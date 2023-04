I 10 migliori libri su Marcinelle

Il disastro di Marcinelle si verificò in Belgio nel 1956. L’evento vide lo scoppio di un incendio in una miniera di carbone a seguito del quale rimasero intrappolati 275 minatori, per lo più italiani, 262 dei quali trovarono la morte. I libri su questo argomento possono coprire non solo la storia e la cronaca dell’evento ma anche la storia dell’estrazione del carbone, le condizioni di lavoro dei minatori in Belgio in quel periodo, gli eventi precedenti che hanno portato al disastro, e le conseguenze sociali e civili.

Questi testi, che elenchiamo qui sotto, possono anche affrontare l’impatto sulle relazioni italo-belghe, i cambiamenti nelle norme sulla sicurezza mineraria, la copertura mediatica e le conseguenze sulla cultura.

Molti dei libri si rivelano utili per storici, studenti e chiunque sia interessato alle esperienze minerarie, ai rapporti di lavoro e all’immigrazione degli italiani all’estero. Possono anche fornire spunti per responsabili politici e attivisti interessati alla sicurezza sul lavoro e alla politica sull’immigrazione.

La catastròfa. Marcinelle, 8 agosto 1956

Titolo: La catastròfa

Sottotitolo: Marcinelle, 8 agosto 1956

ISBN-13: 978-8838925511

Autore: Paolo Di Stefano

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 24 marzo 2011

Pagine: 249

Formato: Forniture assortite







Morire a Marcinelle. Storia di un minatore italiano

Titolo: Morire a Marcinelle

Sottotitolo: Storia di un minatore italiano

ISBN-13: 978-8832870107

Autore: Emanuele Corocher

Editore: Tra le righe libri

Edizione: 1 gennaio 2017

Pagine: 156

Formato: copertina flessibile







Marcinelle, 1956. Quando la vita valeva meno del carbone

Titolo: Marcinelle, 1956

Sottotitolo: Quando la vita valeva meno del carbone

ISBN-13: 978-8868435066

Autore: Toni Ricciardi

Editore: Donzelli

Edizione: 7 luglio 2016

Pagine: 191

Formato: copertina flessibile







Cuori nel pozzo. Belgio 1956. Uomini in cambio di carbone

Titolo: Cuori nel pozzo

Sottotitolo: Belgio 1956. Uomini in cambio di carbone

ISBN-13: 978-8831707619

Autore: Roberta Sorgato

Editore: Marsilio

Edizione: 27 ottobre 2010

Pagine: 280

Formato: copertina flessibile







Marcinelle 1956

Titolo: Marcinelle 1956

ISBN-13: 978-8415839286

Autore: Sergio Salma

Editore: Diábolo Ediciones

Edizione: 1 luglio 2013

Pagine: 264

Formato: copertina flessibile







Marcinelle 1956 memoria da condividere. Quattro graphic novel per raccontare la storia dell’emigrazione italiana

Titolo: Marcinelle 1956 memoria da condividere

Sottotitolo: Quattro graphic novel per raccontare la storia dell’emigrazione italiana

ISBN-13: 978-8898414307

Autore: GAGLIARDO FRUSTACI

Editore: La Memoria del Mondo

Edizione: 15 settembre 2014

Pagine: 90

Formato: copertina flessibile







Marcinelle. Una tragedia italiana

Titolo: Marcinelle

Sottotitolo: Una tragedia italiana

ISBN-13: 978-8887132458

Autore: Roberto Melchiorre

Editore: Textus

Edizione: 1 settembre 2006

Pagine: 104

Formato: copertina flessibile







La nostra Marcinelle: Voci al femminile

Titolo: La nostra Marcinelle

Sottotitolo: Voci al femminile

ISBN-13:

Autore: Martina Buccione

Editore: Martina Buccione

Edizione: 5 novembre 2018

Pagine: 90

Formato: Formato Kindle







I segreti di nonno Nick. La tragedia di Marcinelle raccontata ai più giovani

Titolo: I segreti di nonno Nick

Sottotitolo: La tragedia di Marcinelle raccontata ai più giovani

ISBN-13: 978-8890249839

Autore: Roberto Melchiorre

Illustratore: V. Russo

Editore: D’Incecco

Edizione: 23 settembre 2016

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile











