I 10 migliori libri su Marco Polo per bambini

Questi libri per bambini dedicati a Marco Polo affrontano le sue vivide avventure ma anche tanti approfondimenti storici adatti per i più piccoli. Questi testi sono ideali per i piccoli che desiderano esplorare la vastità dei viaggi e delle esperienze di questo famoso personaggio storico.

Di cosa parlano i libri su Marco Polo per bambini?

Le avventure di Marco Polo di Geronimo Stilton accompagna i giovani lettori in un viaggio indietro nel tempo. È una vibrante rivisitazione delle epiche avventure di Marco Polo, dalla sua partenza da Venezia allo splendore della corte del Gran Khan. Il fascino del libro risiede nella sua capacità di trasformare complessi viaggi storici in storie accattivanti per bambini.

Marco Polo, scopritore di meraviglie di Guido Sgardoli e illustrato da G. Ferrario è un vivido resoconto della straordinaria vita di Marco Polo viaggi. Questo libro non solo racconta i suoi viaggi ma introduce anche i giovani lettori ai luoghi storici e alle meraviglie che Polo incontrò.

Marco Polo e l’incredibile Milione di Luca Novelli offre una visione più personale della vita di Marco Polo. Mette in risalto la sua trasformazione da giovane ragazzo veneziano a Occhio dell’Imperatore nel Catai. Il libro approfondisce le sue ricche esperienze, dal sopravvivere ad avventure mortali alla testimonianza di amore, guerra e creature fantastiche, il tutto attraverso la lente del suo famoso libro, il Milione.

In Il Milione di Marco Polo , le autrici Lorenza Cingoli, Martina Forti e l’illustratrice Silvia Forzani hanno adattato il leggendario diario di viaggio per il pubblico più giovane. Questa versione si concentra sull’insaziabile curiosità di Marco Polo e sui suoi incontri con culture, animali e paesaggi straordinari.

Marco Polo. Il viaggio delle meraviglie di Pino Pace, con illustrazioni di Michelangelo Rossato, è un libro visivamente sbalorditivo che cattura la grandiosità dei viaggi di Marco Polo. Rivolto ai bambini più piccoli, combina bellissime illustrazioni con una narrazione che suscita curiosità sulla vastità del mondo.

Il milione di Marco Polo, adattato da Carlo Montresor, presenta un’avventura piena di adrenalina da Venezia alla Cina. È un viaggio pieno di magia, leggenda e realtà, che introduce i lettori al famoso Signore dei Tartari, a città fantastiche e al potente Cubilai Khan.

Marco Polo. Scorri la storia di Marion Billet è un’introduzione concisa e colorata alla vita e ai viaggi di Marco Polo. Adatto a lettori molto giovani, offre uno sguardo breve ma coinvolgente sugli incontri dell’esploratore con il Gran Khan e sui suoi straordinari viaggi.

In Il milione. Con schede , le parole di Marco Polo prendono vita per i bambini più grandi e gli adolescenti. Questa edizione non racconta solo le sue straordinarie avventure nel magico Oriente, ma esplora anche culture diverse, leggende e la bellezza della curiosità.

Infine, Il Milione di Paperino e altre storie ispirate a Marco Polo offre una stravagante interpretazione Disney dei viaggi di Marco Polo. Questo libro, ideale per i fan Disney, reinventa le storie classiche con personaggi amati come Paperino. Fornisce una prospettiva divertente e unica sulle avventure di Polo.

Marco Polo e l’anello del Bucintoro di Vanna Cercenà e illustrato da S. Bursi, è ambientato nel 1269 a Venezia. Narra la storia di un giovane Marco Polo, che sogna di incontrare suo padre e diventare un mercante. La trama si infittisce con la scomparsa di un prezioso anello destinato al Doge, che porta a misteriosi intrighi che minacciano la supremazia di Venezia.

Lista dei migliori libri su Marco Polo per bambini su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri per bambini su Marco Polo che sono presenti su Amazon:

Le avventure di Marco Polo

Titolo: Le avventure di Marco Polo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8856655520

Autore: Geronimo Stilton

Editore: Piemme

Edizione: illustrata (19 luglio 2016)

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Marco Polo, scopritore di meraviglie

Titolo: Marco Polo, scopritore di meraviglie

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8847732803

Autore: Guido Sgardoli

Illustratore: G. Ferrario

Editore: EL

Edizione: illustrata (21 luglio 2015)

Pagine: 78

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Marco Polo e l’incredibile Milione

Titolo: Marco Polo e l’incredibile Milione

ISBN-13: 978-8893930529

Autore: Luca Novelli

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 24 febbraio 2021

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Milione di Marco Polo

Titolo: Il Milione di Marco Polo

ISBN-13: 978-8858047668

Autori: Lorenza Cingoli, Martina Forti

Illustratore: Silvia Forzani

Editore: Gribaudo

Edizione: 31 ottobre 2023

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Marco Polo. Il viaggio delle meraviglie

Titolo: Marco Polo

Sottotitolo: Il viaggio delle meraviglie

ISBN-13: 978-8880723202

Autore: Pino Pace

Illustratore: Michelangelo Rossato

Editore: Arka

Edizione: 15 aprile 2024

Pagine: 40

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il milione

Titolo: Il milione

ISBN-13: 978-8851176761

Autore: Marco Polo

Adattatore: Carlo Montresor

Editore: De Agostini

Edizione: 25 febbraio 2020

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Marco Polo. Scorri la storia

Titolo: Marco Polo

Sottotitolo: Scorri la storia

Note: edizione a colori

ISBN-13: 9791222100814

Autore: Marion Billet

Editore: Gallucci

Edizione: illustrata (23 giugno 2023)

Pagine: 10

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Il milione. Con schede

Titolo: Il milione

Sottotitolo: Con schede

ISBN-13: 978-8847225060

Autore: Marco Polo

Editore: Raffaello

Edizione: 1 luglio 2016

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: Libro







Il Milione di Paperino e altre storie ispirate a Marco Polo

Titolo: Il Milione di Paperino e altre storie ispirate a Marco Polo

ISBN-13: 978-8852243929

Autori: vari

Editore: Disney Libri

Edizione: 1 settembre 2021

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Marco Polo e l’anello del Bucintoro

Titolo: Marco Polo e l’anello del Bucintoro

ISBN-13: 978-8878742369

Autore: Vanna Cercenà

Illustratore: S. Bursi

Editore: Lapis

Edizione: 5 ottobre 2011

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri su Marco Polo per bambini