questa città su Amazon. Si possono rivelare molto utili per i turisti che hanno intenzione di recarsi in città, in particolare per quelli che vogliono capire cosa fare e cosa visitare.

Di cosa parlano i libri su L'Aquila?

Questo elenco di libri riguarda la città dell’Aquila. La maggior parte di questi libri si concentra sulla storia, la cultura e l’arte dell’Aquila. Alcuni di essi forniscono ai lettori un resoconto dettagliato del passato e del presente della città, dalla preistoria fino all’indomani del terremoto che ha colpito la città nel 2009. Questi libri mirano ad aiutare i lettori a comprendere meglio L’Aquila, la sua gente e il loro modo di vivere.

Alcuni di questi libri sono guide di viaggio che forniscono ai lettori informazioni sulle principali attrazioni della città, come i suoi edifici storici, monumenti e musei. Si tratta di testi che intendono essere delle guide pratiche che aiutino i lettori a pianificare il loro viaggio all’Aquila, fornendo loro utili consigli e raccomandazioni.

Altri libri si concentrano maggiormente sulla cultura, le tradizioni e la cucina della città. Forniscono ai lettori uno spaccato dello stile di vita locale, evidenziando le usanze, le feste e le specialità culinarie uniche della città.

I libri in questo elenco variano in lunghezza, alcuni sono piuttosto brevi, contengono solo 80 pagine, mentre altri sono molto più lunghi, contengono più di 300 pagine.

Lista dei migliori libri su L'Aquila su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri su L’Aquila che si trovano su Amazon:

La storia de L’Aquila. Dalla preistoria ai giorni nostri

Titolo: La storia de L’Aquila

Sottotitolo: Dalla preistoria ai giorni nostri

ISBN-13: 978-8885488229

Autore: Elisa Piccirilli, Giustino Parisse

Editore: Typimedia Editore

Edizione: 5 novembre 2018

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’Aquila. Guida storico-artistica alla città e al territorio

Titolo: L’Aquila

Sottotitolo: Guida storico-artistica alla città e al territorio

ISBN-13: 978-8885854857

Autore: Elpidio Valeri

Editore: CARSA

Edizione: 5 marzo 2001

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’Aquila. Guida alla città e al territorio

Titolo: L’Aquila

Sottotitolo: Guida alla città e al territorio

ISBN-13: 978-8862986540

Autore: Sara Pupillo

Editore: Morellini

Edizione: 28 marzo 2019

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’AQUILA FERITA

Titolo: L’AQUILA FERITA

ISBN-13: 9798566845838

Autore: Adriano De Matteis

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 371

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’Aquila. La città il il nuovo millennio. Ediz. italiana e inglese

Titolo: L’Aquila. La città il il nuovo millennio

Sottotitolo: Ediz. italiana e inglese

ISBN-13: 978-8836575503

Autore:

Traduttore: Angela Arnone

Editore: Touring

Edizione: illustrata (28 marzo 2019)

Pagine: 237

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Città sospesa: l’Aquila dopo il terremoto

Titolo: Città sospesa

Sottotitolo: l’Aquila dopo il terremoto

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-1940291680

Autore: Michele Nastasi

Editore: Actar

Edizione: illustrata (25 giugno 2015)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Città e storia. L’Aquila oltre i terremoti. Costruzioni e ricostruzioni della città

Titolo: Città e storia

Sottotitolo: L’Aquila oltre i terremoti. Costruzioni e ricostruzioni della città

ISBN-13: 978-8883681455

Autore: S. Ciranna (a cura di), Manuel Vaquero Piñeiro (a cura di)

Editore: CROMA (Roma)

Edizione: 28 luglio 2011

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’Aquila, le 100 meraviglie (+1)

Titolo: L’Aquila, le 100 meraviglie (+1)

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8885488571

Autore: Fabio Muzzi, Monica Pelliccione (a cura di)

Editore: Typimedia Editore

Edizione: illustrata (2 aprile 2019)

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’Aquila. Non si uccide così anche una città?

Titolo: L’Aquila

Sottotitolo: Non si uccide così anche una città?

ISBN-13: 978-8884971906

Autore: Georg Josef Frisch (a cura di)

Editore: CLEAN

Edizione: 30 novembre 2009

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su L'Aquila





Tabella riepilogativa dei migliori libri su L'Aquila