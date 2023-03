I 10 migliori libri su Leonardo da Vinci per bambini

Leonardo da Vinci è stato uno dei più grandi inventori della storia e questo è uno dei motivi principali per i quali affascina tanto i bambini. Individuo dai tanti talenti, Leonardo eccelleva in vari campi come la pittura, la scultura, l’ingegneria e la scienza è proprio questa diversità di interessi può ispirare i bambini a esplorare diverse aree di conoscenza e sviluppare le proprie passioni.

E poi ci sono le sue menzioni: Leonardo da Vinci era un visionario in anticipo sui tempi e le sue idee e invenzioni possono ancora stupire e ispirare le persone oggi. I suoi disegni e progetti per macchine volanti, macchine da guerra e altri congegni automatizzati mostrano la sua creatività e la sua capacità di pensare fuori dagli schemi.

Lista dei migliori libri su Leonardo da Vinci per bambini su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri su Leonardo da Vinci per bambini che sono disponibili per l’acquisto su Amazon in italiano:

Leonardo da Vinci. Le incredibili macchine

Titolo: Leonardo da Vinci

Sottotitolo: Le incredibili macchine

ISBN-13: 978-2889359677

Autore: David Hawcock

Traduttore: Alfredo Guaraldo

Editore:

Edizione: 31 agosto 2021

Pagine: 14

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Leonardo da Vinci. Il bambino curioso che divenne un genio

Titolo: Leonardo da Vinci

Sottotitolo: Il bambino curioso che divenne un genio

ISBN-13: 978-8855381123

Autore: Chiara Cioni

Illustratore: Letizia Depedri

Editore: Pane e Sale

Edizione: 11 novembre 2022

Pagine: 40

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Leonardo da Vinci

Titolo: Leonardo da Vinci

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8854039636

Autore: Jane Kent, Nick Ackland (a cura di)

Illustratore: Isabel Muñoz

Editore: White Star

Edizione: illustrata (28 agosto 2018)

Pagine: 42

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Stacca e crea le invenzioni di Leonardo da Vinci

Titolo: Stacca e crea le invenzioni di Leonardo da Vinci

ISBN-13: 978-2889750597

Autore: David Hawcock

Editore: Nuinui

Edizione: 20 gennaio 2023

Pagine: 18

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Leonardo e la penna che disegna il futuro

Titolo: Leonardo e la penna che disegna il futuro

ISBN-13: 978-8873079637

Autore: Luca Novelli

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 13 marzo 2019

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le grandi macchine di Leonardo. 38 invenzioni geniali: com'erano un tempo e come sono oggi

Titolo: Le grandi macchine di Leonardo. 38 invenzioni geniali

Sottotitolo: com’erano un tempo e come sono oggi

ISBN-13: 978-8873079736

Autore: Davide Morosinotto, Christian Hill

Illustratore: Marco Bonatti

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 2 maggio 2019

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Leonardo. Genio senza tempo

Titolo: Leonardo

Sottotitolo: Genio senza tempo

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8866564959

Autore: Davide Morosinotto

Illustratore: Stefano Turconi

Editore: Einaudi Ragazzi

Edizione: illustrata (30 ottobre 2018)

Pagine: 82

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le favole di Leonardo da Vinci

Titolo: Le favole di Leonardo da Vinci

ISBN-13: 978-8809874541

Autore: Leonardo da Vinci

Illustratore: Mattia Cerato

Editore: Giunti Editore

Edizione: 13 marzo 2019

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Leonardo da Vinci. Costruisci le invenzioni con i mattoncini Lego

Titolo: Leonardo da Vinci

Sottotitolo: Costruisci le invenzioni con i mattoncini Lego

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-2889353033

Autore: Francesco Frangioja

Editore: Nuinui

Edizione: illustrata (28 maggio 2019)

Pagine: 159

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Leonardo da Vinci, genio senza tempo

Titolo: Leonardo da Vinci, genio senza tempo

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8847732216

Autore: Davide Morosinotto

Illustratore: Stefano Turconi

Editore: EL

Edizione: illustrata (17 febbraio 2015)

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











